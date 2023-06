A jövő nyári párizsi olimpia előtti egyik legfontosabb versenyt, a vizes világbajnokságot július 14. és 30. között Japánban rendezik, Fukuokában. Egy biztos: 100 és 200 méter pillangón a férfiak között nem lesz címvédés, mert mindkét szám aktuális világbajnoka, Milák Kristóf nem utazik el Japánba.

A Magyar Úszószövetség által küldött közleményből kiderült: Milák Kristóf nagyon nehéz szívvel hozta meg ezt a döntést, de jelenleg sem mentálisan, sem fizikálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között.

„A kielégítő választ magam is keresem, miért alakult így – annyira viszont ismerem magam, hogy pontosan érzékeljem: meg sem tudtam közelíteni teljesítőképességem 100 százalékát, ami a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen, én pedig nem szeretem beérni kevesebbel.

Ez most egy nagyon mély hullámvölgy, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mindez nem párosul semmiféle kétségbeeséssel. Elfogadtam, és őszintén remélem, mindenki más is el tudja fogadni, hogy egy sportoló pályafutásában adódhat egy ilyen periódus, amikor hátra kell lépnie, újra fel kell töltődnie, hogy aztán ismét készen álljon a legnagyobb kihívásokra.

Miközben továbbra is kész vagyok eleget tenni az élsportolók adminisztratív és egyéb kötelezettségeinek, most egy új feladat vár: a nyarat átgondolt, minőségi pihenéssel tölteni annak érdekében, hogy szeptembertől energikusabban, tudatosabban, még jobb hozzáállással végezhessem az edzéseket, vegyek részt a versenyeken, hogy ismét elérjem azt a szintet, amit mindenki megszokhatott tőlem” – olvasható Milák Kristóf közleményében.

Az olimpiai bajnok hozzátette: edzői, Virth Balázs és Zala György, az úszószövetség és a Honvéd vezetői minden segítséget megadtak neki, hogy a lehető leggyorsabban maga mögött tudja ezt a nehéz időszakot, amiért nagyon hálás.

„Ne féltsetek, hamarosan visszatérek!” – ezzel zárta gondolatait Milák.

Nem előzmények nélküli a döntés

Milák Kristóf rendkívül intenzív éveket tudhat maga mögött, útját pedig sikerek övezték. A 2019-es kvangdzsui világbajnokságon robbant be az elitbe, amikor 200 méter pillangón világcsúccsal lett aranyérmes. Két évvel később, a budapesti Európa-bajnokságon Európa-csúccsal győzött 200 és 100 méter pillangón is, majd a tokiói olimpián 200 méteren olimpiai rekorddal nyert, 100 méteren pedig ezüstérmes lett.

A tavalyi, szintén budapesti világbajnokságon 200 méter pillangón megdöntötte saját világcsúcsát, ami természetesen újabb vb-aranyat hozott neki – és persze 100 méteren sem talált legyőzőre hazai közönség előtt.

Idén januárban az Év Sportolója Gálán megválasztották a 2022-es év legjobb férfi sportolójának, és június elején Sós Csaba szövetségi kapitány úgy hirdette ki a fukuokai világbajnokságra utazó keretet, hogy ott volt Milák Kristóf neve a listán. Egy héttel ezelőtt egy szponzorációs sajtóeseményen viszont már érezhető volt, hogy valami nincs rendjén a kiváló úszóval. Nem rejtette véka alá kimerültségét, úgy fogalmazott:

tizenhat éve ugyanabban a malomban őrlök, ez az, ami egyszerre könnyű és nehéz is.

Korábban több úszó és élsportoló is beszélt már mentális és fizikai kimerültségről, Milák esete nem példa nélküli. A következő vizes világbajnokságot 2024 februárjában Katarban rendezik, majd jövő nyáron jön a párizsi olimpia, ahová szintén címvédőként utazhat Milák Kristóf.

Wladár Sándor: Nem lehet egy ilyen fantasztikus sportolót nyerőautomatának tekinteni

Milák Kristóf döntésére szinte azonnal reagált Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, aki kijelentette: a magyar és a nemzetközi úszósport egyik legnagyobb értéke Milák, ez nem vitás. Felidézte, hogy napra pontosan egy éve úszott világcsúcsot a Duna Arénában, „akkor istenítettük, a tenyerünkön hordoztuk”. Most támogatásra van szüksége.

„Nem titok, az elmúlt hetekben rengeteget beszélgettünk vele, én is, Sós Csaba doktor is, és sokan mások. Nyilván elsősorban annak érdekében, hogy hátha sikerül visszaterelni a medencébe. Ám be kellett látnunk, közös érdek, hogy most pihenjen, töltődjék, még ha ez komolyan érinti is sportágunk eredményességét, többek között a gyorsváltóink esélyeit.

Mégsem lehet egy ilyen fantasztikus sportolót nyerőautomatának tekinteni. El kell fogadjuk, hogy emberből van ő is, bármennyire is tűnt emberfelettinek mindaz, amit eddig produkált.

Egy ilyen helyzetben ébredünk rá igazán arra, milyen óriási a felelősségünk, akik ott vagyunk körülötte – és most mindannyiunk nevében mondom: mindent megteszünk annak érdekében, hogy Kristóf 2024-ben ismét ott legyen a világ legjobbjai között, hiszen képességei alapján a legnagyobb legendák közé emelkedhet idővel. Épp ezért fogadjuk el: többet nyer azzal a magyar úszás és a magyar sport, hogy Kristóf ezen a nyáron erőt és motivációt gyűjt, hogy aztán újjászületve álljon ismét edzésbe szeptember elején” – idézi Wladár Sándort a MÚSZ közleménye.

