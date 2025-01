Jannik Sinner bukhatja a Roland Garrost és Wimbledont

Az elmúlt napok egyik leginkább várt híre, hogy a Sinner-ügyben a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) csak április 16-án kezdi a tárgyalást. A WADA fellebbezése után azt vélelmezték a hozzáértők, hogy január elején, az AO kezdése előtt ítélet születhet, de pénteken még a világelső olasz is úgy nyilatkozott, nem tud többet, mint az újságírók.

Néhány órával később jött a CAS hivatalos közleménye, amiből kiderült, hogy április 16-ig nem történik semmi. A témában szakértők azt gondolják, 2-3 hónapos eltiltás lehet az ítélet, de azt sem zárják ki, hogy másodfokon is felmentik Sinnert a furcsa doppingügyben.

A fellebbviteli tárgyalás húzódása nem jó senkinek. Az ATP-nek elemi érdeke lenne, hogy minél előbb pont kerüljön a történet végére, mert a bizonytalanság, a gyanú árnyéka, a világelsőt érintő fenyegetettség nem tesz jót a tenisznek. A hasonló eljárások példája alapján nehéz megmondani, mikor lesz jogerős ítélet, de könnyen előfordulhat, hogy elmarasztaló verdikt esetén Sinner nem indulhat az idén a Roland Garroson és Wimbledonban sem.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy már elfelejtettem az egészet. Ez nem így működik. Elég régóta cipelem ezt a terhet, de ez van, nem lehet nem gondolni rá. Pontosan tudom, mi történt és ez segít kikapcsolni a zavaró gondolatokat az agyamból. Nem tettem semmi rosszat. Ezért vagyok még mindig itt és játszom. Az a legfontosabb, hogy olyan emberek vesznek körbe, akikben megbízom és ők is tudják pontosan, mi történt. Nem kellett semmin változtatnom, mert korábban is nagyon óvatos voltam. Mindig nagyon vigyáztam, hogy milyen orvosságot veszek be, mit eszem. Ha egy vizes palack nyitva van, akkor kidobom, és újat veszek. Mindig nagyon, nagyon óvatos voltam ezzel a dologgal