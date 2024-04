Milák a „semmiből” jobb időt repesztett, mint tavaly, és legyőzte a favoritot az előfutamban

Milák Kristóf futamgyőzelemmel kezdett a 126. országos úszóbajnokságon, ráadásul tavalyi, kaposvári idejénél is jobbat tempózott a verseny azonos szakaszában 100 gyorson. A futam második helyezettjeként, összesítésben is a második legjobb idővel jutott fináléba vb-bronzérmes specialistánk, Németh Nándor.

A hivatalos bemelegítési idő rég lejárt, amikor a medencetér szélén, az árkádok alatt egy, a szövetség pólóját viselő kísérővel megjelent, majd néhány pillanattal később a színfalak mögött el is tűnt a borostás arcú főszereplő… A szemek jó része azonban így is rászegeződött ebben a pár pillanatban.

Milák Kristóf a szám országos csúcstartójaként (47.47; 2022. augusztus, Róma) várhatta a 100 gyors előfutamát. Óriási kérdésnek ígérkezett, ezúttal milyen időre számíthatunk a Honvéd 24 éves olimpiai bajnokától, aki egyéves kihagyást követően készült ismét medencébe ugrani. Legutóbb a 2023-as ob-n, Kaposváron láthatta őt versenyezni a nagyérdemű. Akkor az előfutamában 49.14-es idővel bizonyult a legjobbnak, majd a döntőben 25.22-es forduló után 48.40-nel győzött ebben a számban.

Míg a Honvéd versenyzője igazi sötét lónak számított a mezőnyben, a legutóbbi vb-n a számban bronzérmet szerző Németh Nándort a szakértők egyértelmű esélyesnek kiáltották ki. A BVSC úszója a legjobb nevezési idővel a 9. előfutamban Milák mellett tempózott a négyes pályán. A két klasszis fej fej mellett fordult, Milák 23.62-vel elsőként ért a falhoz, míg Németh 23.63-mal fordult. A második hosszra sem fáradt el Tokió bajnoka, aki végül 49.02-vel, a tavalyinál jobb idővel nyerte a futamot, és jutott fináléba. Zuglói riválisának 49.10-zel a második hellyel kellett beérnie.

Végül ők ketten úszták az előfutamok két legjobb idejét is, így a fináléban is közvetlenül egymás mellett versenyezhetnek majd. Az idő ugyan a világ legjobbjától messze elmaradt mindkettejüknél, három és fél hónappal az olimpia előtt ez nem is lehet cél, főleg nem egy előfutamban. Arra azonban jó alapot szolgáltat Milák teljesítménye, hogy elgondolkodjunk, lehet valami a hétfőn szárnyra kapott pletykában: mindenki elől titkolva Brisbane-ben töltött hosszabb időt klasszisunk – és nem csak levegőzni járt a nyolc év múlva esedékes olimpia helyszínén.

Milák ob-n nyújtott további teljesítménye jó összehasonlítási alapnak ígérkezik a kihagyás előtti önmagával, ugyanis a tervek szerint ugyanabban a – már-már szokásosnak számító, a legutóbbi három 50-es medencében rendezett magyar bajnokságon úszott – hat számban áll rajtkőre, mint tette Kaposváron is. A 100 gyors után 200 pillangó, 50 gyors, 200 gyors, 50 pillangó és 100 pillangó szerepel a bajnoki „penzumban”. 2023-ban csupán a két 50-es számban szorult a dobogó második fokára, másik négy döntőjét megnyerte.

Ob-t legutóbb a 2021-es olimpia előtt rendeztek a Duna Arénában, akkor a mai, „debütálószámában” 48.89-es előfutam után 48.00-val lett aranyérmes, Némethet 17 századdal legyőzve a fináléban.

A tokiói olimpián 200 pillangón aranyérmet szerző úszó a magyar bajnokságot megelőzően két fő számában, 100 (szintidő: 51.67) és 200 pillangón (szi.: 1:55.78) rendelkezik párizsi indulást jelentő, A-szintes idővel.

Milák – valamint a versenyzéshez két év után visszatérő Hosszú Katinka – várható teljesítménye az e heti Sportcast központi témája volt. Az adás itt hallgatható meg!

A 126. úszó országos bajnokság kedden vette kezdetét, és egészen péntek estig tart. Délelőttönként az előfutamokat, délutánonként a középdöntőket és a döntőket rendezik a Duna Arénában.

Az ob programját és úszóink eredményeit a szövetség honlapjára kattintva ezen a linken keresztül böngészheti.

Milák az úszását követően szó nélkül sétált el az újságírók előtt az interjúkra kijelölt zónában, de legalább annyit megállapíthattunk, ez már nem is borosta, valódi szakáll. S Sós Csabának is igaza volt, kifejezetten úgy néz ki, mint egy úszó – az elmúlt hónapok közepes minőségű telenovellákat idéző fordulatai után végtére a medencében nyújtott teljesítménye is olyannak tűnt.

(Borítókép: Milák Kristóf az úszó-ob-n 2024. április 9-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)