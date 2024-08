Novak Djokovics 37 évesen az olimpián is csúcsra ért, ő lett Párizs ura

Mindkét klasszis első olimpiai aranyáért küzdött, de míg a 21 éves Alcaraz először szerepel ötkarikás versenyen (és minden bizonnyal még rengeteg lehetősége lehet erre a karrierje során), addig a 37 éves Djokovics ötödik és valószínűleg utolsó esélyét ragadhatta meg – három elveszített elődöntőt követően először jutott fináléba.

A világranglista második helyén álló Djokovics és az őt követő Alcaraz korábban hat alkalommal mérkőzött meg egymással, és bár ezeken 3–3-ra álltak a felek, az mindenképpen a spanyol számára jelentett előnyt, hogy mindkét Grand Slam-torna-döntőjüket megnyerte: 2023-ban és idén is megverte Wimbledonban a szerb klasszist.

Talán ezért is volt a finálé előtt óriási favorit a fogadóirodáknál Alcaraz, aki Habib, Griekspoor, Szafjullin, Paul és Aguer-Aliassime ellen sem veszített játszmát a fináléig tartó úton. Igaz, az első kiemelt Djokovics ugyancsak hibátlanul menetelt a döntőig, miközben a Roland Garros 14-szer is megkoronázott urát, Rafael Nadalt is tönkreverte...

A spanyol nem kezdett erős szervajátékokkal, de előbb egy, majd három bréklabdát hárítva egyenlített, 2:2-nél pedig ő jutott három fogadóelőnyhöz is – mindhiába. A kisebb megingásokat három teljesen sima adogatójáték követte, amikor is 4:4-nél Alcaraz léphetett volna óriásit az első szett behúzása felé: ötször is előnyben volt Djokovics szervájánál, de a szerb innen is fordítani tudott.

A 24-szeres GS-torna-győztes 6:5-ös előnyénél játszmalabdához jutott fogadóként, és bár ezzel még nem élt, a rövidítésben 6–3-as fórban újabb három szettpontja lett, amiből már az elsőt kihasználta (7:6, 7–3).

A második felvonásban is a szerb jutott először esélyhez, 1:1-nél azonban nem tudott brékelni, és mivel ezt követően már senkinek sem volt fogadóelőnye sem, jöhetett az újabb rövidítés (6:6).

Ebben Djokovics rögvest elvette Alcaraz adogatását, előnyét viszont nem tudta két sikeres szervajátékkal megerősíteni, így a spanyol egyenlített (2–2). A második adogatásánál viszont a kicsit szerencsésen (kerettel ütött egyet) játékban maradó szerb remek tenyeres keresztjével újabb minibréket harcolt ki, és 4–2-es előnyével fordulhattak a felek. A következő két labdamenet megnyerésével négy meccslabdához jutott, és már az elsővel lezárta a döntőt (7:6, 7–2).

Novak Djokovics így 24 GS-torna-győzelem után 37 évesen végre az olimpiai bajnoki aranyat is megnyerte!

tenisz, döntő

Novak Djokovics (szerb, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 7:6 (7:3), 7:6 (7–2)

a végeredmény

1. Novak Djokovics (Szerbia)

2. Carlos Alcaraz (Spanyolország)

3. Lorenzo Musetti (Olaszország)

(Borítókép: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images)