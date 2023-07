A délelőtti programban a magyarok közül elsőként női 100 méter háton a 17 éves Molnár Dóra ugrott vízbe, aki ebben a számban tavaly a juniorok között világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett – írta összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda különtudósítója a helyszínről.

A fiatal magyar versenyző egyéni legjobbjától (1:00.83) elmaradva, 1:02.62 perces idővel összesítésben a 34. helyen végzett, így nem jutott tovább.

Belülről jobbnak éreztem ezt az úszást, sokkal jobbra számítottam. Persze, már a nevezési időknél látszódott, hogy nagyon erős futamba kerültem, reménykedtem, hogy tudom tartani a lépést a többiekkel, de ez most nem sikerült

– nyilatkozta Molnár.

Hozzátette: a felnőttmezőnyben már sokan tudnak egy perc alatt úszni, de továbbra is keményen edz majd azért, hogy csatlakozzon ezekhez a riválisaihoz.

A férfiaknál 100 méter háton Kovács Benedek és Kós Hubert képviselte a magyar színeket: Kós végül egészen szenzációs úszással, 53.12 másodperces idővel csapott célba, ezzel nemcsak hogy több mint hét tizedet faragott egyéni legjobbjából (53.83), hanem megdöntötte Cseh László 2012-es 53.40-es országos csúcsát, összesítésben pedig a második helyen jutott tovább. Kovács Benedek 54.24 másodperccel a 21. lett.

Nem nagyon hagytam ebben semmit, de azért bízom benne, hogy délután tudok még javítani. Jobb idő is kell majd, ha be akarok kerülni a fináléba. Most egyébként azt éreztem, hogy nagyon lassú vagyok, és fáj ez az egész, ahhoz képest megnyertem a futamot