Meglepő kijelentést tett Rafael Nadal, még a jövőben visszatérhet a Roland Garrosra

Rafael Nadal még nem biztos benne, hogy az idei lesz az utolsó Roland Garrosa. Hétfő óta készül Párizsban, és szombat délután ő is beült az interjúterembe, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire. Kiderült, épp edzett, amikor megtudta, hogy Alexander Zverev ellen kezd.

Valahogy számítottam erre. Ha nem vagy kiemelt, bármi megtörténhet. Ez része a biznisznek, el kell fogadni. Soha nem tudhatod, mi szerencsés, és mi peches – mondta Nadal, majd mosolyogva hozzátette, hogy papíron azért nem a legjobb sorsolást kapta. – Az egyik lehető legkeményebb ellenféllel játszom. Ő nyerte a legutóbbi Masters-versenyt, ami nem egy kis torna. Mit tehetek? Ez a sorsolás. Igyekszem készen állni a hétfői mérkőzésre

– fejtegette a spanyol. Nem kellett sokat várni a mindenkit leginkább érdeklő kérdésre, miszerint eldöntötte-e már, hogy ez lesz-e az utolsó French Opene, mert mindenki azt feltételezi, igen.

„Nem, nem feltételezem azt. Rómában kicsit félreértették, amit mondtam az elvesztett mérkőzésem után. Egyértelműen az volt a célom, hogy játszani akartam itt, de adni akartam magamnak néhány napot, hogy lássam, érezzem, milyen állapotban vagyok mentálisan, teniszileg, fizikálisan. Katasztrofális volt a római produkcióm, úgy éreztem, játszanom kell a Roland Garroson, mert ennél jobb vagyok. Pár nap után jobban éreztem magam, készen állok, mentálisan motivált vagyok. Kevésbé érzem korlátozottnak a mozgásom, mint három-négy hete.” Majd így folytatta:

Tudom, válaszolnom kell arra a kérdésre, hogy ez lesz-e az utolsó Roland Garrosom. Már csak azért is, hogy elkerüljük a további kérdéseket. Mint mondtam, nagy az esélye annak, hogy ez lesz az utolsó Roland Garrosom, de száz százalékig nem tudom kijelenteni. Sajnálom, de nem fogom, mert nem tudom megjósolni, mi lesz. Remélem, megértik. Egy nagyon nehéz sérülésből, nagyon hosszú folyamat eredményeként épülök fel. Közel két év szenvedés. Úgy tűnik, most jobban vagyok. Nem az vagyok, akinek a különböző vereségek határozzák meg a reakcióit. A személyes érzéseim a fontosak, és a személyes érzéseim jobbak, mint másfél hónapja voltak. Nem akarom teljesen bezárni az ajtót, nagyon egyszerű okoknál fogva. Egyrészt élvezem a teniszt, másrészt a családommal utazom, és ők is élvezik, én meg szeretem megosztani velük ezt az életet. Végül az is fontos, hogy egyelőre nem tudtam feltérképezni, mire vagyok, lehetek még képes, ha nem korlátozza semmi a mozgásomat, és többé-kevésbé egészséges vagyok. Tehát időre van szükségem. Lehet, másfél hónap múlva én fogom azt mondani, hogy elég volt, nem tudok továbbmenni ezen az úton. De ma még nem garantálhatom, hogy ez lesz az utolsó, természetesen azért nagy az esélye

– magyarázta őszintén a 14-szeres French Open-bajnok.

Fotó: Getty Images

Megkérdezték tőle, nem aggódik-e a sok bizonytalanság miatt. Azt válaszolta, nem, arra fókuszál, hogy hétfőn jól játsszon. „Lehet, kimegyek a pályára, és megismétlődik a római katasztrófa. Természetesen ez is benne van. De az van a fejemben, hogy most valami mást fogok csinálni, és sokkal jobban fogok játszani, esélyt adva magamnak, hogy versenyben legyek. Nem tudom, ez mire lesz elég. Nagyon régen nem játszottam ötszettes meccset, és nagyon régen nem teniszeztem ilyen kvalitású játékos ellen. Megértem a kérdéseiket, ezeket teszem fel én is magamnak. A válaszokra hétfőig várni kell. Minden más csak felesleges, üres beszéd, ami nem számít. Az érzéseim a fontosak, és azok egyre jobbak. Élvezni akarom a meccset. A bajnokság egy későbbi szakaszában versenyképesebbnek érezném magam, de ez van.”

„Rómában már jobban ment edzésen, de ezt nem tudtam megmutatni a mérkőzésen. A javulás szerencsére folyamatos, kétségtelenül fejlődtem. Különösen a mozgásom. Nem érzem azokat a korlátokat, amiket Rómában a futásnál mindkét irányban. Ez nagyon sokat jelent nekem, és nemcsak az itteni esetleges elképesztő eredmény, de a jövő miatt is. Hálás vagyok, hogy itt lehetek a Roland Garroson, és esélyem van játszani. Jó lett volna már Monte-Carlóra ilyen állapotba kerülni, de amit nem tudsz befolyásolni, azzal nem kell foglalkozni. Ha a szívem mélyén nem bíznék a sikerben, hogy az idén is elérhetek valami gyönyörű dolgot, akkor nem lennék itt, nem ülnék most önökkel szemben. Tehát motivált vagyok, és van egy kis reményem, hogy jól fogok játszani” – vallotta be a 22-szeres Grand Slam-bajnok, aki meghatottan beszélt arról, mennyi erőt ad neki az a szeretetcunami, amit a szurkolóktól, a játékostársaktól, a szervezőktől kap. Büszke arra, hogy egy ilyen pozitív öröksége van, és nemcsak teniszezőként, de emberként is kapja ezt, ami még fontosabb neki.

(Borítókép: Getty Images)