Tökéletes tenisz a világelsőtől, Sinner a legnagyobb bajnokok módjára nyerte meg a US Opent

Nem ért véget az amerikaiak várakozása, 2003 óta továbbra sem nyert államokbeli férfi teniszező Grand Slam-tenisztornát, mivel a US Open fináléját Jannik Sinner húzta be, aki három szettben győzte le a hazaiak kedvencét, az ezen a szinten elsőbálozó Taylor Fritzet. Ezzel pedig a dél-tiroli teniszező gyakorlatilag bebiztosította év végi világelsőségét.

2006 után jutott újra amerikai férfi teniszező a US Open fináléjába, ez pedig már a két elődöntő előtt eldőlt, mivel az egyiket az amerikai Taylor Fritz és honfitársa Frances Tiafoe vívta. Végül Fritz jutott pályafutása során először Grand Slam-tornadöntőbe, ellenfele pedig az a Jannik Sinner volt, aki egyrészt világelső, másrészt doppingügye ellenére remekül játszott New Yorkban.

Az érdeklődés hatalmas volt, amelyre az amerikai teniszező még néhány lapáttal rátett, így megtelt a világ legnagyobb teniszstadionja, az Arthur Ashe aréna, a lelátón pedig számtalan híresség, élsportoló, Oscar-díjas színész tűnt fel. Igazi sztárparádé vezette fel az év utolsó GS-döntőjét.

Fotó: Getty images Taylor Swift, Travis Kelce és Patrick Mahomes az Arthur Ashe stadionban

Sinner nagyon agresszívan kezdett, Fritznek pedig nem jöttek a domináns első szervák. Egy komoly alapvonal csata után Fritz ütött hosszút, két fogadóelőnyhöz jutott az olasz, amelyekből a másodikat értékesítette – Fritz rontotta el a lecsapás ziccert. Láthatóan idegesen kezdett Fritz, nem csoda, mivel élete első Grand Slam döntőjét játszotta, Sinner viszont rendkívül magabiztos volt, semmire hozta adogatását, és két gémmel elhúzott.

Az amerikai következő szervagémjében már jöttek az első szervák, ez meg is nyugtatta őt, és hasonlóan Sinnerhez, ő is vesztett pont nélkül abszolválta a játékot, és feliratokozott az eredményjelzőre. Sőt, ha egy üzlet beindul! A következő gémben sokkal agresszívabb volt az amerikai, pontosabban teniszezett, Sinner pedig bele-bele rontott egyre sűrűbben, jött is az újabb brék, de most Fritztől.

Első szett 3:3-nál, amikor a hazai pályán szereplő Fritz adogatott lassú labdákkal, Sinner kapva kapott az alkalmon, és agresszív, hosszú ütésekkel kimozgatta az amerikait, Fritznek erre nem volt válasza, három fogadóelőnyhöz jutott az olasz. Ebből végül a harmadikat értékesítette Sinner, majd a következő két gémet is behúzta, 6:3-mal övé lett az első szett.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Annak ellenére, hogy Sinner ellenséges környezetben játszott, rendkívül higgadt, nyugodt maradt, világelsőhöz méltó tenisszel kezében tartotta a finálét.

A második szettben Sinner kezdte az adogatást, nagyon fontos volt számára, hogy nyomást helyezzen Fritzre, és rendre hozza szervagémjeit, ezzel az amerikait hozva lépéskényszerbe. Ezt remekül meg is oldotta az olasz, egymás után hozta adogatásait, de Fritz sem lankadt, neki sem jelentett gondot ez a feladat, de mindig ott lehetett az amerikai fejében, hogy nem hibázhat. A 12. kiemelt Fritz szervagémjeinek sikerességét 80 százaléknál is hatékonyabb első adogatásainak köszönhette, ez a szám az első szettben még a 40 százalékot sem érte el.

Második szett 5:4-ig egyik játékos sem jutott el egyetlen árva fogadóelőnyig, ekkor viszont Fritznek a játszmában maradásért kellett szerválnia. Az átlagosnál is nagyobb nyomás pedig megviselte az amerikait, nem jöttek az első szervák, Sinner megint remek, makulátlan tenisszel rukkolt elő, eljutott egy bréklabdáig, ami egyben szettlabda is volt, értékesítette, és kétszettes előnybe került.

