Edzője, klubtársa a világ legjobbja, talán egyszer ő is az lesz

Sorozatunkban olyan tizenéves vagy a huszadik születésnapjukon éppen túljutott reménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik akár már a párizsi olimpián meghódíthatják a világot, de legalábbis letehetik névjegyüket. Sárkány Zalán úgy istenigazából a minapi rövidpályás országos úszóbajnokságon robbantott hatalmas országos csúcsával és hét megszerzett érmével. És hol van még a vége? A phoenixi zsenikeltetőben Michael Phelps edzője járatja csúcsra az egyetemista srácot, de most éppen Veszprémben, Szokolai László vigyázó szemétől kísérve rója a hosszakat.

Ugyan hol máshol beszéltük volna meg a találkozót Sárkány Zalánnal, a Balaton Úszó Klub Veszprém húszéves kiválóságával, mint a Verrasztó testvérek Baross utcai kávézójában?! A jól megtermett, vállas, csupa mosoly fiatalember már várja az Index riportereit, nemzeti színű pólóban, rögtön feltűnik a bal alkarján a lángot lövellő tetovált sárkány. Nomen est omen…

Bele is vágunk a közepébe. Zalánnal megbeszéljük, hogy…

kinek az ötlete volt az alkarján a sárkányos tetoválás;

miért fontos neki a Kálvin tér környéke;

hogyan fér össze nála a két eltérő úszásnem, a gyors és a mell;

mi Bob Bowman titka;

és mi Léon Marchand-é;

továbbá miért vonzza hősünket az üzleti élet;

és végül hol látja magát öt év múlva?

Az öcsém kreációja ez a tetkó, de a sárkány nem lángot lövell, hanem egy úszó ugrik elő a torkából, aki én volnék…

– magyarázza Zalán, miközben a kávéját hörpölgeti.

Aztán a fotósunk kedvéért előveszi éremkollekcióját, a rövidpályás ob-n szerzett hét medált, közte a három aranyat, majd elmagyarázza, miért a Baross utcai kávézót javasolta az interjú helyszínének.

Jó az, ha a suli mellett van a kávézó

„Idejártam suliba a szomszédba, a Lónyai utcába, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumba. Amikor edzésről jöttem, vagy lyukasórám volt, mindig beültem ide tanulni, nagyon jó itt a hangulat. Az már csak bónusz, hogy ismerem a tulajdonosokat. Dáviddal most az 1500 gyorson találkoztunk a rövidpályás ob-n, bár az igazi közös számunk a 400 vegyes.”

Zalánnak a gyors és a mell a két legerősebb úszásneme, a legtöbb magyar úszóhoz hasonlóan szinte kötelességszerűen felvette a vegyest is a repertoárjába, bár a pillangó és a hát nem a kedvence. Amikor felvetem, nem megy-e a pillangó és a hát igazi felségterülete, a gyorsúszás rovására, Zalán tiltakozik.

„Nem-nem, az mindenképpen kell a gyors mellé, hogy megszerezzem az állóképességet. Érdekes, mellen keveset úszom, ehhez képest nagyon meglepődtem, hogy a 400 vegyes közben meg tök jól ment az ob-n.”

Zalán a rövidpályás ob-n a 400 és a 800 gyors mellett a 400 vegyest is megnyerte, ez volt a három arany a hét érme közül.

„1500-on négy századdal kikaptam Betlehem Dávidtól, csak második lettem, pedig ott van a legjobb esélyem az olimpiai A szint elérésére. Alapjában véve elégedett voltam a teljesítményemmel az ob-n, igazából rosszabbra számítottam.”

Rövidpályás Eb helyett inkább edzések

A legszebb az egészben, hogy Zalán a remeklés ellenére kihagyja a rövidpályás Európa-bajnokságot, amit december 5. és 10. között Bukarestben rendeznek.

„Igen, mert az megtörné az olimpiai felkészülésemet, sőt az is lehet, hogy a februári, dohai világbajnokságra sincs értelme kimenni. Majd meglátjuk, de nekem az edzések fontosabbak, a fókuszban a párizsi olimpia van, mindent annak rendelek alá. Továbbá a rövidpályás Eb egy héttel előzi meg a győri opent, ahol szeretném megúszni 50 méteres medencében az olimpiai A szintet 1500-on, ami 15:00.99 perc. Szeretnék 14-gyel kezdődő időt úszni. Nem az volt a gond, hogy egyhetes eltéréssel ne tudtam volna úszni mindkét versenyen. Viszont átállni a 25-ös medencéről az 50-esre nehéz lett volna ilyen rövid idő alatt.”

