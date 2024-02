Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar úszók egy része Dubajba utazott edzőtáborozni, azonban Milák Kristóf nem tartott a csapattal, Kós Huberthez hasonlóan ő is kihagyja a dohai vizes világbajnokságot.

Ha január végéig Kristóf eldönti, mit is akar, vagyis beleáll az edzésekbe, akkor – úgy gondolom – utolérheti magát, s ez még egy olimpiai győzelemhez is elegendő lehet. Ha továbbra is csak hiteget mindenkit, nyugodtan elfelejtheti a párizsi ötkarikás játékokat