Fotó: Getty images Fritz sokszor tehetetlen volt

Kisebb meglepetés erejével bírt, hogy a harmadik szett első Sinner szervagémjében Fritz 0:40-ig, tehát három bréklabdáig eljutott, de a háromból bármelyiket értékesíteni nem igazán volt esélye, mivel fokozatot kapcsolt az olasz, és kihúzta magát a bajból hatalmas szerváival. Sőt, olyan mértani fonák egyenesekkel is sokkolta az amerikait, amire a világon egyik teniszező sem tudott volna mit lépni. De ez történik, ha a világelső tudása legjavát nyújtja a legfontosabb pillanatban. Fritz persze az elszalasztott bréklabdák után is próbálkozott, mi több, a szett elején tartotta szerváját, ami életben tartotta őt.

Az amerikai mellett állt a közönség is, néhány labdamenetben pedig sokkal jobban elengedte a kezét, meghúzott kockázatosabb ütéseket is, ezek pedig többnyire be is jöttek neki. Harmadik játszma 2:2-nél Sinner még egy kettős hibát is ütött, de ez sem volt elég riválisának, hogy fogadóelőnyhöz jusson. Úgy tűnt, a második szett óta érinthetetlen az olasz adogatásai mögött. Már csak azért is, mert első szervái mögött a nyitó partit követően az összes pontot megnyerte.

A következő gémben bajba került Fritz, Sinner agresszív, pontos tenisszel két fogadóelőnyig is eljutott, amelyek előrehozott meccslabdáknak is tekinthetők voltak. Nagyon mélyen volt ekkor az amerikai, de valahogyan szintet tudott emelni teniszén, és higgadt játékkal mindkét bréklabdát hárította, majd egy hatalmas ásszal lezárta a gémet. Ekkor már lehetett sejteni, hogy fordulóponthoz érkezett a mérkőzés, Sinner első alkalommal a meccsen remegett meg, Fritz legjobb játékát húzta elő, leütötte a pályáról az olaszt, először robbant az Arthur Ashe, az olasz pedig egy kettős hibával bukta szervagémjét.

Fotó: Getty Images

Rendkívül energikusan, az eddigiekhez képest másik dimenzióban teniszezett az amerikai, értékelte is a hazai publikum, minden nyert pontja után üdvrivalgás tört ki a világ legnagyobb teniszstadionjában. Fritz saját szervagémjében 40:15-ig eljutott, Sinner többet hibázott, de ezt követően az amerikai is rontott kettőt. Nem zavarta meg Fritzet, hogy visszaengedte a világelsőt, két hatalmas első szervával abszolválta a feladatot, és karnyújtásnyira került a harmadik szettől – 5:3. De ekkor még bőven volt fordulat!

Fritz a szettért szervált, Sinner viszont olyan gyorsan, pontosan kezdett el teniszezni, amire az amerikainak nem volt válasza. A világelső visszaküzdötte magát a mélypontról, és úgy vette vissza az elbukott szervagémjét, ahogyan azt csak a legnagyobb bajnokok tudják. Akkor teniszezett ellenállhatatlanul, amikor nagyon kellett. Nagyon fájó volt Fritznek, ahogyan bréklabdánál a hálónál hibázott, de kikényszerítette ezt belőle az olasz. Majd Sinner hozta szervagémjét, 6:5-nél Fritznek a mérkőzésben maradásért kellett szerválnia – és kettős hibával kezdte.

Elképzelhető volt, hogy Sinner pillanatokon belül lezárja ezt a könyvet.

Nagyon bátran teniszezett az olasz, Fritz lerövidült, ezt pedig azonnal támadta agresszív tenyeresekkel Sinner, két labdára került a győzelemtől. Az amerikai hatalmas bajban volt, de változtatott játékán, Sinner ejtett, Fritz erre visszaejtett a hálónál, övé lett a pont, viszont a következő pontnál nagyon csúnyán elrontotta a lendített röptét. Két mérkőzéslabdához juttatva ezzel Sinnert. Az elsőt Fritz rögtön a hálóba ütötte, Sinner három szettben, abszolút megérdemelten, fantasztikus tenisszel nyerte meg a US Opent, ezzel pályafutása második Grand Slam-tornagyőzelmét aratta – az idei Australian Open után.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

A 23 éves dél-tiroli lett az első olasz, aki valaha megnyerte a US Open férfi egyéni tornáját. Az amerikaiak várakozása pedig 2003 óta tovább tart egy hazai Grand Slam-tornagyőztesre.

US Open 2024, férfi egyéni, döntő

Jannik Sinner – Taylor Fritz 6:3, 6:4, 7:5

(Borítókép: Getty Images)