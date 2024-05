Ettől félt mindenki: rögtön az első fordulóban búcsúzhat Rafael Nadal Párizstól?

Történhetett volna másképp, de ilyen egy sorsolás. A tenisz Grand Slam-versenyek főtáblájának beosztását immár hagyományosan látványos ceremónia keretében készítik el, vegyítve a modern technikát a klasszikus számhúzással. A 128-as táblára először egy gép besorsolja az alanyi jogon főtáblás, de nem kiemelt játékosokat, a selejtezőből érkezőket (őket még nem névvel) és a szabadkártyásokat. A kimaradt 32 helyre mennek a kiemeltek. Az biztos, sorsolás nélkül lehetett tudni, hogy az első kiemelt (Novak Djokovics) kerül a tábla tetejére, a második (Jannik Sinner) a legaljára. Ezt követően indul a kézi sorsolás.

Amikor elkészült a gépi rész, eldőlt, világos lett, hogy Rafael Nadal a 3. (Carlos Alcaraz) vagy a 4. kiemelt (Alexander Zverev) ellen kezd. Pont ezt szerette volna elkerülni több játékos is, és javasolták, hogy Nadal a ranglistahelyezése ellenére legyen kiemelt. Az ötlet süket fülekre talált. Ez egy ilyen játék, nem rugalmasak a szabályok.

A 14-szeres RG-győztes Nadal és az Italian Open friss bajnoka, Alexander Zverev 2022-ben csatázott legutóbb, pont a párizsi salakon. A német súlyos bokasérüléssel, tolószékben ment le akkor a pályáról – a spanyol 7:6-ra nyerte az első szettet, a másodikban 6:6-ra álltak (nyolc brék után), amikor borzalmasan kifordult a bokája. Gyakorlatilag mostanra nyerte vissza az akkori formáját, hitét, önbizalmát. Nadal kettő nappal később 14. alkalommal emelhette magasba a Muskétások kupáját, de azóta nem versenyzett a salakos Grand Slamen. Amikor tavaly lemondta az indulást, bejelentette, hogy mindent megtesz azért, hogy 2024-ben visszatérhessen. Ekkor mindenki arra számított, az idei Roland Garros lesz a cél, a méltó búcsú, az utolsó nagy dobás. Mindent annak rendel alá, hogy Párizsra egészséges, fizikálisan száz százalékos legyen.

Fotó: Getty Images

Az év első hónapjai nem úgy alakultak, ahogy szerette volna. Elment Ausztráliába, de Brisbane után Melbourne-ben visszalépett. Márciusban együtt repült Los Angelesbe Djokoviccsal, de a Las Vegas-i, Alcaraz elleni bemutatót követően belátta, nincs olyan állapotban, hogy versenyezzen Indian Wellsben. Maradt az európai salak, de Monte Carlora még nem állt készen. Barcelonában és Madridban meg-meg villant, játszott jó meccseket, de látszott, fizikálisan messze jár a megszokott állapotától. A folyamatos fejlődés Rómában megszakadt, nem túl bíztató, mondhatni, elég kiábrándító teljesítményt nyújtott Hubert Hurkacz ellen. Nem tudta biztosan, nekivág-e a párizsi kalandnak, de azt sugallta, mindent megtesz érte, nem adja fel.

Hétfő óta elszántan készül, 3-4 edző segíti őt a munkában. A nagybátyja, korábbi mestere Tony Nadal a múlt héten azt mondta, az unokaöccse nem azért fog indulni a Roland Garroson, hogy eljusson a második fordulóig. Abban mindenki egyetért valószínűleg, hogy Nadalnak már nem kell semmit bizonyítania senkinek, főleg nem Párizsban.

Csacskaság lenne bárkit Rafael Nadalhoz hasonlítani a Roland Garroson, annyira egyedi, elképesztő, lenyűgöző, utánozhatatlan, amit 20 év alatt elért. Ezzel együtt nagyon valószínű, hogy Dominic Thiem, Andy Murray és Diego Schwartzman mellett neki is ez lesz az utolsó Garrosa. A kétszeres RG-finalista osztrák, 30 évesen a selejtező 2. fordulójában köszönt el a szurkolóktól a Suzanne Lenglen arénában. Rögtön utána mondott adieu-t a 31 éves argentin, aki játszott elődöntőt és kétszer jutott még el a negyeddöntőig. Nadal búcsúztatása biztos sokkal különlegesebb lesz, a kérdés csak az, mikor. Ha legyőzné Zverevet, az a legnagyobb szenzációja lenne az idei szezonnak. A német tavaly is elődöntőt játszott és most végképp úgy érkezett Párizsba, hogy elhiszi, ez az ő Grand Slame.

Sorozatban háromszor játszottam elődöntőt a Roland Garroson, a legjobb teniszemet produkálva. Minden évben ezt a versenyt várom a legjobban, ezt akarom megnyerni leginkább. Fizikálisan ez a legnehezebb Grand Slam, de a legtöbb emlékem is ehhez kapcsolódik

– magyarázta Zverev még a római diadala után. Szerinte egyébként Novak Djokovics megint csúcsformában lesz Párizsban, és Nadal is sokkal jobban fog játszani annál, mint amit Madridban és Rómában mutatott.

A 22-szeres Grand Slam-bajnok mallorcai a héten edzett már a Philippe Chatrier arénában, közönség előtt, csütörtök délután egy közeli klubban gyakorolt, ahova szurkolók nem mehetnek be. A mozgása, a dinamikája kicsit még mindig elmaradt az ő szintjétől, de semmi jele nem volt annak, hogy a sorsolás miatt visszavett volna a tempóból. Valószínűleg ennél egyszerűbb kezdésben bízott, bár valószínűleg Zverev sem boldog, nem készül nyugodtan az első fordulóra. 2005 óta ketten tudtak nyerni Nadal ellen a Roland Garroson: Novak Djokovic kétszer (2015 és 2021), Robin Söderling (2009). Alexander Zverev lehet a harmadik, aki ezzel pontot is tenne a tenisz történetének megismételhetetlen fejezetére. Legyünk óvatosak. ne írjuk le előre Rafael Nadalt.

A gépi sorsolás után az is világossá vált, hogy Fucsovics Márton a 9-12. kiemeltek közül kapja első ellenfelét. Már ez sem szerencsés, de a négy lehetséges riválisból – Stefanos Tsitsipas (9.), Grigor Dimitrov (10.), Alex de Minaur (11.) és Taylor Fritz (12.) a legnehezebbet kapta a görög személyében, aki az idén nyert Monte-Carlóban, döntőzött Barcelonában és finalista volt a French Openen 2021-ben.

Marozsán Fábián sem lehet maradéktalanul elégedett, mert az első akadály a selejtezőből érkezik, de utána Dimitrov vár a győztesre minden bizonnyal. Jannik Sinner és Carlos Alcaraz az elődöntőben találkozhat. Az első fordulónak lesz még egy nosztalgia slágere: Stan Wawrinka és Andy Murray párbaja.

Kövesse az Indexen a Roland Garros legfontosabb híreit, eseményeit, a magyar játékosok mérkőzéseit, mi pedig az első naptól kezdve helyszíni riportokkal, videókkal jelentkezünk Párizsból.