Nagy Józsefet szerződtetik le Hosszú Katinka mellé edzőnek

Petrov Árpád azt írta az Indexnek, már most többet kapott az úszósporttól, amit valaha is adhat. Az olimpiai bajnok legnagyobb szurkolója lesz Tokióban.

Nagy József úszóedzőt szerződtetik le Hosszú Katinka mellé, írja a Nemzeti Sport.

Hosszú november végén szakította meg a közös munkát Petrov Árpád edzővel, és akkor úgy döntött, hogy egyedül próbál meg felkészülni a tokiói olimpiára. Azt mondta, edzésterveit régóta maga írja, tudja, hogy mire van szüksége.

Már akkor felmerült, hogy a mellúszó-specialista Nagy József segítségét is igénybe veszi. Dolgoztak is már együtt, Hosszú rövidpályás 200 méteren elért országos csúcsa pedig azt is jelzi, hogy hatékony az együttműködés.

Ez a kapcsolat most hivatalossá is válhat, mert a Magyar Úszószövetség leszerződteti Nagy Józsefet. Előtte még egyeztetnek a jelenleg Kínában versenyző Hosszúval is, hogy milyen formában és milyen rendszerességgel számít Nagy munkájára, aki korábban két magyar olimpiai bajnokkal, Rózsa Norberttel és Gyurta Dániellel is dolgozott már együtt, de legnagyobb sikerét az amerikai Mike Barrowmannel érte el, aki 200 méteren lett olimpiai bajnok 1992-ben.

„Nem az a cél, hogy kiváló mellúszó legyen, sokkal inkább az, hogy kétszáz és négyszáz vegyesen tovább javuljon. Észnél kell lenni, egy-két szoftvert lehet cserélni, de a hardverhez nem szabad hozzányúlni" – mondta Nagy Hosszúról.