Zalánnak az Arizonai Állami Egyetemen, ahol egy féléven van túl, sokat javult a fordulója és a rajtja is, aminek meglett a hozadéka az országos bajnokságon.

Durván sokat javult a fordulója

„Nagyon durván javult a fordulóm meg a rajtom is, sokat guggolunk odakint súlyzóval a vállunkon, a kitöréseket gyakoroljuk, és mivel yardos medencében úszunk odakint, még több a forduló, mint a méteresben. Bob (Bowman – a szerk.) nagy hangsúlyt fektet az erőnléti munkára, a kondizásra.”

De vajon hogyan került Zalán Arizonába, és miért pont ezt az egyetemet választotta? A kérdés félig költői, a választ ugyanis sejteni: Bob Bowman személye, Michael Phelps egykori edzője jelenthette a vonzerőt.

„Kis korom óta az volt az álmom, hogy kikerüljek egy amerikai egyetemre, és ott úszhassak, edzhessek a tanulás mellett – vallja be Zalán. – Szóval azt terveztem, hogy érettségi után megpályázok egy egyetemi ösztöndíjat. Így hát bejelentkeztem az Easy Go To USA fizetős ügynökségnél, és ők hozzásegítettek egy ösztöndíjhoz. Kiküldték a leveleket különböző egyetemeknek, én az Arizonai Állami Egyetemet írtam az első helyre. Tudtam, hogy Bob az edző, hogy Léon Marchand, a világ szerintem jelenleg legjobb úszója is oda jár, és azt is tudtam, hogy Kós Hubert most ott tanul. Korábban pedig Kovács Ági, Bohus Ricsi, Olasz Anna is oda járt, ők mind fenn vannak az egyetem dicsőségfalán. De sokáig nem válaszoltak a leveleimre, már éppen alá akartam írni Utahba, amikor az utolsó pillanatban mégis megjött az e-mail Tempéből, ami Phoenix elővárosa, hogy megkapom a teljes összegű ösztöndíjat.”

Zalán 2023 januárjában utazott ki Phoenixbe, és az első félévet 2023 nyaráig be is fejezte. A második szemeszterre viszont már nem kapott volna teljes összegű ösztöndíjat, így azt kihagyta, és csak idén december végén utazik majd vissza a második félévére. Addig viszont Veszprémben edzett Szokolai László irányításával egy olyan remek csapatban, amelynek Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a vezéralakjai. Az utolsó három és fél évre azonban már rendelkezésére állt a teljes összegű ösztöndíj, amiből számításai szerint simán ki tud jönni.

Hol Arizona, hol Veszprém

„Eltartott egy ideig, mire be tudtam illeszkedni, elég erős volt a »culture shock« – mosolyodik el. – Szokatlan volt az az általános pozitív világszemlélet, ami ott mindenkiből árad, nekünk, pesszimista magyaroknak egy kicsit sok ez a vidámság, ami nem is tűnik sokszor őszintének, miközben pedig az. Azért olykor jólesik egy-egy realisztikus pofon… És persze a másfajta edzésekhez is hozzá kellett szoknom.”

Ezek a másfajta edzések eszeveszett intenzitást jelentettek, ráadásként a Bowman-műhelyben. Igaz, előzőleg Kőbányán is kemény tréningek voltak, de odakint minden más volt. Hétfőn, szerdán, pénteken napi két úszóedzés, short course-ban, vagyis 25 yardos medencében, kedden, csütörtökön és szombaton csak egy, ötvenes medencében, de amellett napi másfél óra kondizás. Cserébe viszont a vasárnap mindig szabad.

