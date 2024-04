A válogatási elvek alapján 33 úszó vehet részt a belgrádi Európa-bajnokságon a medencés számokban. Sós Csaba szövetségi kapitány az egyes távokon az előző, római Eb 8. időeredményeit szabta meg kritériumként, azaz csak olyan indulhat júniusban, akinek elvi esélye van a döntős szereplésre – emelte ki honlapján közölt hírben a szövetség.

Ez alapján 15 férfi és 18 női versenyző került be az utazó keretbe a kontinensviadalra, amely egyébként az utolsó lehetőség az olimpiai szintidők teljesítésére. A világ- és Európa-bajnok Kós Hubert az előzetes megállapodás alapján az Eb-n sem indul – kizárólag a játékokra készül ebben az időszakban is.

A kapitány jelezte, valamennyi váltóban indulunk majd, ezek végleges összeállítása a helyszínen dől el, illetve az is, hogy mindenki élni kíván-e az összes rajtlehetőséggel. Például Milák Kristóf mindhárom pillangós táv mellett bevállalja-e a 100-200 gyorsot is, amely programot múlt héten a Duna Arénában rendezett ob-n is teljesítette.

A korábban bevezetett Eb-szabály továbbra is él: egy-egy távon akár négy versenyző is indulhat egy nemzetből, de a középdöntőbe (400-as és hosszabb távokon a fináléba) csak a két legjobb juthat tovább, amennyiben többen kerülnének a tizenhat (nyolc) közé.

(Hosszú Katinka nem tagja a magyar válogatottnak, bár a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok szintén ott volt múlt héten az ob-n, jelenleg egyik számban sincs négy között a hazai ranglistán.)

A nyílt vízi csapat maximális létszámban érkezik a szerb fővárosba – négy-négy férfi és női indulóval –, ahol ismét műsoron van a 25 km, azaz hét versenyben lehet rajthoz állni. Változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy az olimpiai felkészülés okán Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid ezúttal csak az „eredeti” műfajukban állnak rajthoz, a medencében ezúttal nem csapnak a húrok közé, bár a legutóbbi két vb-n remek eredményeket szállítottak ott is a hosszabb távokon.

Úszó-Európa-bajnokság, Belgrád

Medencés csapat

Férfiak (15)

Gálicz László 400-800-1500 gyors

Holló Balázs 400 gyors, 200 pillangó, 200-400 vegyes

Jászó Ádám 50-100 hát

Kovács Attila 200 gyors

Kovács Benedek 50-100-200 hát

Márton Richárd 100-200 pillangó, 200 gyors (?)

Mészáros Dániel 100 gyors

Milák Kristóf 50-100-200 pillangó, 50 gyors, 100 gyors (?), 200 gyors (?)

Németh Nándor 50-100-200 gyors

Telegdy Ádám 50-100-200 hát

Török Dominik 200 pillangó, 200-400 vegyes

Sárkány Zalán 400-800-1500 gyors, 400 vegyes

Szabados Bence 50-100 gyors

Szabó Szebasztián 50-100 gyors, 50 pillangó

Zombori Gábor 200-400 vegyes, 200 mell (?)

Nők (18)

Ábrahám Minna 50-100-200 gyors

Békési Eszter 100-200 mell

Burián Katalin 50-100-200 hát

Fángli Henrietta 50-100 mell

Flück Nóra 400-800-1500 gyors

Hatházi Dóra 200 pillangó

Jackl Vivien 1500 gyors, 400 vegyes

Jakabos Zsuzsanna 200 pillangó, 400 vegyes

Kapás Boglárka 400-800 gyors, 200 pillangó, 400 vegyes

Késely Ajna 400-800-1500 gyors

Komoróczy Lora 50-100 hát, 50-100 pillangó

Mihályvári-Farkas Viktória 1500 gyors, 400 vegyes

Molnár Dóra 100-200 hát

Pádár Nikolett 100-200 gyors

Sebestyén Dalma 200 pillangó, 200 vegyes

Senánszky Petra 50-100 gyors

Szabó-Feltóthy Eszter 200 hát, 200 gyors

Ugrai Panna 100-200 gyors, 100 pillangó

Nyílt vízi csapat

Férfiak (4)

Betlehem Dávid

Gálicz Péter

Hambardzumyan Arshak

Rasovszky Kristóf

Nők (4)

Balogh Vivien

Fábián Bettina

Szimcsák Mira

Olasz Anna

(Ajánlókép: Kovács Tamás / MTI)