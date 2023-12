Sós Csaba szinte esélytelennek tartja Hosszút az olimpián, Milák kinyomja neki a telefont

A riói olimpián három aranyérmet nyerő Hosszú Katinka a héten az Index hasábjain jelentette be, hogy elkezdte a felkészülést a jövő nyári párizsi olimpiára, és egyértelmű célja, hogy pályafutása hatodik ötkarikás játékain is medencébe ugorjon. Ennek kapcsán Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, akinek decemberig nincs meg az A szintje, nem lesz válogatott, ennek értelmében pedig nem kapja meg azt a támogatást, mint eddig, de ez nem jelenti azt, hogy az olimpián sem vehet részt.

2024. június 23-ig kell megúszni az A szintet, ebben az esetben Hosszú akkor lehetne ott Párizsban, ha nem lesz két, nála jobb idővel rendelkező magyar versenyző. Sós ugyanakkor hozzátette, nem tartja realiltásnak Hosszú esetében az éremszerzést.

Neki kell boldognak lenni, az a legfontosabb. Élsportról beszélünk, itt a legjobb úszók a legfontosabbak. Ő szerintem attól már távol van, hogy főszereplő legyen

– mondta el a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki szerint csodálatra méltó, hogy Hosszú a hatodik olimpiáját célozza meg. Amellett viszont nem mehetünk el szó nélkül, hogy a 34 éves úszónő legutóbb egy és negyed éve versenyzett, utolsó versenyei pedig lefelé ívelő pályafutást mutattak.

Sós Csabát természetesen megkérdezték a stúdióban Milák Kristófról is, aki a hírek szerint még mindig nem kezdte el a medencés edzéseket, és továbbra is szárazföldön készül. A szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban kifejtette, rendkívül fájdalmas számára, hogy Milák még mindig nem kezdte el az élsportolóhoz méltó felkészülést, mivel neki ez nem egy utolsó dobás, most lenne a csúcson.

Ha végigdolgozta volna az egész szezont, és a vb-t sem hagyta volna ki, olyan időt úszott volna az olimpián, hogy ha kilenc másodpercet futnak százméteres síkfutásban, akkor is róla beszéltek volna. Ez már biztos nem lesz

– taglalta Sós Csaba, majd hozzátette: „kicsit értetlenkedve állok a dolog előtt, olyan közel áll hozzám, és azt sem tagadom, hogy kifejezett élmény számomra, amikor ő úszik. Emiatt sajnálom, hogy nem következik be az, ami bekövetkezhetett volna, függetlenül attól, innen még meddig jut”.

Ennek ellenére véleménye szerint ha Milák januárban komolyan beleáll az edzésekbe, akár az is elképzelhető, hogy olimpiai aranyérmet nyer, de olyan időt biztosan nem úszik, amilyenre a képességei alapján hivatott lenne. Sós továbbá Wladár Sándor azon kijelentésére is reagált, mely szerint Milák tartozik Magyarországnak.

Elnök úr szó szerint azt mondta: tartozik annyival magának és Magyarországnak, hogy lejár az edzésekre. Ezt a részt kihagyták belőle, és kvázi úgy jött le, hogy az elnök azt mondta volna, hogy sikerrel vagy pénzzel tartozik

– jegyezte meg a szövetségi kapitány, ugyanakkor hozzátette, hogy ne beszéljünk mellé, Milák komoly pénzeket kap a felkészülésére. Véleménye szerint Milák klubja, a Budapesti Honvéd SE elnöke, Gergely István bízik az uszóklasszisban, ezért nem vonták meg tőle a támogatást.

Sós Csaba a beszélgetés végén ismertette, régóta nincs rá módja, hogy kommunikáljon Milákkal, ugyanis még a telefont sem veszi fel neki.