A világelit mókamestere, amerikai rivális ellen készül bravúrra Marozsán Fábián

Rendkívül kemény próbatétel vár hazánk első számú teniszezőjére, Marozsán Fábiánra magyar idő szerint csütörtök kora reggel Melbourne-ben. A 25 éves teniszező az ausztrál nyílt teniszbajnokság egyéni versenyének második fordulójában a 17. kiemelt Frances Tiafoe ellen lép pályára azok után, hogy az első kanyarban felülkerekedett brazil riválisán.

Marozsán tavaly két kört ment az Australian Openen, így megvédendő pontjai is bőven akadnak, a legutóbbi AO-n elért eredményét pedig azzal állíthatja be, hogy legyőzi előrébb rangsorolt amerikai riválisát. A feladat borzasztóan nehéz lesz, mivel nincs olyan játékos a Touron, aki félvállról vehetné a Tiafoe elleni párbajt, de azt semmiképpen sem lehet mondani, hogy kizárólag a vak szerencsében bízhatna a magyar teniszező. Mert azt korábban már jó néhány alkalommal láttuk, hogy Marozsán a világranglistán az első tízben jegyzett játékosokat is legyőzött.

Mit kell tudni Tiafoe-ról?

A 26 éves amerikai teniszező a világelit egyik üde színfoltja, látványos a tenisze, személyiségéből fakadóan pedig mindig történik valami váratlan, vicces vagy megosztó a pályán, amikor ő játszik. Tiafoe első serlegét a Touron 2018-ban nyerte Delray Beachen, méghozzá úgy, hogy szabadkártyával indult azon a tornán. Azóta további két alkalommal nyert versenyt ATP-szinten, szóval annyi biztos, hogy sokkal rutinosabb magyar riválisánál. Tiafoe legjobb helyezése a világranglistán a 10. hely, ezt a pozíciót még 2023 őszén érte el, jelenleg a 17. helyen jegyzik, és a tornagyőzelmeken túl Grand Slam-tornákon is alkotott már maradandót.

Elég csak „felségterületét”, a US Opent említeni, ahol kétszer játszott elődöntőt, 2022-ben és 2024-ben. A tavalyin remek mérkőzése volt a négy között honfitársa, jóbarátja, Taylor Fritz ellen, és mindössze egy szettre állt a finálétól – de a végén Fritz örülhetett. Tiafoe a legkomfortosabban kemény pályán érzi magát, nem csoda, hogy legjobb eredményeit is ezen a borításon érte el. Például a salakos Grand Slamen, a Roland Garroson eddigi legjobb eredménye a harmadik forduló.

Ami Tiafoe játékstílusát illeti, hatalmas az első szervája, és inkább tenyeres oldalról szeret támadni – a technika, ahogyan ütni a tenyereseket, egyedülálló a Touron. Ennek kapcsán Marozsán, kettejük párbaja előtt, még a Seyboth Wild elleni siker után megjegyezte, nem annyira ízlik neki Tiafoe tenisze, trükkös játékosnak tartja, mindig lehet egy váratlan húzása, így amikor együtt edzettek, egyértelmű lett számára, hogy nincs az amerikainak könnyen sebezhető játéka.

Tény és való, hogy trükkös játékos, nagyon gyorsan játszik, nagyon kellemetlenül. Még korábban egyszer vagy kétszer tudtam vele edzeni, akkor nem igazán feküdt az a játéka, nem éreztem azt, hogy könnyű lenne a tenisze. Persze miért is érezném annak, amikor egy top 20-as játékosról van szó?

– mondta ellenfeléről második fordulós meccse előtt a magyar teniszező.

Fotó: Getty Images Frances Tiafoe

Persze ettől még nem kell azt gondolni, hogy Tiafoe verhetetlen lenne, már az első körben problémái adódtak Arthur Rinderknech ellen, s úgy lett döntő szettes az a párbaj, hogy az első két felvonást az amerikai nyerte. De lezárnia azt rövid időn belül nem sikerült, így Marozsánhoz hasonlóan hétfőn négy órát töltött a pályán. Sőt, Tiafoe még egy kisebb betegséggel is küzdött, nem tett jót neki a hőség, így a Rinderknech elleni meccs közben elhányta magát a pályán.

Tiafoe legjobb eredményét az Australian Openen még a koronavírus-járvány előtti időszakban, 2019-ben érte el, akkor nyolc közé jutott, ott viszont Rafael Nadal három szettben megálljt parancsolt neki. Marozsán pedig, mint azt tudjuk, tavaly a harmadik körig jutott, Taylor Fritztől kapott ki, így eddig az a legjobb eredménye az év első GS-tornáján.

Annyi biztos, hogy mindkét teniszező rendkívül fizikális, küzdelmes mérkőzésre készülhet.

Marozsán Fábián és a 17. kiemelt Frances Tiafoe párbaját – amely kettejük első ütközete lesz – a KIA arénában rendezik, sokkal nagyobb pályán, mint a magyar teniszező első fordulós meccsét. A találkozó a csütörtöki programban harmadikként szerepel, előtte lesz egy női meccs, illetve Ben Shelton és Pablo Carreno-Busta mérkőzése.

Australian Open 2025

férfi egyéni, 2. forduló