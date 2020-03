Cseh László is a koronavírustesztjére vár, hogy edzhessen

Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes, Európa- és világbajnok úszó a tokiói olimpia elhalasztásának híre előtt úgy nyilatkozott, nem tudja, lenne-e elég fizikai és mentális ereje ahhoz, hogy 35 évesen még egy évvel meghosszabbítsa a felkészülését. Cseh a Sport24-nek most azt mondta, megpróbál menni tovább, meglátja, mennyire sikerül.

Nem szeretnék most célokat egyelőre kitűzni, legyünk túl ezen a járványon, és álljon vissza az élet újra a normális kerékvágásba, és akkor utána lehet talán beszélni arról, hogy milyen célokat gondolok kitűzni

Cseh Lászlónak 200 méter vegyesen már megvan a kvótája a tokiói olimpiára, 100 méter és 200 méter pillangón viszont még meg kell küzdenie négy másik úszóval (Milák Kristóf, Kenderesi Tamás, Szabó Szebasztián, Biczó Bence), ezekben a számokban két kiadó hely van.

Az is kérdéses, hogyan tudnak edzeni az úszók a járvány alatt. A magyar szövetség két budapesti és három vidéki uszodát (Törökbálinton, Balatonfűzfőn és Győrben) biztosít számukra, ezeket azok használhatják, akiknek negatív lett a koronavírustesztjük. „Remélem, hogy ez nem lesz annyira veszélyes, elvileg senki nem kapta még el a koronavírust – reméljük, hogy ez így is marad. Meglátjuk, én törekedni fogok arra, hogy minél kevesebb emberrel találkozzak. Úgy hallottam, a klóros víznek nehezen tud ellenállni a vírus is, úgyhogy remélem, ez is tud majd segíteni", mondta Cseh. Ha minden rendben megy, jövő héten már edzhetne.

Kozma Dominik világ- és ötszörös Európa-bajnoki bronzérmes úszó is azok között van, akik a napokban kapják meg tesztjük eredményét. Kozma arról is beszélt, hogy hosszú leírást kaptak, amelyben szerepel, mire kell figyelniük a továbbiakban is.

Nagyon komoly, szigorú szabályokat kellett elfogadnunk, például boltba sem járhatunk

