Milák aranyérmes, Kenderesi a második az Eb-n

A 200 méteres férfi pillangóúszásban két magyar jutott a legjobb idővel a döntőbe, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás volt a négyes pályán, mert az elődöntőben óriási hajrája miatt ő volt a gyorsabb, a 18 éves Milák Kristóf tartalékolt, ezért neki az ötös pálya jutott.

Kenderesi elmondta a döntő előtt, hogy inkább Milák a favorit, hiszen az idei országos bajnokságon félelmetes időt ért el, egy századdal maradt el az Európa-csúcstól (1:52,7).

A döntőben Milák kirobbanó erőben kezdett, ötven méter után már egy testhosszal vezetett, száznál másfél másodperccel vezetett Burdisso előtt, és 12 századdal Phelps világrekordján belül volt.

150-nél is magabiztosan vezetett, de akkor már Phelps rekordján kívül volt.

Az utolsó ötvenen csak az volt a kérdés, mekkora fölénnyel nyer az érdi versenyző. Végül kevesebb mint 2 másodperc lett az előnye Kenderesi előtt.

Milák: 1:52,79

Kenderesi: 1:54,36

Federico Burdisso: 1:55,97

Utóbbi azt mondta még a döntő előtt: nem hiszi, hogy be tud menni 1:54 alá, nem is sikerült neki, de nagyon jól bírta ezúttal is a végét. Ez most ennyire volt elég.

Milák imponálóan ment, abszolút igazolta, hogy nemcsak a jövő, hanem már a jelen embere is, és az ifjúsági olimpia nagy favoritja is. De óriási meglepetés lenne, ha a 2020-as tokiói olimpián nem lenne ott a neve az esélyesek között.

"Az elejétől kezdve menni akartam a saját iramomat, az égvilágon nem láttam senkit, nem figyeltem semmire.

Sajnálom a végét, de ez van, ha ilyen erősen kezdem el az első százat és megdöglök rajta - ezért fogytam el a finisre. Rég úsztam ilyen idiótán a kétszázat"

- mondta a hazai szövetség Facebook-oldalán.

Miláknak 100 pillangón is lehet még egy nagy dobása az Eb-n, egészen pontosan a zárónapon, csütörtök este.

Kenderesi Tamás úgy látta, hogy az érem benne volt az úszásában, ezt akarta megszerezni, ezt el is érte, ezért természetesen boldog.

"Kristóf egyelőre megfoghatatlan, olyan az első száza, amivel mindenkit kinyír. Nekem rá kell edzenem a száz pillére, hogy gyorsuljak kicsit, és akkor lehet esélyem a jövőben"

- jelentette ki.

Az érmeket az olimpiai bajnok Gyurta Dániel adta át a mieinknek.

Németh Nándor 100 gyorson hatodik lett. A nőknél 200 pillangón Kapás Boglárka a harmadik, Szilágyi Liliána az ötödik idővel került a hétfői fináléba.

Horváth Dávid 200 mellen, Verrasztó Dávid 200 vegyesen, Bohus Richárd 100 háton nem jutott döntőbe.