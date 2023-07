Kós Hubert 200 méter háton a 3. idővel jutott elődöntőbe

Az uszonyos úszásban világ- és Európa-bajnok Senánszky Petra 100 méter gyorson végül nem indult el – neki az 50 méter gyors a fő száma –, így a csütörtöki előfutamok egyéni küzdelmeiben a magyarok közül csak 200 méter háton Kós és Kovács volt az érdekelt – számolt be a történtekről a Magyar Távirati Iroda különtudósítója a helyszínről.

A férfi 200 méter hát selejtezőjében a magyarok közül elsőként Kós ugrott medencébe, az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps korábbi edzőjével, Bob Bowmannel készülő magyar versenyző 1:57.27 perccel megnyerte futamát, összesítésben pedig a harmadik lett.

Kovács – aki tavaly döntőt úszott ebben a számban a Duna Arénában, majd a római Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert – a táv második felében spórolt az energiájával, így 1:58.17-tel a 14. helyen ment tovább az elődöntőbe.

Nem éreztem túl jól magam a futam előtt, elég gyorsan vert a szívem, ezért egy picit vissza is vettem az első százat. Viszont amikor kijöttem a vízből, már jó voltam, most pihenek egy nagyot, délután pedig szeretném megközelíteni az egyéni csúcsomat (1:55.95), mert azzal már valószínűleg be tudok kerülni a döntőbe, ahol bármi megtörténhet