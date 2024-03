Marozsán Fábián hétfői sikere még a vasárnapi szenzációs győzelemnél is értékesebb volt

A 24 éves magyar teniszező pályafutása negyedik mestertornáján játszik Miamiban, és mind a négy alkalommal legalább nyolcaddöntőig jutott, amely kiemelkedő teljesítmény a világ legjobbjai között. Az Alexei Popyrin elleni győzelem után Marozsán edzője, Balázs György nyilatkozott menedzsmentjük közleményében – mivel a magyar teniszező kizárólag a következő mérkőzésre koncentrál – amelyben kifejtette, hogyan látta tanítványa teljesítményét helyi idő szerint hétfő délelőtt.

Vasárnap Rune ellen Fábi lényegében tökéletesen játszott, százszázalékos teljesítményt nyújtott – egy ilyen győzelem után nagyon nehéz mentális állapotban kellett hétfőn pályára lépnie. Egyrészt azért, mert óhatatlanul hasonló játékot vár el ilyenkor magától egy teniszező, ahogy a szurkolók is, de ez szinte képtelenség. Másrészt pedig azért, mert Popyrin a 45. helyen áll a világranglistán, ami bár nem a hetedik, mégis előkelő pozíció. Volt már 35. is, nyert két ATP-tornát, most mégis az esélytelenebb nyugalmával állhatott oda a pályára. Jól is játszott, harapott. A körülmények sem olyanok voltak, mint előző nap, kisebb pályán játszottak, messzebb kellett menni érte, semmilyen körülmény nem vetítette előre, hogy könnyen tud majd erőt meríteni magából, illetve mozgósítani a maradék energiáit bő fél nappal a nagy diadal után

– magyarázta Balázs György. A szakember tanítványa ugyan lassan kezdett, rögtön elvesztette adogatójátékát, mégis azonnal egyenlített Marozsán, majd egészen 6:5-ig fej-fej mellett haladtak a felek, ahol az első számú magyar teniszező megint elvette riválisa szervagémjét. Marozsán dominanciája a második szettben már egyértelműbb volt, rögtön brékelt, ez pedig a győzelmet jelentette számára, első meccslabdáját – a Rune elleni mérkőzéshez hasonlóan – kihasználta.

Nagy küzdelem volt, Fábi nagyon nagy önfegyelemről tett tanúbizonyságot a pályán. A második játszmában már nem is volt kérdés, hogy meg tudja csinálni, időnként a játéka színvonala meg is közelítette azt, amit vasárnap láttunk tőle. Szinte nagyobb dolognak tartom, hogy ezúttal is nyert, nem egyszerű a korábban sorolt tényezőket megélni, és ezek után diadalt aratni. Úgy érzem, sikerült végre az agyába ültetni, hogy hinnie kell magában, mert nem mondható egyszeri csodának az, amit tavaly Rómában, majd Sanghajban, aztán idén Indian Wellsben és itt Miamiban is elért. Jobb teniszező, mint Popyrin, mondtam neki, hogy ha űzi, hajtja, mozgatja, és folyamatosan védekeznie kell, akkor be fogja őt darálni – így is lett, a hite, az akarata átvitte a holtponton