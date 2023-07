Milák nélkül olyan volt a váltó, mint egy F1-es futam kerekek nélkül

A pénteki program a férfi 100 méter pillangó selejtezőivel indult, Kós Hubert végül a 200 méter hát esti döntője miatt nem állt rajtkőre, így csak Márton Richárd képviselte a magyar színeket – számolt be a történtekről a Magyar Távirati Iroda különtudósítója a helyszínről. A 200 méter pillangón hetedik Márton egyéni csúcsától (51.70) jócskán elmaradva 52.31 másodperces idővel összesítésben 27. lett, így nem jutott tovább a középdöntőbe.

Azért jó lett volna még egyet úszni, de ez most így sikerült, most a legfontosabb a váltó

– nyilatkozta a 23 éves magyar versenyző.

Női 200 méter háton az áprilisi országos bajnokságon az olimpiai szintet már teljesítő Szabó-Feltóthy Eszter 2:10.38 perces eredménnyel a kilencedik, míg Burián Katalin 2:11.94-gyel pont a 16. helyen jutott tovább.

A hatodik napja már ez a világbajnokságnak, én viszont most versenyeztem először. Ennek megfelelően még nem igazán tudtam, mire számítsak. A futamom nem volt olyan erős, így tudtam velük tartani a lépést, délután pedig megpróbálok magamból mindent kiadni

– mondta Szabó-Feltóthy Eszter.

Burián Katalin elárulta, bőven tartalékolt, de nem gondolta volna, hogy éppen csak becsúszik majd az elődöntőbe.

Azt érzékeltem, hogy jó helyen vagyok, ki is engedtem a végén, jól is jöttem, de eléggé meglepett az idő. Délután ez sokkal jobb lesz, aztán majd kiderül, hogy az mire elég. Azért érzem, hogy nem úsztam még más számokat eddig, jövőre viszont mindenképpen szeretnék százon is indulni.