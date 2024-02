Rasovszky Kristóf országos csúccsal lett világbajnoki ötödik Dohában

A nyíltvízi versenyek során az olimpiai számban, 10 kilométeren aranyérmes magyar úszó a keddi előfutamban – akárcsak tavaly nyáron Fukuokában – egyéni csúccsal csapott célba, és a 7:47.19 perces ideje az ötödik legjobb volt, így döntőt ért. A szerdai fináléban 200, 400 és 600 méternél is az ötödik helyen tempózott, és ebben a pozícióban is csapott a célba.

A veszprémiek 26 éves versenyzője 7:44.42 perces eredményt ért el, ezzel Kis Gergő 2011. július 27-én felállított 7:44.94-es országos rekordját adta át a múltnak.

Nagyon elégedett vagyok, már a melegítésnél éreztem, hogy jól megy az úszás. Előzetesen azt gondoltam, ez az országos csúcs elég lehet arra, hogy érmes legyek. Ez végül közel is volt, meg nem is. Nagyon kíváncsi vagyok az ezerötszázra, ahol – ha minden jól összejön – talán tényleg meglehet a dobogó

– nyilatkozta a vegyes zónában Rasovszky.

Vizes világbajnokság, úszás

férfi 800 m gyors

1. Daniel Wiffen (Írország) 7:40.94 p

2. Elijah Winnington (Ausztrália) 7:42.95

3. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 7:42.98

...5. RASOVSZKY KRISTÓF 7:44.42

Márton Richárd hatodik 200 méter pillangón

A 24 esztendős versenyző úgy került be a fináléba, hogy a középfutamban 1:56.04 perccel a kilencedik időt úszta, végül azonban a lengyel Krzysztof Chmielewskit kizárták, így nyolcadikként továbbjutott.

Márton a 8-as pályáról vágott neki a szerda esti döntőnek, erősen kezdett, az ötödik helyen érintette a falat az első hossz után, fél távnál viszont visszaesett a hetedik helyre. A kidelfinezés után láthatóan jelentős hátrányba került, és utolsóként kezdte meg a hajrát, végül 1:55.76-tal a hatodik helyre tudott feljönni.

Így, hogy éppen becsúsztam a döntőbe, az edzőmmel, Virth Balázzsal megbeszéltük, hogy kitalálunk egy új taktikát. Ennek az volt a lényege, hogy utazom a mezőnnyel, a végén hajrázom nagyot, és az utolsó ötvenem 30.29 volt, ami szerintem életem legjobbja

– mondta az MTI-nek Márton.

férfi 200 m pillangó

1. Honda Tomoru (Japán) 1:53.88 perc

2. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:54.65

3. Martin Espernberger (Ausztria) 1:55.16

...6. MÁRTON RICHÁRD 1:55.76

Pádár Nikolett hatodik 200 m gyorson

A 17 esztendős magyar úszó a hetedik legjobb idővel, 1:57.13 perccel várta élete első felnőtt világbajnoki fináléját, amivel ráadásul megszakította a magyar női versenyzők rossz sorozatát, ugyanis múlt nyáron Fukuokában senki sem úszott döntőt közülük.

A finálé mezőnye elképesztően erős volt, Pádár mellett csak a cseh és a brazil riválisa nem rendelkezett olimpiai vagy világbajnoki aranyéremmel.

A szegedi versenyző – aki jövőre már az Egyesült Államokban, a legendás Michael Phelps korábbi, valamint a 200 méter háton világbajnok Kós Hubert jelenlegi edzőjével, Bob Bowmannal dolgozik – 50 méternél hatodik, 100-nál ötödik, 150-nél megint hatodik volt és ebben a pozícióban is csapott a célba 1:56.89 perccel.

