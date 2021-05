Szabó Szebasztián Európa-bajnok 50 pillangón!

A péntek délutáni program a női 1500 méteres gyorsúszás döntőjével kezdett, amelyben két magyar, Késely Ajna és Mihályvári-Farkas Viktória volt érdekelt. Akárcsak 800-on, itt is az olasz Simona Quadarella és az orosz Anasztaszija Kirpicsnyikova haladt az első két helyen az egész versenyen, mögöttük úszott a szintén olasz Martina Caramignoli, Mihályvári-Farkas és Késely is. Mihályvári-Farkas körülbelül 1000-ig nagy csatában volt a harmadik helyért, de egy kicsit elfáradt a 400 vegyes ezüstérmese, akit Késely is megelőzött 1200-nál. Sőt Késely Caramignolit is üldözőbe vette, azonban az olasz visszaverte a támadást, így Késely végül a 4., Mihályvári-Farkas pedig a 6. helyen csapott célba.

Ezután a férfi 50 pillangó fináléja következett Szabó Szebasztiánnal.

Jól kapta el a rajtot, féltávnál a harmadik helyen állt, de szenzációs hajrával és benyúlással mindenkit megelőzött, végül 23.00-s idővel elsőként ért be, amivel megszerezte első Európa-bajnoki címét magyar színekben!

Sőt ez az első érme a magyar válogatott tagjaként a zentai születésű sprinternek. Habár az idejével nem volt elégedett, azért azt mindenképp meg kell említeni, hogy nem mást előzött meg egyetlen századmásodperccel, mint a világcsúcstartó ukrán Andrij Govorovot.

Érdekes események zajlottak le női 100 háton, amit hiába nyert meg a brit Kathleen Dawson, a nyolcas pályán versenyző Louise Hansson megóvta a futamot, mivel nem hallotta a rajtdudát, és ezért két másodperccel a többiek után indult el, így ezt a döntőt újra fogják úszni.

Férfi 200 háton folytatódott a sikeres nap magyar szempontból, ugyanis Telegdy Ádám és Kovács Benedek is egyéni csúcsot úszott a második középdöntőben. Előbbi ráadásul másodikként végzett a futamban, így ott lesz a szám fináléjában.

Női 100 gyorson Gyurinovics Fanni tizenötödikként végzett a középdöntőkben, így nem jutott be a fináléba, míg Gál Olivér szintén 15. lett 50 méteres mellúszásban.

Eredmények:

Női 1500 m gyors:

1. Simona Quadarella (olasz) 15:53.59 perc

2. Anasztaszija Kirpicsnyikova (orosz) 16:01.06

3. Martina Rita Caramignoli (olasz) 16:05.81

4. Késely Ajna 16:10.50

...6. Mihályvári-Farkas Viktória 16:17.27

Férfi 50 m pillangó:

1. Szabó Szebasztián 23.00

2. Andrij Govorov (ukrán) 23.01

3. Andrej Zsilkin (orosz) 23.08

Férfi 200 m hát, középdöntők:

1. Luke Greenbank (brit) 1:54.43

2. Jevgenyij Rilov (orosz) 1:55.11

3. Telegdy Ádám 1:56.17

...13. Kovács Benedek 1:58.20

(Borítókép: A győztes Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres pillangóúszás döntőjében a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 21-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)