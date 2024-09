A sportág tisztaságát felügyelő szervezet (ITIA) augusztus 20-án jelentette be, hogy felmentették a Jannik Sinnert az őt ért doppingvádak alól azt követően, hogy márciusban az Indian Wellsben rendezett tornán kétszer is pozitív lett a doppingtesztje. Ám mostani cikkében a Magyar Távirati Iroda azt is felidézte, már akkor hozzátették, hogy a döntés ellen a WADA fellebbezhet a svájci székhelyű nemzetközi Sportdöntőbíróságnál.

A doppingellenes szervezet szombaton jelentette be fellebbezését, és közölte, hogy egytől két évig terjedő eltiltást kér az ausztrál és az amerikai nyílt bajnokság győztesére.

Sinner szervezetében egy teljesítményfokozó hatású anabolikus szteroidot, klosztebolt találtak tavasszal, de az ITIA megállapította, hogy nem az olasz sportoló a hibás, ugyanis a gyógytornásza, Giacomo Naldi olyan – vény nélkül kapható – spray-vel kezelte saját megvágott ujját, ami ezt a tiltott szert tartalmazta, és a masszázs során érintkezett Sinner testével. A WADA fellebbezése szerint az ITIA megállapítása – a hiba vagy hanyagság hiányáról – a hatályos szabályok szerint nem helytálló.

Nem tudunk mindent ellenőrizni, nem? Nagyon csalódott vagyok, és meglepődtem a fellebbezésen, mert három meghallgatásunk volt, mindhárom alkalommal ugyanazt mondtuk el, és mindhárom nagyon pozitív volt számomra. Talán csak meg akarnak bizonyosodni arról, hogy tényleg minden úgy történt-e

– mondta az ügy legfrissebb fejleménye kapcsán az MTI által idézett Sinner, aki augusztusban menesztette edzőjét és gyógytornászát