Nagyon boldog vagyok, elképesztő öröm számomra, hogy ott tudtam lenni a döntőben, mivel számomra ez egy teljesen új szint. Nagyon fájt ez az úszás, de próbáltam belőle a legtöbbet kihozni, mindent kiadtam magamból, az pedig már csak plusz, hogy a világ hatodik legjobbja vagyok

– nyilatkozott az MTI-nek Pádár, aki Fukuokában kilencedik volt, azaz tavaly éppen lemaradt a döntőről.

női 200 m gyors

1. Siobhan Bernadette Haughey (Hongkong) 1:54.89 p

2. Erika Fairweather (Új-Zéland) 1:55.77

3. Brianna Throssell (Ausztrália) 1:56.00

...6. PÁDÁR NIKOLETT 1:56.89

Németh, Kapás és Sebestyén is döntős

Németh Nándor 100 méter gyorson, Kapás Boglárka és Sebestyén Dalma pedig 200 méter pillangón döntőbe jutott szerdán a dohai úszó-világbajnokságon.

A középdöntős magyarok közül elsőként Németh lépett rajtkőre, aki előfutamából 48.03 másodperces idővel a harmadik helyen lépett tovább. A BVSC úszója – aki ebben a számban az előző két világbajnokságon, illetve a tokiói olimpián is döntős volt – 47.96 másodperccel összesítésben magabiztosan, a negyedik helyen jutott a fináléba.

„Tőlem azért ez szokatlan, szinte mindig a szélére kerülök. Ez egy jó kis úszás volt, ennél holnap sem kell erősebben kezdenem, visszafelé kellene valamit kitalálni, talán egy kicsit előbb kellene elkezdenem a hajrát, mert maradt most a végében” – nyilatkozott az MTI-nek Németh, aki hozzátette, a fináléban szeretne minél közelebb úszni Milák Kristóf országos csúcsához (47.47), és ha ez sikerül, akár egy érem is összejöhet. A 24 éves magyar úszó megjegyezte, jó helyen lesz a döntőben – olasz riválisa elviheti a kínaiak új világcsúcstartójának hullámait. Németh Nándor hozzáfűzte, az olimpia évében különösképpen motiváltnak érzi magát, és ha esetleg egy érmet is nyerne, az még jobban feldobná őt a párizsi játékok előtt.

Női 200 méter pillangón a szám 2019-es világbajnoka, Kapás Boglárka és Sebestyén Dalma is a második futamban kapott helyet. A nyolcadik világbajnokságán szereplő Kapás az ötödik (2:09.99 p), honfitársa a hetedik (2.10.34) idővel várta az elődöntőt. Mindketten jelentősen tudtak javulni, a régi önmagát idéző, fantasztikusan hajrázó Kapás 2:08.48-cal mindössze öt századmásodpercnyire volt az olimpiai szinttől, Sebestyén pedig egyéni csúcsát (2:08.97) közelítette meg 2:09.14-gyel. Előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik legjobb eredményt érte el.

„Nagyon szeretném azt hinni, hogy ebben még van öt század. Nem voltam nagyon friss és bízom benne, hogy egy nap elég ahhoz, hogy kipihenjem magam, akkor pedig az utolsó ötvenben még lehet valami” – mondta az MTI-nek a harmincéves Kapás, aki hozzátette, továbbra is csak egy lehetőségnek érzi két felkészülés között, hogy a világbajnokságon próbálhatja teljesíteni a szintet, ugyanakkor nagyon boldog.

„Nagyon mélyről indultam, legutóbb körülbelül három éve tudtam ilyen jól versenyezni, ez nagyon jó érzés” – fűzte hozzá az olimpiai bronzérmes Kapás.

Honfitársához hasonlóan Sebestyén is boldog volt, főként mivel pályafutása során először jutott világbajnoki döntőbe.

„Ez nagyon különleges a számomra. Szeretnék ebben az egy napban a lehető legjobban regenerálódni, és bízom benne, hogy a döntő egyfajta örömúszás lesz” – mondta a magyar versenyző, aki megjegyezte, az elmúlt időszakban inkább a 200 méter vegyesre készült, ezért is tartja ezt most nagy eredménynek.

Férfi 200 méter vegyesen a hosszabbik táv olimpiai szintjére hajtó Holló Balázs ugrott medencébe: az egriek úszója egyetlen századot tudott javítani délelőtti idején, így 2:00.39 perccel a 14. helyen zárt.

(Borítókép: Rasovszky Kristóf a célban a férfi 800 méteres gyorsúszás döntőjében a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 14-én. A magyar úszó az 5. helyen végzett. Fotó: MTI/Kovács Tamás)