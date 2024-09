Nem volt ellenszer Alcarazra, még mindig borzasztó szoros Európa csatája a világválogatottal

Három egyéni és egy páros mérkőzéssel kezdődött pénteken a Laver-kupa hetedik kiadása. A világválogatott szerezte meg az első pontot Francisco Cerundolo jóvoltából, de Sztefánosz Cicipász magabiztos győzelme Thanasi Kokkinakis ellen azt jelentette, két csata után döntetlennel fordultunk az esti etapra. És ez nem változott az első nap után sem, mivel a Team World és a Team Europe 2:2-es egálról folytatta a küzdelmeket. Azt pedig, hogy mi történt pontosan tegnap Berlinben, alább elevenítheti fel.

A hangulat továbbra is remek volt az Uber Arénában, kipihente az első nap fáradalmait a publikum, és délután 1 órakor már közel telt ház fogadta a játékosokat. Azt fontos megjegyezni, hogy szombaton már egy győzelemért két pont jár, a tét pedig egyre csak nő, ahogyan haladunk a meccsekkel. Minden egyes ütésnek, pontnak, gémnek hatalmas jelentősége van.

Remek mérkőzések vártak ránk a szombat délutáni etapban, mivel rögtön kezdésnek a US Open-bajnok Danyiil Medvegyev nézett farkasszemet a világválogatott mókamesterével, Frances Tiafoe-val, majd a második találkozón Carlos Alcaraz meccselt Ben Shelton ellen. De kezdjük előbb Medvegyevékkel.

Az orosz és amerikai klasszis eddigi öt csatáját kivétel nélkül Medvegyev nyerte, de mindkettejük „felségterülete” a keménypálya, ezért kifejezetten izgalmas, látványos csatára volt kilátás. Főleg úgy, hogy egyikőjük sem játszott az első napon, kipihenten, „teli tárral” vághattak neki a szombat első meccsének. Tiafoe mindig hangoztatta, külön motiváció számára a Laver-kupán szerepelni, mindig nagyon várja ezt a néhány napot, most is hatalmas elánnal ugrott neki riválisának, Medvegyev még pontot sem fogott az amerikai szervája mögött.

Ugyan kicsit tompán, álmoskásan kezdett az orosz, de hamar felvette a mérkőzés ritmusát, az eleinte sziporkázó Tiafoe pedig néha azért belehibázott. Az első bréklehetőség viszont még így is az amerikai előtt adódott, Medvegyev 2:1-nél szervált, de az apró esélyt gyorsan semmissé tette egy nagy szervával.

A következő Tiafoe-szervagémben nagyon jól fogadott az orosz, el is jutott gyorsan 0:40-ig. Innen Tiafoe ugyan még két pontot nyert két nagy szervával, de harmadjára már hálóba ütötte a fonákot, Medvegyev került először előnybe. Magabiztosan, higgadtan játszotta saját játékát az orosz, Tiafoe pedig amikor a szettben maradásért adogatott, nem tudta tartani szerváját, Medvegyev 6:3-ra elhozta az első szettet.

Lépéselőnyben az európai válogatott.

De nem tartott sokáig a Team Europe öröme, rögtön a második szett első Medvegyev-adogatójátékát ellopta az amerikai, nagyon jól és egyre bátrabban fogadott, aminek meg is lett az eredménye. Tiafoe szintet emelt játékán, állva hagyta Medvegyevet, aki az amerikai javuló formáján kívül egyre rosszabbul fogadott, pedig azt nem lehetett mondani, hogy riválisa még a csillagokat is „leszerválta volna” az égről. 3:1-nél újabb bréklehetősége adódott az amerikainak, értékesíteni viszont nem sikerült, de ennek ellenére a korábban megszerzett előnyét tartotta egészen a szett végéig. Jöhetett a Laver-kupa 10 nyert pontig tartó döntő rövidítése.

A hangulatra pedig továbbra sem lehetett panasz.

Az első fogadópont Tiafoe-é lett a szupertiebréken belül, de 3:4-nél egyenlített az orosz. Megint Medvegyev szervált, erre egy akkora ritörnt kapott válaszul, hogy mozdulni sem tudott rá, Tiafoe lubickolt ezekben a pillanatokban. Az amerikai lendülete kitartott a meccs végéig, Medvegyev az utolsó pontoknál már csak labdaszedőt játszott, Tiafoe 10–5-re nyerte a döntő szettet, ezzel együtt a meccset és a vele járó két pontot is elhozta csapatának.

