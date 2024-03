A 19 éves magyar nyílt vízi úszó, Hambardzumyan Arshak felvételt nyert a világ egyik legjobb felsőoktatási intézményébe, az egyesült államokbeli Yale Egyetemre. A fiatal sportoló éppen most öregedett ki az ifjúsági korosztályból, amelyben 2022-ben világbajnoki aranyérmes lett, 2023-ban pedig Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. Felnőttkarrierje küszöbén az Újvilág felé veszi az irányt annak érdekében, hogy sportolói pályafutása mellett már az azon túli életéről is a legmagasabb szinten és körülmények között gondoskodjon.

Magyarországon egyre népszerűbb, hogy fiatalok a középiskolai évek után külföldi egyetemeken folytatják tanulmányaikat. Az eduline.hu felsőoktatás hírportál beszámolója alapján – amelyben őszi kutatás adataira hivatkoznak – jelenleg mintegy 16 ezer magyar diák tanul külföldön. Az okok között megtalálható a magasabb színvonalú képzés, a modernebb tanulási módszertanok, a nyelvtanulás és a tapasztalatgyűjtés, mindezek végén pedig a későbbiekben a jobb karrierlehetőség.

Amerikában a tanulás mellett, illetve azon túlmenően néhány sportágban még a magas színvonalú sportolás lehetősége is biztosított. Többnyire azért, mert nemzetközileg is topszinten jegyzett edzők kezei között pallérozódhatnak, rendszeresek az edzések, a minden igényt kielégítő körülmények ugyancsak biztosítottak, valamint az egyetemi versenyrendszer is bejáratott, színvonalas. Ezek ismeretében aligha csodálkozhatunk, hogy a magyar úszók közül is többen vágtak bele ilyen minden szempontból építő jellegű kalandba a közelmúltban.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács Ágneshez hasonlóan többek között megjárta a tengerentúlt a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, a már visszavonult Eb-ezüstérmes és ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliána, illetve a mai napig ott készül a világbajnok Kós Hubert, csapattársként pedig a tehetséges Sárkány Zalán, továbbá arrafelé veszi az irányt a párizsi ötkarikás játékok után Fábián Fanni és Betlehem Dávid.

Az orosz és örmény felmenőkkel bíró, de már Magyarországon született Hambardzumyan Arshak tavaly a budapesti Árpád Gimnáziumból ballagott el, majd nyert felvételt a Yale Egyetemre, amelynek úszóedzői érdeklődve válaszoltak a megkeresésére. December 14-én így nagy örömére arról kapott tájékoztatást, hogy elfogadták a felvételi kérelmét.

Izgatottan várom, hogy ősszel elkezdjem ezt az új életemet a Yale Egyetemen, úgy a tanulmányaimban, mint a sportban

– mondta lapunknak a tehetséges sportoló.

2023 tavaszán Hambardzumyan 482 pontos érettségi vizsgával igen jó pozícióból várhatta a válaszokat, amiből nem is volt kevés, hiszen több mint harminc egyetemre adta be a jelentkezését. Amikor aztán megkapta a pozitív visszajelzést a Yale Egyetemről, nem sokáig hezitált.

Nem is volt miért, hiszen a világ egyik legjobb felsőoktatási intézményéről van szó, ahol a sikeres felvételhez nem elegendő jó tanulónak lenni vagy magas pontszámú érettségi vizsgát tenni. Figyelembe veszik az iskolán kívüli életet: sportolást, versenyeredményeket, közösségi életet, illetve maga a jelentkező személyiségét, elkötelezettségét is a jelentkezések során.

„Ezt a történetet még különlegesebbé teszi, hogy tagja vagyok a magyar úszóválogatottnak. Az iskolai tanulmányaim és a sportpályafutásom összehangolása mindig komoly kihívás volt számomra, de egy olyan feladat, amelyet szívesen vállaltam. Több egyetemre is beadtam ösztöndíjra a jelentkezésemet, sokan mutattak érdeklődést, közülük viszont a Yale programja illett hozzám tökéletesen, így őket választottam.”

De miért éppen Amerika? Hambardzumyan Arshak az Index kérdésére elmondta, hogy az amerikai ösztöndíjrendszer magáért beszél, hiszen nemcsak az kecsegtető egy sportoló számára, hogy ilyen különleges környezetben tanulhat, hanem versenyzői karrierjében is hatalmas lehetőséget kap azzal, hogy a sportág legkiválóbb úszóedzőinek irányításával, valamint nemzetközi sikerekre vágyó társakkal edzhet minden nap. Tanulmányai során neves professzoroktól veheti át a tudását – akik nem mellesleg elmondása szerint igen figyelmesek a sportolókkal.

Fontos számomra, hogy hamar beilleszkedjek, ami reményeim szerint nem lesz nehéz, mert itthonról elkezdtem építeni a kapcsolatokat, és több edzővel, illetve magyar diákkal is felvettem már a kontaktot.

Hambardzumyan számára a sporton túli élet is igen fontos, az egyetemen feltehetőleg a pénzügyi világról szeretne tanulni, bár ez most még nem végleges. A fiatal magyar úszó 2024 szeptemberében kezdi az egyetemet, a mostani idényt teljes egészében az úszásnak szenteli. Az új tanévtől az amerikai egyetemi versenyeken vesz már részt, amelyek mellett igyekszik a válogatott rendelkezésére is állni, és minél több nemzetközi megméretésen elindulni.

Az egyetem első két évében nem kell még eldönteni, hogy milyen irányba szeretnénk továbbtanulni. Sok tárgy tetszik, köztük a biológia és a pénzügy, most azt gondolom, hogy utóbbi felé indulok majd el, bár még sok időm van meghozni erről a döntést.

Sportolóként természetesen a legnagyobb célja, hogy olimpián vegyen részt. A realitásokat figyelembe véve négy év múlva, a Los Angeles-i olimpián már ott lehet a magyar csapatban.

„Legnagyobb álmom az olimpia, és az elkövetkezendő ciklusban minden tőlem telhetőt elkövetek majd azért, hogy részt vehessek a 2028-as ötkarikás játékokon” – fejezte be gondolatait a 19 éves úszó, akinek közel tizenöt éves sportági tapasztalata van már. Versenyszerűen tíz éve sportol, míg a nemzetközi mezőnyben három éve képviseli a magyar színeket.