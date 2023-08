Továbbra is magában keresi a hibát Virth Balázs úszóedző azután, hogy tanítványa, az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka lemaradt a döntőről a fukuokai világbajnokságon.

– morfondírozott az InfoRádióban a tréner, majd úgy folytatta: „az állóképesség-szintentartó edzéseket tovább kell folytatni ilyenkor. Minden évben módosult picit a munka; ahogy idősödik, egyre többet panaszkodott arra, hogy nehezebben regenerálódik, több idő kell ahhoz, hogy pihent legyen.”

Arról is beszélt, hogy ő és Sós Csaba nincsenek hasonló állásponton Kapás szereplését és jövőjét illetően. A kapitány többször kijelentette, hogy egy idősebb versenyzővel már nehezebb, Virth azonban képesnek tartja Kapást arra, hogy az olimpiai A szintet megússza.

A következő hetekben eldöntik, hogy tanítványai kihagyják-e a már most közelgő, év eleji dohai világbajnokságot. A bizonytalanság oka az, hogy még mindig nincs hír arról, lesz-e Európa-bajnokság az olimpia előtt egyáltalán, és ha igen, hol.

Közel vagyunk ahhoz, hogy elengedjük. Ha ki is jut a váltó, a legjobb felállásban van értelme rajtkőre állnia. Az olimpián márpedig a reggeli előfutam során is szükség lenne Milák Kristófra, ő pedig a fő számai miatt nem fogja tudni vállalni, ő is, akár a többiek, az egyéni számaira koncentrál