A második nap első meccse után 4:2-re vezetett a világválogatott.

Következhetett a délutáni program fénypontja, a spanyol szupersztár Carlos Alcaraz és az amerikai showman, Ben Shelton összecsapása. Alcaraz elsőbálozó a Laver-kupán, Shelton ennél már jóval rutinosabb, de ennek ellenére természetesen az európai csapat klasszisa számított a párbaj esélyesének. Nem kicsi teher volt Alcarazon, hátrányban volt csapata, rendkívül nagy szükség lett volna a két pontra.

A hatalmas szerváiról ismert Shelton rögtön bekezdett, 200 kilométer per óra feletti adogatásokkal bombázta Alcarazt, aki eleinte nem is nagyon tudott mit kezdeni fogadóként, az első két-két szervagém abszolút az adogatókról szólt. Elsőként 2:2-nél Shelton került bajba, két fogadóelőnyhöz jutott Alcaraz, aki zseniálisan fogadott, és ha kialakult labdamenet az amerikai szervája után, többnyire övé lett a pont. Volt olyan bréklabda, amely második szerváját 207 kilométer per órával húzta meg Shelton, tovább emelve ezzel az egyébként is remek mérkőzés színvonalát.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Alcaraz végül egyik fogadóelőnyét sem tudta pontra váltani, tartotta szerváját az amerikai, majd közvetlen ezt követően Sheltonnak adódott lehetősége, hogy előnybe kerüljön, de neki sem jött össze a brék. Egymás után remek labdamenetek, csak kapkodta a fejét a publikum. Eleinte az volt az ember érzése, hogy Alcaraznak legalább háromszor kell megnyernie egy labdamenetet, hogy övé legyen ténylegesen a pont, majd Sheltonnál is hasonló „tünetek” jelentkeztek. Látványos, izgalmas csatát vívtak egymással a felek. Elég csak megtekinteni az alábbi pontot.

Elsőként végül Alcaraz került előnybe, 3:3-nál vette el az amerikai szervagémjét – egy remek maratoni játék után –, ezt a fórt pedig egészen a szett végéig sikeresen cipelte, Sheltonnak nem adódott sansza, hogy ledolgozza hátrányát. Alcaraz a szettet vesztett pont nélkül szerválta ki, úgy tűnt, mentálisan is ellenfele fölé kerekedett.

A spanyol klasszis a második felvonás első Shelton-adogatójátékban is brékelt, amihez hozzátette saját szervagémjét, magabiztos előnyt alakított ki a folytatásra. Az amerikai ugyan próbálkozott, de több hiba is csúszott teniszébe, ez pedig Alcaraz ellen nem fért bele. A spanyol klasszis nagyságrendekkel jobban játszott, mint péntek késő este párosban, úgy jutottunk el 4:2-ig, hogy Sheltonnak csak a szett elején volt egyetlen lehetősége visszabrékelni, azzal sem élt, Alcaraz könnyen jutott el 5:4-ig, amikor szerválhatott a meccsért.

A kulcsfontosságú gémet Alcaraz az alapvonalról egy elképesztő fonák nyerővel indította, majd úgy került két pontra a győzelemtől, hogy megint nem volt orvosság fonákjára. A spanyol klasszis végül vesztett pont nélkül abszolválta a gémet, lezárta két szettben a meccset, ezzel együtt pedig kiegyenlítette az állást. Ez volt Alcaraznak az első győzelme a Laver-kupán.

„Másfél nap” után tehát Team Europe – Team World 4:4.

A Laver-kupa szombati programja 19 órától folytatódik az esti etappal, egy egyéni és egy páros mérkőzéssel. A hazaiak kedvence, Alexander Zverev az idei US Open negyeddöntőjének „visszavágójáként” összecsap Taylor Fritzzel, majd a páros meccsen Casper Ruud és Sztefánosz Cicipász a szombaton duplázó Ben Shelton és Alejandro Tabilo ellen mérkőzik.

Laver-kupa 2024, második nap, délutáni program után

Team Europe–Team World 4:4

Danyiil Medvegyev – Frances Tiafoe 6:3, 4:6, 5:10

Carlos Alcaraz – Ben Shelton 6:4, 6:4

A szombat esti programban 19 órától

Alexander Zverev – Taylor Fritz

Ruud/Tsitsipas – Shelton/Tabilo

