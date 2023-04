Az olimpiai bajnok, világrekorder Milák Kristóf és az Európa-bajnok Kós Hubert egyaránt négy számban szerzett indulási jogot, a nyílt vízen olimpiai ezüstérmes, világbajnok Rasovszky Kristóf pedig akár három rajtot is bevállalhat az első hét sós vízi számai után – legalábbis a fukuokai vb-csapat „alapját” képező védettségi listán az ő nevük szerepel a legtöbbször. A hölgyeknél az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória és az újjászületett Késely Ajna három-három távon teljesítette a szintet.

Mint Sós Csaba szövetségi kapitány hangsúlyozta: a jelenlegi névsorban szereplők biztos indulók valamennyi megjelölt távon. Őket már kiütni nem lehet, csupán csatlakozni hozzájuk (netán a helyükre lépni, ha valamelyik számot inkább „leadnák”): ahol még csak egyvalaki úszott szintet, vagy mindkét hely üres, ott júniusig van lehetőség a fukuokai kvalifikáció teljesítésére.

Ezzel kapcsolatban Sós jelezte az Indexnek, hogy még 2–4 fővel bővülhet az utazó csapat. Elsősorban azért, mert még a 4×100-as és a 4×200-as férfi gyorsváltóból is hiányzik a negyedik ember, bár az is előfordulhat, hogy a hosszabbik távon Rasovszky lesz a beugró, hiszen őt érdekli a staféta. Továbbá kell még egy úszó, aki délelőtt, a selejtezőben szállna be, hogy Milák pihenhessen. Az utolsó lehetőség a csapatba kerülésre a július 2–4. közötti soproni válogató lesz.

A védettséget élvező versenyzők között akadnak régi, kipróbált harcosok, így a nyáron 35. születésnapját ünneplő Verrasztó Dávid a férfiaknál, illetve a Cseh László sporttörténelmi rekordját beállítani készülő, 10. nagypályás világbajnokságán rajthoz álló Jakabos Zsuzsanna.

Ugyanakkor utazik néhány újonc is: a férfiaknál abszolút elsőbálozó az ötven háton junior Eb-érmes Székely Áron, továbbá Zombori Gábor, aki olimpián már indult, de vébén még nem, illetve a nyílt vízen a váltóval tavaly érmes Betlehem Dávid a medencében debütál majd.

A hölgyeknél Flück Nóra és Szabó-Feltóthy Eszter szintén első világbajnokságára készülhet. Ugyanakkor megszakad egy 16 éve tartó sorozat, a háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok Hosszú Katinka a 2007-es melbourne-i vb óta mindegyik – szám szerint nyolc – világtalálkozón részt vett, de most gyereket vár, és bár jelezte, hogy 34 évesen még nem vonul vissza, Fukuokában természetesen nem áll rajtkőre.

Biztos indulók, medencés úszás

Férfiak

Betlehem Dávid, Holló Balázs, Kós Hubert, Kovács Benedek, Márton Richárd, Milák Kristóf, Németh Nándor, Rasovszky Kristóf, Szabó Szebasztián, Székely Áron, Verrasztó Dávid, Zombori Gábor

Nők

Burián Katalin, Fábián Bettina, Flück Nóra, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória, Pádár Nikolett, Sebestyén Dalma, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter

Számok szerinti bontásban

Szabó Szebasztián 50 gyors Senánszky Petra

Milák Kristóf 100 gyors

Németh Nándor 100 gyors

Milák Kristóf 200 gyors Pádár Nikolett

Németh Nándor 200 gyors Késely Ajna

Rasovszky Kristóf 400 gyors Késely Ajna

Holló Balázs 400 gyors Fábián Bettina

Betlehem Dávid 800 gyors Késely Ajna

Rasovszky Kristóf 800 gyors Mihályvári-Farkas Viktória

Rasovszky Kristóf 1500 gyors Mihályvári-Farkas Viktória

Betlehem Dávid 1500 gyors Flück Nóra

Szabó Szebasztián 50 pillangó

Milák Kristóf 100 pillangó

Kós Hubert 100 pillangó

Milák Kristóf 200 pillangó Telegdy-Kapás Boglárka

Márton Richárd 200 pillangó Jakabos Zsuzsanna

Székely Áron 50 hát

Kovács Benedek 100 hát

Kós Hubert 100 hát

Kovács Benedek 200 hát Szabó-Feltóthy Eszter

Kós Hubert 200 hát Burián Katalin

Kós Hubert 200 vegyes Sebestyén Dalma

Zombori Gábor 200 vegyes

Holló Balázs 400 vegyes Mihályvári-Farkas Viktória

Verrasztó Dávid 400 vegyes Jakabos Zsuzsanna

