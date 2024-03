Hosszú Katinka nagykövet lett – lenyűgöző helyszíni fotók, videók

A Kanári-szigetek a sportolók igazi paradicsoma, Tenerife szigete, azon belül is a Tenerife Top Training (T3) komplexum pedig évek óta a magyar úszók közkedvelt edzőtábora. Idén sincs ez másként, jelenleg is itt készül a párizsi olimpiára Virth Balázs mesteredző csoportja az olimpiai és világbajnok, világcsúcstartó Milák Kristóffal az élen, akit a minap meglátogatott Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára és Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Van azonban egy kevéssé ismert szigete a területnek, mégpedig Lanzarote, a legkeletibb sziget, amely mindössze néhány tucat kilométerre fekszik a marokkói partoktól.

Itt, Lanzarotén, Pueblo La Santa ötcsillagos üdülőparadicsomában, a Club La Santában készül Hosszú Katinka élete hatodik olimpiájára, idilli körülmények között, a Kanári-szigetek Turisztikai Hivatala meghívására. Hosszú és családja (férje, hét hónapos kislánya, és a kisbabára vigyázó anyós) költségeit a Turismo de Islas Canarias állja, amely az Eurosporttal karöltve áprilistól filmsorozattal népszerűsíti a sziget idegenforgalmát.

A sorozat filmjei három főszereplővel készülnek:

a spanyol Alberto Contadorral , a Tour de France és a Giro d'Italia kétszeres, illetve a Vuelta a Espana kerékpáros körverseny háromszoros győztesével;

, a Tour de France és a Giro d'Italia kétszeres, illetve a Vuelta a Espana kerékpáros körverseny háromszoros győztesével; Hosszú Katinkával , a háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok úszóval, a 200 méter vegyes világcsúcstartójával;

, a háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok úszóval, a 200 méter vegyes világcsúcstartójával; és a walesi Iwan Thomasszal, a már 50 éves világbajnok atlétával, akinek a 400 méter volt a specialitása.

Ők hárman a szigetek turisztikai hivatalának a nagykövetei, akik a kedvcsináló szavaival fantasztikus körutazásra invitálják a nézőt a szigetcsoporthoz tartozó nyolc szigeten.

A turisztikai hivatal által kizárólag az Indexnek elküldött sajtóanyag remek fotókat és videókat tartalmaz az edzéseket komoly erőbedobással végző Hosszú Katinkáról. Továbbá egy interjút is, amelyben rokonszenves visszafogottsággal beszél terveiről a nagy bajnoknő, aki tavaly augusztusban adott életet kislányának, Kamíliának.

Hosszú Katinka interjú

„Hosszú Katinka vagyok, úszó, öt olimpián versenyeztem, és azon vagyok, hogy kijussak a hatodikra. Tavaly nyáron született egy kislányom [2023. augusztus 6-án – a szerk.], és most próbálom visszanyerni a versenyformámat. Imádok itt lenni a Kanári-szigeteken, szeretek edzeni, az időjárás maga a tökély, számomra az úszás napsütésben különleges élmény. Hiába vagyok fáradt, a napsütés mindenért kárpótol” – kezdődik az ötperces videó.

Hosszú már sokszor járt a Kanári-szigeteken, amikor még fiatalabb volt, de akkor Gran Canarián és Tenerifén edzőtáborozott. Lanzarotén először decemberben volt, és akkor – ahogy fogalmazott – azonnal szerelembe esett a szigettel. Abszolúte autentikus, és ami a Pueblo La Santát illeti, hát itt minden megvan egyetlen komplexumba belesűrítve. Itt a bajnoknő tud úszni, erősíteni, étkezni, szóval az energiaszintje a csúcson van.

Amikor decemberben először jártam Lanzarotén, még csak játszadoztam a gondolattal, hogy jó volna megpróbálni kijutni a hatodik olimpiámra, immár anyaként. De most, márciusban, amikor tapasztaltam, hogy milyen jól mennek az edzések, végképp eldöntöttem, hogy a fókuszomat az olimpiai felkészülésre helyezem – vallotta be.

A kislánya, Kamília, hét hónapos, és úgy, hogy ő is itt van Hosszúval, ez egy egészen más olimpiai felkészülés, mint a korábbiak voltak.

Természetesen a lányom mindennél fontosabb, ő az első számú prioritásom, rugalmasnak kell lennem az edzésekkel, az időpontokat Kamília igényeihez kell igazítanom. Lanzarote tényleg tökéletes hely ebből a szempontból, nincs hideg, de hőség sincs, úgyhogy hosszabb időt itt fogunk tölteni. Áprilisban visszamegyünk Budapestre az országos bajnokságra, de utána megint irány Lanzarote.

Igazából nem tudja megítélni, hogy hol tart, mert korábban állandóan versenyzett, és akkor az időeredmények beszéltek helyette, most meg csak edz és edz és edz.

Alább kellett adnom a perfekcionizmusomból, próbálom lazábban venni az egészet, miközben alig várom a versenyeket. Olyan ellenfelekkel, akik adott esetben még meg sem születtek, amikor én már úsztam az athéni olimpián. Őrült dolog lesz, de igyekszem csak magamra fókuszálni, és arra gondolni, hogy még csak hét hónap telt el tavaly augusztus óta, amikor világra hoztam Kamíliát. Imádom ezt a fantasztikus utazást! Úgy vagyok vele, hogy ha egyáltalán kijutok az olimpiára, azt már hatalmas sikerként fogom megélni.

Hosszú továbbra is a vegyesúszó számokra összpontosít, ez számára a legkényelmesebb, jóllehet száz háton is olimpiai bajnok volt Tokióban, és pillangón is van világbajnoki érme. Sok profi sportoló jár a Kanári-szigetekre edzőtáborozni, nem véletlenül, mert itt mindent megtalálnak egy helyen, ami a sikerhez szükséges.

Hosszú Katinka edz

Hosszúnak még nincs olimpiai szintideje, ami a két vegyes számban 2:11.47, illetve 4:38.53 perc. Az országos bajnokság április 9-én kezdődik a Duna Arénában, itt lesz lehetősége az olimpiai bajnoknak teljesíteni ezeket az időket.

(Borítókép: Hosszú Katinka. Fotó: Kanári-szigetek Turisztikai Hivatala)