„Sokat segített az alkalmazkodásban, hogy Kós Hubi ott volt mellettem. Gyakorlatilag egyszerre érkeztünk meg Tempébe, és együtt éltük át a kezdeti nehézségeket. Hubi most is kint van, ott tanul és edz. Az angol nyelvvel nem volt problémám, én a suli mellett magántanárhoz is jártam, szóval az angol jól megy. Ami a tanulást illeti, sportbizniszt tanulok, és lehet, hogy nem fogja elhinni, de annyira imádom ezt az egészet, hogy élvezet bejárni a suliba az órákra. A szociológiát választottam a felvehető tárgyak közül, természetesen sok a matek meg a CIS, vagyis a számítógépes ismeretek, a webdizájnt is tanulom, mert ez kell a tanulmányok marketingrészéhez.”

Nem árt, ha vannak körülötte magyarok

Amikor felvetjük az ötletet, hogy ebből kiindulva akár önmagának is megtervezhetne egy honlapot, hiszen már ő is valaki az úszósportban, nagyot nevet.

„Hogy én már most vagyok valaki? Talán majd egyszer leszek!” ”

Zalánnak tehát a kinti életéről minden szempontból pozitív benyomásai vannak, és nagyon várja már, hogy december végén visszatérjen Tempébe. Miközben azért azt is tudja, hogy a család, az otthon is hiányozni fog. Meg a veszprémi edzőtársak, akikkel fantasztikusan húzzák, inspirálják egymást.

Az ifjú klasszis 13 éves öccse is úszik, méghozzá nem is akárhogyan!

„És még milyen jól úszna, ha egy kicsit lefogyna! Persze így is jobb időeredménye van 400 vegyesen, mint nekem volt 13 éves koromban.”

Biztatásképpen megemlítem Zalánnak, hogy Márton Richárd, Milák Kristóf távollétében jelenleg a legjobb 200 pillangós magyar úszó is kimondottan duci volt gyerekkorában, amikor a Budafókában versenyzett, aztán milyen daliás fiatalemberré serdült.

Jó, hogy mondja, mert Ricsi az egyik példaképem Cseh Laci mellett. És most talán csodálkozni fog, de Zombori Gáborra is felnézek, ő egy igazi sportember. Természetesen Léon Marchand-t is hatalmas úszónak tartom, kis koromban pedig Chad Le Clos volt a bálványom. Amikor Chad felemelte Cseh Laci kezét, az nagyon belém égett, az gyönyörű sportemberi gesztus volt.

Családi karácsony Tempében

Zalán december 17-én utazik vissza Tempébe a szüleivel és az öccsével együtt, tehát családi karácsony lesz, csak nem Budapesten, hanem Arizonában.

Képzelje, a karácsony is csak azért ünnepnap, mert vasárnapra esik, különben karácsonykor is lenne edzés. Odakint a vasárnapot nagyon szigorúan betartják, istentisztelet is van.

Zalán januártól már hivatalosan is a Balaton Úszó Klub versenyzője lesz, az áprilisi nagypályás ob-n is a veszprémieknek szerzi majd a pontokat, de most még a rövidpályás országos bajnokságon a Kőbánya SC színeiben versenyzett.

Az arizonai egyetemista sokáig nyílt vízi úszó volt, de vajon mikor és milyen impulzus hatására döntött amellett, hogy feladja a tengeri, folyami, tavi úszkálást, és betér a medencébe.

„Mindez tavaly történt, Ostiában, a Tirrén-tengerben, az Európa-bajnokságon. Nem is lett volna szabad megrendezni a 25 kilométeres versenyt, akkora volt a hullámverés. Kimondottan veszélyes volt az egész, 20 kilométer után nem véletlenül fújták le mégis. Na akkor határoztam el, hogy maradok a medencében. Ennek ellenére valamikor még le akarom úszni egy Eb-n a 25 kilométert, ez még rajta van a bakancslistámon.”

Tavaly nyáron már egész jól ment Zalánnak a medencés úszás, ezért könnyű szívvel váltott. Bár őt is meglepte, hogy ilyen rohamosan fejlődik.

Bowman, Hirka, Szokolai…

„Nyilván óriási szerepe van a fejlődésemben Bob Bowmannek, de mindenképpen meg kell említenem a hosszú távú edzőmet, Logan Hirkát is. És az is jó, hogy vannak kint magyarok, Kós Hubi mellett most már a 18 éves Csulák Lia is Napördög (Sun Devils az egyetem versenyzőinek a beceneve – a szerk.), és két év múlva Pádár Niki is megérkezik, már ő is elkötelezte magát az egyetemünkre. Szóval a legtöbbet a fordulótechnikám robbanásszerű fejlődése jelentette, de a mostani ob-n elért hét érmemet legalább annyira Laci bának (Szokolai Lászlónak – a szerk.), Rasónak és Betlehem Dávidnak köszönhetem, hiszen a fiúkkal húzzuk, toljuk, motiváljuk egymást. Bár az úszás egyéni sport, sokat segít, ha csapatban tudunk edzeni.”

