Kenderesi barátnője: A dél-koreai lány túlreagálta az esetet

Egy pillanatig sem kételkedem Tamás ártatlanságában! Engem hívott elsőként, miután megtörtént a szerencsétlen eset. Teljesen véletlen volt, hogy hozzáért a lány fenekéhez, sajnos, egy zsúfolt bárban ez előfordulhat. A lány egyértelműen túlreagálta az esetet, alaposan felfújta az ügyet

- nyilatkozta az ugyancsak sportoló, Győrben kézilabdázó Szilovics Fanni a Blikknek. Ő Kenderesi Tamás barátnője.

A magyar úszót szexuális zaklatással gyanúsítják, vasárnap egy szórakozóhelyről vitték el ittas állapotban, miután egy 18 éves lány kihívta a rendőröket Kenderesi állítólagos zaklatása után.

Kenderesi barátnője azt is elmondta a lapnak, hogy semmi konkrétumot nem tud arról, hogy a barátja mikor jöhet haza. "Nagyon vártam már, hogy újra együtt legyünk, természetesen hiányzik, rossz, hogy nincs velem. Szerencsére folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, bízom benne, hogy hamarosan hazautazhat" - mondta Szilovics.

Kenderesi elismerte ugyan, hogy hozzáért a lányhoz, de tettét megbánta, bocsánatot is kért, a zaklatást viszont tagadta. Kenderesi helyzetét az is rontotta, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, se akkreditációs kártya. Ez is közrejátszott abban, hogy a hatóságok úgy döntöttek: a vizsgálat ideje alatt, vagyis tíz napig nem hagyhatja el az országot.

A rendőrség most azt közölte, hogy Kenderesi a kihallgatásán is elismerte a fizikai kontaktust, de tagadja a vádakat.