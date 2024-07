A rákkal küzdő Katalin hercegné is ott lesz a wimbledoni döntőn

Ahogyan arról az Index is beszámolt, márciusban daganatot diagnosztizáltak Katalin walesi hercegnénél, aki már több kemoterápiás kezelésen is átesett azóta. Január közepén hasi műtétet hajtottak végre a hercegnén, az első vizsgálatok nem állapítottak meg rákot, de az operáció után kiderült, hogy mégis arról van szó. A Kensington-palota a daganat típusát azóta sem hozta nyilvánosságra.

A hercegné ráadásul azóta a nyilvánosságot is kerüli, mindössze egyszer mutatkozott a betegségének bejelentése óta, most azonban úgy tűnik, újra megmutatja magát az érte aggódóknak.

Egyúttal a teniszfanatikusoknak is, ugyanis a walesi hercegné is ott lesz a vasárnapi wimbledoni férfidöntőben – erősítette meg a Kensington-palota. Katalin legutóbb a Trooping the Color rendezvényen volt látható a múlt hónapban, állapotáért azonban azóta is aggódnak a királyi család életét követők – számolt be róla a Sky News.

Állapotáról vélhetően ezúttal sem tudunk meg többet, egy azonban biztos, izgalmas mérkőzést láthatunk a holnapi fináléban, ugyanis a Grand Slam-torna döntőjében a szerb Novak Djokovics és a spanyol Carlos Alcaraz találkozik.

Katalin állítólag nem csak mint néző csatlakozik, hanem ő lesz az, aki a végső győztesnek átadja a wimbledoni trófeát is. Mindez nem lenne meglepő, hiszen a hercegné 2016 óta védnöke az All-England Lawn Tennis and Croquet Clubnak, ráadásul nagy teniszrajongó révén korábban még Roger Federer ellen is pályára lépett.

(Borítókép: Tim Clayton - Corbis / Getty Images Hungary)