Közben visszakanyarodunk az olimpiához, Zalán megismétli, hogy a dohai vb-t valószínűleg kihagyja, mert bekavar a felkészülésnek.

„Jó lenne, ha a Győr Openen megúsznám 1500-on az olimpiai A szintet, mert akkor már nyugodtan készülhetnék 2024-ben az olimpiára. Az is jól jött, hogy 400 gyorson én lettem a legjobb magyar a budapesti világkupán a negyedik helyemmel, és alaposan megjavítottam az egyéni csúcsomat 3:49.26 percre. És amúgy a 400 vegyest is komolyan gondolom, ezt Bob forszírozza.”

Zalán bízik benne, hogy ezt a mostani fejlődési tempót a jövőben is tartani tudja, és akkor, ahogy mondja: „a határ a csillagos ég”.

Muszáj megkérdezni, ha már megadatott neki az a kivételes szerencse, hogy együtt úszhat a 400 méter vegyes (4:02.50 perc) világcsúcstartójával, napjaink legjobb úszójával, Léon Marchand-nal, vajon miben rejlik a francia fiú zsenialitása.

A fordulókban és a víz alatti munkában. Meg a technikában, ahogy a lehúzást csinálja. A 25 yardos medencében nem is látod őt a víz felszínén, csak azért bukkan fel, mert a szabály ezt előírja, különben az egészet leúszná a víz alatt. Fantasztikus a tüdőkapacitása. De Hubit is erre tanítja Bob, meg engem is.

Na és mi lesz Párizsban, már ha kijut?

Nagy célokat tűzök ki magam elé, úgy vagyok vele, hogy kicsit nem szabad álmodni. Szóval, ha döntőbe jutnék 1500-on, az hatalmas öröm lenne, éremben egyelőre még nem gondolkozom. De nem tudom, milyen ütemben fogok fejlődni. Úgy fogalmaznék, ha kiúszom magam, megjavítom az egyéni csúcsomat, akkor én már elégedett leszek.

Nemcsak a vízben úszik, hanem fejben is

Zalán szerényen arról beszél, hogy már az is hatalmas siker lenne számára, ha csak kijutna a párizsi olimpiára. De látszik rajta, hogy azért ennyivel nem érné be a játékokon. Céljai elérése érdekében az elméjét is edzi, van egy mentáltrénere Seregély Edit személyében.

„Edit nagyon sokat segít, sokat tanultam tőle. Versenyek előtt mindig fejben leúszom a távot, aztán felteszem a fülhallgatót, és rapzenét hallgatok, úgy megyek be a last call roomba. És nagy filmnéző is vagyok, a Becstelen brigantykat Brad Pitt-tel most láttam, de a kedvencem az Interstellar, magyarul Csillagok között, Matthew McConaughey-vel.”

Zalánnak az egyik nem úszó példaképe éppen Matthew McConaughey.

„Egyszer azt mondta az Oscar-díj-átadáson, amikor megkérdezték tőle, ki a példaképe, hogy saját maga. És öt év múlva ki lesz? Az is ő, csak tíz év múlva. Ez nekem nagyon imponált.”

Ha már elkalandoztunk a jövőbe, vajon Zalán hol látja magát öt év múlva?

„Hát, akkor már éppen a második olimpiámra fogok készülni, a Los Angeles-ire. Befejeztem az egyetemet, és azon leszek, hogy beindítsam a saját bizniszemet. Ami összekapcsolható lesz az úszással. Szerintem a kapcsolatépítés nagyon fontos a mai világban, ebből a szempontból jól jön az arizonai egyetem.

Talán a rendezvényiparban szeretnék majd mozgolódni, ahogy apa is, de majd meglátjuk. EGY BIZTOS: MINDENKÉPPEN A SPORT KÖRÉ AKAROM FELÉPÍTENI A FELNŐTT ÉLETEMET.”

