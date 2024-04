Visszatért Hosszú Katinka, ráadásul kifejezetten biztató időt úszott a Duna Arénában rendezett úszó országos bajnokság első napján, a 200 vegyes előfutamában. Háromszoros olimpiai bajnokunk kerek egy másodperccel maradt el legutóbbi, 2022-es ob-n úszott idejétől a számban. 2:16.58-as teljesítménye a mezőny legjobb ideje lett, így rögvest a délutáni finálé esélyesévé is lépett elő.

Kedden, valamivel 9 óra 25 perc után eljött a pillanat. Hosszú Katinka hét hónappal gyermeke születése és közel két évvel a legutóbbi hivatalos versenye, a 2022-es római Európa-bajnokság után ismét téthelyzetben ugrott medencébe. Háromszoros olimpiai bajnokunk ráadásul 21 évvel az első országos bajnoksága után szerepelt ismét ob-mezőnyben. Más kérdés, hogy ezzel – miként arra a magyar szövetség honlapja is felhívta a figyelmet – még csak a jelenlegi mezőnyben sem csúcstartó, Verrasztó Evelyn ugyanis már 2002-ben, azaz 22 éve is ott tempózott a felnőttek között.

Hosszú pályafutása két legmeghatározóbb számában, 200 és 400 vegyesen, valamint 100 pillangón nevezett az ob-re. Ezek közül az első megmérettetést a 200 vegyes előfutama jelentette a Duna Arénában.

35. életévét taposó klasszisunk mintegy kilenc éve, 2015 nyarán, Kazanyban úszta regnáló országos és világrekordját, 2:06.12-vel. Ennek megközelítése ezúttal aligha jöhetett szóba, Hosszú kimondott célja egyedül az A-szint teljesítése (2:11.47), ezzel a hatodik olimpiáján való indulási jog megszerzése ezen az ob-n. A versenyzését is ilyen szemüvegen keresztül volt érdemes szemlélnünk. Azt azonban – mintegy viszonyítási pontként azért érdemes volt megjegyezni – Róma előtt, a Debrecenben rendezett 124. magyar bajnokságon 2:12.21-gyel, rendkívül szoros csatában második lett Sebestyén Dalma mögött (2:12.20). Az akkori előfutamban pedig 2:15.58-as időt teljesített (28.83, 1:02.78, 1:43.68-as fordulókkal).

Hosszú a harmadik előfutamba kapott besorolást, amelyben a nevezési idők alapján a tőle 20 évvel fiatalabb Barta Bianka ígérkezett a legnagyobb kihívónak. A saját klubja, azaz az Iron Swim SE színeiben tempózó Hosszú ezúttal 28.88, 1:03.20, 1:43.55-os részidőket produkálva a futamában 1. helyen csapott a célba 2:16.58. Azaz kereken egy másodperccel maradt el 2022-es önmagától – bár az is tény, a párizsi kvalifikációs idő még több mint öt másodperc innen...

A futamban alig kevesebb mint három másodpercet adott Bartának. Összesítésben is az élen zárt, a leginkább az olasz Francesca Fresia tudta megközelíteni, ő 2:17.24-gyel csapott célba és lett második. Az UTE olimpikonja, Kapás Boglárka 2:18.04-gyel a harmadik, a szám címvédője, Sebestyén Dalma 2:18.10-zel negyedikként kvalifikált a fináléba.

Háromszoros olimpiai bajnokunk rekordot állítana fel, ha összejönne számára a párizsi olimpián való részvétel. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogyha az ob-n nem is sikerül szintet úsznia, a június közepi, belgrádi Európa-bajnokság végéig erre még lehet esélye. Ráadásul akkor is bekerülhet az olimpiai csapatba, ha mindez nem jön össze, ugyanis – ahogyan azt Sós Csaba szövetségi kapitány a Sportcast legutóbbi epizódjában elárulta – a váltók összeállításánál a versenykiírás lehetőséget biztosít a kapitányok számára, hogy A szintes idő nélküli úszókat is nevezzenek...

A 126. úszó országos bajnokság kedden vette kezdetét és egészen péntek estig tart. Délelőttönként az előfutamokat, délutánonként a középdöntőket és a döntőket rendezik a Duna Arénában.

Az ob programját és úszóink eredményeit a szövetség honlapjára kattintva, ezen a linken keresztül böngészheti.

(Borítókép: Hosszú Katinka az úszó-ob-n 2024. április 9-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)