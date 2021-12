Szilágyi Liliána: Az apám testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazott

Szívszorító gondolatokat tett közzé Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó. A 25 éves sportoló az Elviszlek magammal című műsor ma megjelent adásában beszélt arról, amit gyerekként át kellett élnie, majd a Facebookon is megosztotta a borzalmakat, amik vele történtek. Szilágyi arról beszél, hogy édesapja, a korábbi olimpikon úszó, Szilágyi Zoltán őt, édesanyját és a húgát is rendszeresen, valamint sokféleképpen bántalmazta. Édesanyját akkor is, amikor várandós volt vele.

Szilágyi Liliána 12 éves kora óta szeretett volna megszabadulni ettől a lelki tehertől, 2016 óta pedig szisztematikusan építi fel, hogyan mondja el ezeket, ügyvéddel és pszichológussal is egyeztetett.

A közösségi oldalára kitett posztban többek között azt is leírja, hogy nemegyszer kellett végignéznie, amint apja félájultra veri az anyját, a büntetések és a lelki terror pedig része volt a mindennapi életüknek. Volt, hogy úgy bántalmazta az úszónőt, hogy azt üvöltötte neki, hogy megöli.

A szörnyűségek mellett az úszónő azokra az esetekre is kitér, hogy amikor a közfigyelem számára „érdekes” kijelentéseket és nyilatkozatokat adott korábban, azok tulajdonképpen mind az apjának és apjáról szóltak.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.