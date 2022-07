Hamar egy márványfalat, arra véssük fel: női 100 gyorson magyar 1-2 a befutó – merthogy Pádár Nikolett simán győzött, Molnár Dóra második lett a juniorúszó-Eb utolsó előtti napján. Az elmúlt évtizedekben arra sem nagyon volt példa, hogy női sprintereink döntőbe jussanak bármilyen nagyobb nemzetközi viadalon, most viszont úgy fest: a férfiak után a hölgyeknél is meglódulóban vagyunk sprinttávokon. Pádár egyébként a negyedik aranyérmét szerezte Bukarestben – írja a Magyar Úszószövetség az Indexnek is megküldött beszámolójában.

Akadt olyan időszak, amikor egy hasonló eredmény magától értetődőnek hatott: ám annak idestova 70 esztendeje. Az 1954-es torinói Európa-bajnokságon Szőke Kató végzett elsőként, Temes Judit másodikként (a helsinki játékokon 1-3-at produkáltak), igaz, akkoriban még 1:05.8-cal lehetett megnyerni a távot.

Most Pádár Niki 54,69 alatt viharzott a célba, egyedüliként kerülve 55 másodperc alá, Molnár Dóra is remekül jött mellette, és 55,20-szal vitte az ezüstöt. Nikinek ez már a negyedik aranyérme itt, a 100-200-as dupla éppenséggel mutatós, és van még mellé két váltóarany is (no és holnap jön egy 400 is...). Dóri három arannyal és egy ezüsttel áll, és még 100 háton is villanthat valamit vasárnap, hiszen másodikként jutott a döntőbe úgy, hogy a 100 gyors eredményhirdetéséről külön kísérettel esett be a rajthoz, azaz vasárnap pihentebben bármi elképzelhető.

„Nagyon izgultam előtte, a francia lány miatt is, Dóri miatt is, és hát nagyon is fájt, de az utolsó ötvenen, meg pláne az utolsó huszonötön az volt bennem, hogy ezért edzettem, minél jobb eredményeket akartam, és hogy most meg kell csinálnom. Azaz nem gondolkodtam, csak mentem előre, annak pedig külön örülök, hogy 1-2-ben lehoztuk. Az egyéni csúcsnak kifejezetten örülök, és arra sem gondoltam volna, hogy négy aranyat tudok itt szerezni” – idézte a MÚSZ cikke Pádárt.



Ami „elődöntőözön” többi fejezetét illeti, vegyes eredmények születtek magyar szempontból: Balogh Levente például csatlakozott a 9-es klubhoz, ő már a negyedik három nap alatt, aki centikkel marad le egy fináléról, 100 háton 13 század hiányzott neki. Barna Biankától már az is szép volt, hogy 100 mellen úszhatott még egyszer, végül 16. lett.

Komoróczy Lora kétszer is próbálkozhatott: 50 pillangón 13. hellyel melegített, majd fő számában, száz háton negyedikként jutott tovább. Ábrahám Minna 200 vegyesen parádézott, egyéni csúccsal a sokat ígérő harmadik pozícióban jutott a vasárnapi végjátékba.

A szombati szeánszot a 800 gyors döntői zárták. A fiúknál Gálicz László ismét óriási harcolt, és akárcsak az 1500-on is, itt is 5. helyen végzett, a lányoknál pedig Fluck Nóra csinálta meg ugyanezt a bravúrt, ő is ötödikként zárt.

Végül jött a fiúk 4×200-as gyorsváltója, amelyet a Covid sajnos átszabott kissé: a mixed váltóval aranyérmes Bóna Benedek ugyanis a győzelem másnapján már pozitív tesztet produkált – holott száz gyorson is igen jó esélyei lehettek volna... –, ő nagyon hiányzott a végén. Addig Mészáros Dániel, Kovács Attila és Harsányi Mátyás tartotta a frontot, utolsóként azonban annak a Bujdosó Zsombornak kellett beugrania, aki az elmúlt három napban 1400 métert töltött vegyesúszással (a folyamatosan alakítgatott program idei változata nem kegyelmezett a fiú specialistáknak: a döntősöknek előbb háromszor kétszáz két nap alatt, pénteken pedig kétszer négyszáz). Végül a hatodik hely sikeredett – jelen körülmények között ez is kiváló produkció az uraktól.

(Forrás: Magyar Úszószövetség)