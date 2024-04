Elhomályosodott tekintettel intett búcsút magyar tanítványának az amerikai úszópápa

A Kőbánya SC műhelyében nevelkedett úszónak az a véleménye, hogy egyelőre kifürkészhetetlenek amerikai edzőjének, Bob Bowmannek a tervei, aki egy mindössze négyperces „beszédben” tudatta elképedt versenyzőivel, hogy a következő versenyévadban már az anyagiakban sokkal jobban álló Texasi Egyetem úszóiból készül ütőképes csapatot kialakítani.

A 23-szoros olimpiai bajnok, Michael Phelps sikereinek kovácsa állítólag nem engedi el sem a francia Léon Marchand, sem pedig Kós Hubert kezét, de a texasi „építkezésének” titkaiba eddig senkit sem avatott be. Valószínűsíteni lehet, hogy az üzletemberként is sikeres úszóprofesszort olyan ajánlattal keresték meg, amit nem lehetett visszautasítani.

Előkelő társaságban Hosszú Katinkával és Szabados Bélával

A még csak húszesztendős Sárkány Zalán, függetlenítve magát a történtektől, folytatja a tanulmányait az Arizonai Egyetemen, előbb azonban az első olimpiájára vezető út utolsó szakaszát a veszprémi Szokolai László irányításával teszi meg, klub- és edzőtársként Rasovszky Kristóffal és Betlehem Dáviddal.

Nagy örömmel és reményekkel térek vissza Szokolai Laci bácsihoz, Kristófhoz és Dávidhoz, mert nekik is köszönhetem, hogy teljesítettem az olimpiai »A« szintet, majd felkészülten csatlakozhattam Amerikában Bob Bowman elit csapatának a tagjaihoz. Rekordokat döntöttem, tagja voltam annak a csapatnak, amelyik történetében először amerikai egyetemi bajnok lett. Az 1650 yardos távon kiérdemelt első helyemmel részese lehettem ennek a sporttörténelmi sikernek, és amire nagyon büszke vagyok, amerikai egyetemi bajnoki címet rajtam kívül csak két honfitársam érdemelt ki. Elsőként 1996-ban Szabados Béla, aki 2000-ben rövidpályás világbajnok is lett 200 gyorson, utána pedig a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, akik mindketten a Dél-Kaliforniai Egyetem hallgatói voltak

– nyilatkozta hazautazása előtt az SzPress Hírszolgálatnak Sárkány Zalán, akinek az első amerikai egyetemi bajnoki döntőjét a versenyek színhelyén a szülei is végigszurkolták.

Hogyan tovább?

Zalánt egy kicsit elbizonytalanította Bowman váratlan bejelentése, de mentálisan ugyanolyan erősnek érzi magát, mint amilyen az elmúlt hónapokban is volt. Lelki nyugalmának megőrzéséhez az is hozzájárult, hogy már hetekkel ezelőtt megállapodott Szokolai Lászlóval együttes munkájuk folytatásáról.

„Ezt a bizalmat és segítőkészséget az országos bajnokságon azzal igyekszem majd meghálálni, hogy az új magyar klubomért már most minden tőlem telhetőt megteszek – folytatta. – Négy egyéni számban indulok, 400, 800 és 1500 méteren, valamint a 400 vegyesen, és persze a váltókban is. Amint véget ér a bajnokság, gyorsan visszatérek Arizonába, hogy a záróvizsgáim feladatainak eleget tehessek, aztán fordulok is vissza, csatlakozom azokhoz a magyar válogatott úszókhoz, akik a törökországi Belekben készülnek az olimpiára. Tervezem az indulásomat a belgrádi Európa-bajnokságon, de a fő cél az, hogy az első olimpiámon az elvárásoknak jól megfeleljek.”

Nyilatkozata végén Zalán még egyszer szót ejtett az amerikai egyetemi csapatátában kialakult új helyzetről.

„Otthon többen gondolhatják azt, hogy képben vannak, és ezért a jövőbe is látnak. Csodálkozom, mert minket, az arizonai egyetemi csapat tagjait is váratlanul érte Bob Bowman bejelentése, akinek a szeme elhomályosodott, és talán könnyezett is, amikor kiállt elénk. Találgatni persze szabad, de a helyzet még annyira tisztázatlan, hogy mi sem látunk messzire előre. A találgatásnál sokkal fontosabb a számomra, hogy az olimpiai felkészülésem hibátlan legyen, újra Rasóék társaságában” – mondta befejezésül Sárkány Zalán.