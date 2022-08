Hosszú 200 vegyesen sikerrel vette az első akadályt, Milák legjobb időt úszott 200 pillangón

Hétfőn ­– amely Olaszországban nemzeti ünnep Szűz Mária mennybemenetele tiszteletére – a magyarok közül elsőként Senánszky Petra ugrott a Foro Italico medencéjébe.



A búvárúszásban világklasszisnak számító, 17-szeres világbajnok és ötszörös Világjátékok-győztes Senánszky 50 méter gyorson a 10. helyen jutott tovább 25.26 másodperces idővel, ez két századdal „lassabb” csak annál, mint amit júniusban a budapesti világbajnokság előfutamában úszott.





„Szerintem délután ebből még sokkal több ki tud jönni, nagyon bízom a döntőben, ha már itt van az édesapám és a húgom is szurkolni” – nyilatkozta Senánszky, akinek fő célja, hogy kijusson a párizsi olimpiára, ahová az A-szinthez 24.70 másodperces idő kell. Ez egyébként Hosszú Katinka országos csúcsa (24.89) alatt van. „Nem gondolom elérhetetlen időnek, ebben az évben még az uszonyos úszásra készültem, a négy nagy versenyemből a Világjátékok volt a legfontosabb. Idén – úgymond – feszegetem a határaimat, de szeptembertől már csak az úszásra koncentrálok, mert szeretnék kijutni a párizsi olimpiára” – fűzte hozzá az MTI által idézett úszó.



Női 100 méter háton Molnár Dóra és Szabó-Feltóthy Eszter volt érdekelt, előbbi pénteken 200 méter háton bronzérmes, utóbbi pedig negyedik volt. Ebben a számban csak a 16 esztendős Molnár folytathatja, miután 1:01.62 perces idővel (legjobbja 1:00.83) éppen a 16. helyen „becsúszott” az elődöntőbe. Szabó-Feltóthy 1:02.63-mal a 26. lett.



Férfi 200 méter pillangón a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Milák Kristóf 1:54.97-tel szerezte meg az első helyet.



„Annyira reggel volt most nekem, hogy egyik forduló sem jött ki jól. Ez nem volt egy komoly hangvételű úszás, látszott is a technikámon. Így is elsőként vagyok bent, délutánra pedig összekaparom magam, hogy legyen valami jó beidegződés a holnap estére” – jelentette ki Milák, akinek ez volt a 12. futama a Foro Italicóban, eddig két-két aranyat és ezüstöt nyert.



Mellette Márton Richárd és Verrasztó Dávid kapott szerepet ebben a számban. Előbbi élete eddigi legjobbját (1:56.23) jócskán megjavítva 1:55.49 perccel nyerte futamát, és a harmadik idővel került az elődöntőbe. Márton a futam után elmondta, az egész Európa-bajnokságon jó a kedve, jól megy neki az úszás, ezúttal pedig mindent beleadott.



Verrasztó Dávid 1:57.65 perccel kilencedik lett összesítésben, de mivel két honfitársa is megelőzte, nem úszhat a folytatásban. „Márton Ricsi szenzációsat úszott, én ilyet nem tudok, azzal az idővel szerintem itt érmet lehet nyerni. Összességében a saját teljesítményemmel elégedett vagyok” – mondta a 33 évesen veteránnak számító úszó, aki 400 vegyesen ezüstérmet nyert az olasz fővárosban.



Női 200 vegyesen Hosszú Katinka és Sebestyén Dalma várta a rajtot, a háromszoros olimpiai bajnok 2:13.79 perccel a harmadik, 25 esztendős honfitársa pedig 2:15.11-gyel a tizedik helyen lépett az elődöntőbe.





„Ez nem egy óriási idő, az volt a célom, hogy délután jó helyen ússzak, ez szerencsére sikerült, a második futamban az izraeli Anastasya Gorbenko mellett leszek majd. Mindenképpen szeretnék döntőt, de nem izgulok” – mondta Hosszú, akinek 97 érme van eddig nagy világversenyeken (olimpiai, vb, Eb), a célja pedig a száz medál.



A nap utolsó magyar érdekeltségű elődöntőjében a 4×100 méteres vegyes gyorsváltó Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Ábrahám Lilla, Gyurinovics Fanni összeállításban 3:28.34 perccel a negyedik helyen bekerült a 19 óra 49 perckor kezdődő fináléba.

