Itt a mesterterv: edzője már tudja, miként juthat el Párizsba Ilyés Laura

Az Indexnek adott interjúban még óvatosan fogalmazott Ilyés Laura Vanda a Párizsról szóló álmait illetően. Az úszónő hétfőn kapta kézhez a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség levelét, mely szerint felmentik a korábbi doppingvád alól, tisztalappal folytathatja pályafutását, azaz elméletileg az olimpiai indulásnak sincs akadálya. Igen ám, de az elmúlt másfél év közel sem tökéletes edzésmunkáját már semmi sem állíthatja helyre. Vagy mégis? Edzője szerint kemény munkával összejöhet a kvótához szükséges szintidő.

A 60 felett járó Kovács Ottó és a december 19-én még csak a 22. születésnapját ünneplő Ilyés Laura közös munkájának megítélése akkor változott meg gyökeresen, amikor a hátúszó számait a 200 pillangóra felcserélő fiatal úszónő az új lehetőséggel élve első lett a tavaly novemberi rövidpályás országos bajnokságon. A bravúros teljesítmény lehervasztó előjátékaként a WADA a bajnokság előtt egy hónappal tudatta, hogy 2021-ben egy mintavételnél doppingvétségre utaló rendellenességre figyeltek fel nála. A bejelentés egyben arra is magyarázattal szolgált, hogy ezt megelőzően miért tesztelték sűrű egymásutánban, olykor kéthetente, a magyar úszónőt…

„Az első viharfelhő megjelenésétől kezdve meg voltam győződve arról, hogy a versenyzőm tiszta – idézte Kovácsot az SzPress Hírszolgálat, aki csupán a felmentésről szóló jó hírt várta, már előkészítette azt az edzésprogramot, amely segíthet olimpiai szintet úszni meghurcolt tanítványát a rövid idő ellenére is. – A fejemet tenném rá, hogy soha nem próbálta meg kijátszani a doppingellenőrzéseket, főképpen azok után nem, hogy felvették az orvosi egyetemre, és attól kezdve a tanulás és a vizsgák kerültek a középpontba, az úszóedzések, és a versenyzéssel kapcsolatos tervei pedig a perifériára. ”

Most, hogy a WADA visszakozott, és Laura igazsága bebizonyosodott, mielőbb fel kell pörögnie, mert amibe belekényszerült, az sajnos csak nyomaiban hasonlított a korábbi edzésmunkájára. Ugyanakkor a bámulatos mentális erejét bizonyítja, hogy miközben felfüggesztett versenyzőként hivatalosan még az edzéseket sem látogathatta, belépőjegyet váltva járt az uszodába, hogy a nyugdíjasok és a szabadidős sportolók között elvegyülve próbálja teljesíteni azokat az edzésterveket, amiket tőlem kapott

– fedte fel a nem mindennapi, de végül is „heppienddel” záruló történet eddig nem ismert részleteit a rutinos tréner.

Ilyés igazán ütőképes számában, a 200 pillangón jelenleg egyetlen magyar úszónő sem büszkélkedhet olimpiai kvótát érő „A” szintes eredménnyel, nagy valószínűség szerint a 2:08.2 perces időt a kvalifikációs határidő végéig kettőnél több hazai versenyző nem is fogja teljesíteni. A nagy kérdés az, hogy miként lehet a hátrányba került Laurából a szintesek egyike, és hogyan tudja ebben a törekvésében Kovács Ottó segíteni.

„Eddig a lelket igyekeztem tartani benne, mostantól viszont egy olyan, személyre szabott edzéstervvel fogom megismertetni, amit menet közben finomítani lehet, de alapvetően a nonstop munkára alapul, benne egy törökországi két- vagy háromhetes edzőtáborral. Biztos vagyok abban, hogy Laura ebbe keményen bele fog állni és képes lesz mindent egy lapra feltenni, azaz az úszásra – folytatta Kovács Ottó. – Minden megoldandó feladatot körülbelül fél évbe kell belesűríteni, az „A” szintet pedig legkésőbb június 23-ig teljesíteni. Azaz a 2024-es Európa-bajnokság utolsó napjáig.”

Nem titkolom, hogy számomra már az is csodálatos lenne, ha egy sikeres országos bajnoki elővizsga után Laura ott lehetne a kontinensbajnokságon indulók között (az eseménynek időpontja már van, helyszíne viszont még mindig nincs – a szerk.), de egy olyan elszánt és most minden áron bizonyítani igyekvő úszónő, amilyen ő, szerintem ennél is többre vágyik. Mi másra, mint a párizsi olimpiára, ami azt figyelembe véve, hogy mi mindenen, rosszon és kiborítón ment át, érthető és támogatandó célkitűzés