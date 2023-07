A már egy hete tartó fukuokai vizes világbajnokságon vasárnap megkezdődnek a medencés úszóversenyek is, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba a rajt előtt nyilatkozott a csapat felkészüléséről, a keret legnagyobb távol maradójának, az olimpiai bajnok Milák Kristófnak a hiányáról, valamint a magyar éremesélyekről.

A szakember az infostart.hu oldalnak elmondta: a felkészülés során a tervezett munkát mindenki el tudta végezni, betegségek és egyéb érdemi dolgok nem hátráltatták úszóinkat. Arra azonban nem vállalkozott, hogy mindezek ismeretében sikeresnek értékelje a felkészülést, inkább „félig tréfásan, de egyébként halálosan komolyan” úgy fogalmazott: azt majd a vb után megmondja. Utalva az elért eredményekre, mert mégiscsak az az igazi fokmérője a munkának.

Sós Csaba nem konkretizálta, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett a magyar csapattól a vb-n, de annyit elárult, hogy nyilván ő is szeretné az érmet, esetleg, ha lenne egy arany.

„Mondjuk, 200 háton Kós Hubert sokáig vezette a világranglistát, most is a háromban van, pár tizeden belül vannak, megtörténhet. De esélye van éremre akár 200 vegyesen is. Amit nem mertem kimondani a lelkem mélyén, az Márton Ricsi is, ha lép megint előre egyet és lendületet kap, mert kinyílt a kapu, vagy a Szabó Szebinek pici szerencséje van, esetleg Kapás Bogi, ha ott tart, ahol én látom, és nem ott, ahol ő gondolja, és így tovább. Azért éremesélyeink vannak, noha nagyon hiányzik Milák Kristóf, de azért nem ő az egyedüli, aki a magyar úszósportot jelenti.”

Az olimpiai bajnok klasszis úszó motivációs okokra hivatkozva nem sokkal a vb előtt lemondta a fukuokai szereplést – hetek óta nem is megy uszodába, az azelőtti időszakban is sok edzése kimaradt, bár szárazon erőnléti edzéseket végez Zala György irányításával –, amivel még a sportágon belül is meglepetést keltett. Sós Csaba ezzel kapcsolatban kifejtette: Milák pihen, „és ebben egyébként önmagában semmi rendkívüli nincs”.

„Talán hamarabb kellett volna eldönteni, vagy ha hamarabb eldöntötte, hamarabb kellett volna erről legalább minket tájékoztatni, de még egyszer mondom, teljességgel érthető.

Úszásból és más sportágból is, külföldről is rengeteg példát tudnék erre hozni. Ráadásul a Covid-torlódásnak még nincs vége, bár ez az év szerencsés, mert a vb a fő verseny, de jövőre, fél éven belül lesz világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, úgyhogy ha ő ezt előre számba vette, és úgy gondolta, hogy inkább most piheni ki magát teljesen, akkor ez teljességgel érthető.”

A kapitány most még nem aggódik Milák miatt, de azért szeptemberben el kell kezdenie a medencés edzéseket is

Jövő februárban világbajnokságot rendeznek Dohában, majd egy év múlva, nyáron kerül sor az év fő eseményére, a párizsi olimpiára. A szakember Milák esélyeivel kapcsolatban elmondta: az úszó toronymagasan van a világ előtt, ezt a vb-t 200 méter pillangón akkor is megnyerte volna, „ha odaküldi a nadrágját a rajtkőre”, de nála nem ezen múlik jelenleg a dolog, hanem a már említett szempontokat mérlegelte, és jutott erre a döntésre.

Ő azért, amikor ott van, akkor viszont nagyon ott van, akkor lehet tudni, hogy az a Milák, úgyhogy ha a következő évben is ezt a Milákot fogjuk látni, áldásom rá, hogy pihen.



„Nehéz megfogalmazni, és hosszasan tudnék beszélgetni a testi adottságairól – és nemcsak a fizikális, hanem az élettani mutatóiról is –, amelyek egyediek, meg túl azon, hogy tudom, hogy nagyon pőrén hangzik, de nagyon ügyes a vízben, tehát ő saját maga is figyel és tanul olyan dolgokat, amelyet az edző éppen nem is tanít. Tehát valóban egy zseniről beszélgetünk.”

„Arra, hogy ő visszatérjen és újra a régi legyen, sokkal nagyobb esélye van, mint bárki másnak ugyanilyen helyzetben, tudniillik a legjobb életkorban van. Az úszók 23-24 éves életkorukban érik el a legjobb időeredményt. Ebben az életkorban gyakorlatilag mindegy, hogy mit csinál. Ha nem alszik, majd alszik holnap, ha akkor sem, majd két nap múlva, és ugyanúgy megy neki némi túlzással. Tehát ilyenfajta aggályom az elmúlt csaknem 60 év, úszásban szerzett tapasztalatom alapján nincs.”

Sós Csaba saját bevallása szerint nem gondolkoznak azon, hogy erre ténylegesen mikor kerülhet sor.

