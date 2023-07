A vb-aranyérmes Kós Hubertnek a célba érkezéskor még az ebéd is visszajött a döntőben

Kós Hubert bevallása szerint annyira kiadott magából mindent a fukuokai vizes világbajnokságon a 200 méter hátúszás döntőjében, hogy a célban még az ebédje is visszajött, a nyakába akasztott aranyérem azonban már sokat javított a közérzetén és állapotán.

Kós Hubert – aki az Egyesült Államokban Bob Bowman, Michael Phelps korábbi edzőjének irányításával készül – az úszóversenyének pénteki napján fő számában, 200 méter háton 1:54.14 perces új magyar csúccsal lett aranyérmes.

A döntőben mindent kiadtam magamból, a célban még visszajött ez ebédem is, de az aranyéremmel a nyakamban azért már sokkal jobban vagyok – nyilatkozta Kós az M4 Sportnak.

„Jók voltak a fordulók, fontos volt, hogy minden meglegyen. Nagyon figyeltem a részletekre, mert a középdöntőt összevissza úsztam, és csak arra figyeltem, hogy bejussak. A nagy riválisom, Ryan Murphy is ilyen, valahogy leússza az előfutamokat, a középdöntőt, kicsit lazára veszi, aztán a döntőnek nekimegy. Örülök annak is, hogy sikerült megvernem ebben a játékban, illetve annak, hogy így össze tudtam rakni az úszásomat a fináléban.”

Kós elmondta: edzőjével, Bob Bowmannal arról beszélt, hogy 1:53 perces idő kellene tőle, mert ha 1:54 alá be tud menni, akkor meglesz az aranyérem. Ez végül elmaradt ugyan, azt csak megközelítette, de 1:54 perces eredmény is elégnek bizonyult végül a győzelemhez.

Kiemelte: a 200 m vegyesről és a 100 m pillangóról annak érdekében „jött le”, hogy a 200 m hátra fókuszáljanak.

Jó a hátas technikám, ami Magyarovics Zoli bácsinak köszönhető, akivel tíz évig dolgoztam. Ebben a győzelemben az ő munkája ugyanúgy benne van, mint Bob Bowmané.

Kós kiemelte: az Egyesült Államokban Michael Phelps edzőjének az irányításával úszhat, ami már önmagában szenzációs lehetőség és motivációt ad számára, a szakember figyelme pedig minden részletre kiterjed. Hozza a tapasztalatát, amit a Phelpsszel való közös munka során tökéletesített.

„Emellett minden edzésen világbajnokokkal és világbajnoki érmes társakkal úszhatok, versenyezhetek, ami ugyancsak elképesztő lehetőség. Két hónappal ezelőtt egy nehéz sorozatban voltunk, nehéz volt végigúszni az edzésadagot, de amikor beértem a falhoz és körbenéztem, azt láttam, hogy sztárok között vagyok. Az jutott eszembe: ha itt nem tudok jól úszni, akkor sehol máshol a világon.”

Kós félmosoly kíséretében jegyezte meg, hogy a jelek szerint „a hátúszást nem szabad elengednie”, de a vegyessel sem teszi ezt meg, hiszen a különböző úszásnemek jól kiegészítik, segítik egymást.

„Az amerikai időszakom felénél még azt hittük, hogy a vegyes lesz a fő irányvonal, de aztán az egyik versenyen háton jól úsztam, azzal pedig el is dőlt, hogy váltunk, és arra fókuszálunk inkább.“

A 20 éves magyar úszó azt is kiemelte, hogy mentálisan szintén sokat fejődött az Egyesült Államokban töltött fél év alatt, ennek volt köszönhető, hogy bár Fukuokában a vb korábbi számai talán nem a legjobban alakultak, egyéni eredményeit tekintve viszont mindegyikben sikerült jól teljesítenie, és mindig talált magának olyan pozitívumot, ami erőt adott a fő számára.

Sós Csaba: Bowman adta hozzá a plusz két százalékot

Kós Hubert világbajnoki győzelmét Sós Csaba szövetségi kapitány is méltatta az M4 Sport kamerája előtt.

„Egyértelmű, hogy kellett Amerika Hubi világbajnoki címéhez, az a mintegy ötven verseny, amennyin a tengerentúlon részt vett fél év alatt. Kós megvalósította a tervét, bejutott a döntőbe, ahol aztán mindenkit faképnél hagyott.”

A kérdésre, hogy Bob Bowman mit tett hozzá a versenyzőnk teljesítményéhez az a válasz, hogy azt a két százalékot, ami az aranyéremhez kellett.

„És természetesen az amerikai versenyrendszer is kellett ehhez, ami az ottani sikereknek az egyik titka. Ugyancsak Bowman érdeme, hogy Hubi hiába volt a 200 méter vegyes Európa-bajnoka, Bowman menet közben rájött, hogy a 200 méter háton van Kósnak a legnagyobb esélye az aranyéremre, ugyanis 200 vegyesen aligha tudta volna megverni Leon Marchand-t, aki nem mellesleg szintén Bowman versenyzője.”

„Bowmannak már közel harminc olimpiai bajnoka van, napjaink legnagyobb edzője világszinten, ő csak aranyérmekben gondolkozik, ezért állította rá Hubit a 200 hátra. Persze senki se dőljön hátra a 200 vegyes specialistái közül, Kós nem engedte el ezt a számot, csak most fél év amerikai tartózkodás alatt még nem volt annyi ideje, hogy a hát mellé a vegyest is összerakja. Figyeljük csak meg, mi lesz Párizsban az olimpián!”

„Kovács Benedek azt a bravúrt vitte véghez, hogy még a döntőben is javítani tudott a középdöntőben úszott egyéni csúcsán, így végzett az ötödik helyen. Most elsikkad a teljesítménye Kós aranyérme mellett, pedig ő is minden dicséretet megérdemel.”