Harmincöt másodpercet javított a százévesek világrekordján

Ausztráliában George Corones új korosztályos világrekordot állított fel, a százévesek között ő ússza le legkevesebb idő alatt az ötven gyorsot.

Corones az ausztráliai Gold Coaston rendezett versenyen állított fel új csúcsot a 100-104 éves korosztályban. A masters úszó 56,12 másodpercet úszott ötvenen, 35 másodperccel javította meg a korábbi rekordot, amit még a brit John Harrison állított fel 2014-ben.

„Ez egy példás úszás volt tőlem, kiegyensúlyozott, és készen álltam arra, hogy nagyon keményen üssem meg a falat a végén" – nyilatkozta a BBC-nek.

Bár Corones fiatal korában úszott, versenyezni csak 80 éves kora fölött kezdett, most is heti háromszor edz. „Abbahagytam a második világháború kezdetén, és nem hittem, hogy úszni fogok, míg nyugdíjba nem megyek."

Elmondta, hogy nagyon kimerítő már egy hossz leúszása is, de most is jól be tudta osztani az erejét. Nyugodtan kezdett, majd a táv végén próbált meg egyre több erőt beletenni a karcsapásokba.

Corones még csak a születési éve alapján százéves, áprilisban fogja betölteni, de a szabályok szerint már a százévesek között kell nyilvántartani a rekordját. Szombaton száz gyorson is nekimegy a rekordnak.