„Egy biztos, hogy egy év múlva van az olimpia, és szeptemberben azért el kell kezdeni a medencés felkészülést. Ha elkezdi, akkor bármi lehet.”

Milák edzője, Virth Balázs korábban úgy fogalmazott, hogy ősztől együtt folytatják a munkát, amit megerősített Sós Csaba is. Hozzátette: a legkisebb információja sincs arról, hogy valaha is fölmerült volna az edzőváltás, és önmaga sem tartaná jó ötletnek más döntést hozni.

„Ezt csak csöndben teszem hozzá, bár ezt mindig az úszó dolga eldönteni, hogy kivel akar dolgozni, és az edzőé, hogy kivel akar foglalkozni. De az a tavalyi világcsúcs megmutatta, hogy nem nagyon történt torpanás.”

Sós Csaba kiemelte: Virth Balázs számára az elmúlt időszak „pokoli” lehetett.

„Egy világbajnokság azért mégiscsak egy csúcsesemény. Gondolkozik rajta, építi fél évig vagy háromnegyed évig, és utána az van, hogy most mégse. Érthető volt a versenyző döntése, de azért az edzőt nyilvánvalóan megviseli, hiszen április végéig minden úgy alakult, mint a mesében, tökéletes volt a felkészülés. Kint voltam velük az edzőtáborokban, a magyar bajnokságon, amit produkált, az is egyedi volt. Minden arra utalt, hogy megy fölfelé minden az égig, csak a lelki energia is véges, nem csak az izomenergia.”

Kós Hubertnél jobb adottságú versenyzők nem nagyon vannak

A szövetségi kapitányt, Kós Hubertet az éremszerzésre esélyes magyar úszók közé sorolta. Kiemelte: rá, de a csapat többi tagjára is nagy teher kerül ilyenkor, de „ez erről szól, ezt el kell viselni”.

„Megint számtalan sportágból hozhatnék példát. Régóta várjuk, hogy áttörje a falat, régóta ott toporog már a fal előtt. Tavaly egy nagy rést ütött rajta az Európa-bajnokságon, de hogy teljesen bezúzza, erre most ez neki kiváló alkalom.”



„Kós Hubertnél jobb adottságú versenyzők nem nagyon vannak. Gyerünk, most már mutassa meg, na!”

Világbajnokság, a medencés úszóversenyek:

a magyar indulók az egyéni számokban:

férfiak:

50 m gyors (Szabó Szebasztián), 50 m hát (Székely Áron), 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), 100 m gyors (Németh Nándor)

100 m hát (Kovács Benedek, Kós Hubert), 100 m pillangó (Kós Hubert)

200 m gyors (Németh Nándor), 200 m hát (Kovács Benedek, Kós Hubert), 200 m pillangó (Márton Richárd), 200 m vegyes (Kós Hubert)

400 m gyors (Rasovszky Kristóf, Holló Balázs), 400 m vegyes (Holló Balázs)

800 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

1500 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

nők:

50 m gyors (Senánszky Petra)

200 m gyors (Pádár Nikolett, Késely Ajna), 200 m hát (Burián Katalin, Szabó-Feltóthy Eszter), 200 m pillangó (Kapás Boglárka, Jakabos Zsuzsanna), 200 m vegyes (Sebestyén Dalma)

400 m gyors (Késely Ajna, Fábián Bettina), 400 m vegyes (Jakabos Zsuzsanna, Mihályvári-Farkas Viktória)

800 m gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)

1500 m gyors (Mihályvári-Farkas Viktória, Flück Nóra)

döntők:

július 23., vasárnap:

férfi 400 m gyors, férfi 400 m vegyes, férfi 4 × 100 m gyorsváltó

női 400 m gyors, női 4 × 100 m gyorsváltó

július 24., hétfő:

férfi 50 m pillangó, férfi 100 m mell

női 100 m pillangó, női 200 m vegyes

július 25., kedd:

férfi 100 m hát, férfi 200 m gyors

női 100 m mell, női 100 m hát, női 1500 m gyors

július 26., szerda:

férfi 50 m mell, férfi 200 m pillangó, férfi 800 m gyors

női 200 m gyors

4 × 100 m vegyes váltó

július 27., csütörtök:

férfi 100 m gyors, férfi 200 m vegyes

női 50 m hát, női 200 m pillangó, női 4 × 200 m gyorsváltó

július 28., péntek:

férfi 200 m mell, férfi 200 m hát, férfi 4 × 200 m gyorsváltó

női 200 m mell, női 100 m gyors

július 29., szombat:

férfi 50 m gyors, férfi 100 m pillangó

női 50 m pillangó, női 200 m hát, női 800 m gyors

4 × 100 m vegyes gyorsváltó

július 30., vasárnap:

férfi 50 m hát, férfi 1500 m gyors, férfi 4 × 100 m vegyes váltó

női 50 m gyors, női 50 m mell, női 400 m vegyes, női 4 × 100 m vegyes váltó