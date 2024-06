Shane Tusup perelné az államot a Hosszú Katinka után járó edzői életjáradékra

Nem mai történet, hogy megannyi anomália övezte és övezi még ma is az olimpiai érmes sportolók után az edzőiknek járó életjáradék kérdéskörét. Sok hajmeresztő legenda kering arról, kik és milyen jogcímen neveztek meg közeli hozzátartozókat edzőjükként, aztán más kérdés, sikerült-e keresztülverniük az ötletet az állami bürokrácia útvesztőin. A legfrissebb hír, ami a belgrádi vizes Európa-bajnokságon a magyar táborban kering szájról szájra, hogy Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok és egyszeres ezüstérmes Hosszú Katinka exférje és egykori edzője igényt tart a valamikori neje után járó edzői életjáradékra. Sőt, úgy tudjuk, már pert is indított a magyar állam ellen vélt vagy valós jogai érvényesítésére.

Kezdjük a tényekkel, azzal, ami biztos.

Hosszú Katinka a riói olimpián megnyerte a 200 méteres és a 400 méteres vegyesúszást, továbbá (holtversenyben) a 100 méteres hátúszást, ezenfelül 200 méter háton ezüstérmet szerzett.

Ekkoriban, 2012-től 2018-ig, Shane Tusup volt az edzője, 2012 és 2019 között még a férje is. Szóval, egy ideális világban Tusupnak járna az apanázs, amelynek az összege jelen állás szerint 2 112 400 forint az ő esetében – nettóban, havonta. Ennél kisebb összegért is pereltek már, hazánkban mindenképpen, de alighanem a világban is.

Ez úgy jön ki, hogy az edzői olimpiai életjáradék eredetileg az érmes versenyző juttatásának a fele volt, de 2019-ben a fideszes képviselők módosító javaslatokat nyújtottak be a törvényhez, amivel a sportolókéval megegyező szintre emelték a trénerek jövedelmét.

Nos, mivel jelen pillanatban az aranyérem után járó havi járadék nettó 571 000 forint, az ezüsté pedig ennek 70 százaléka, azaz 399 400 forint, így Hosszú Katinka május 3. óta, vagyis amikor betöltötte a 35. életévét, 2 112 400 forint összegű havi apanázsra jogosult.

És a törvény értelmében az edzője is.

Igen ám, csakhogy az Iron Lady annak idején a nagypapáját, Bakos Lászlót nevezte meg az életjáradékra jogosult edzőjeként, nem pedig Shane Tusupot. Aki valójában az edzője volt az olimpiai bajnoki címek megszerzése idején.

És Bakos László annak rendje s módja szerint havonta meg is kapta a járadékot. Egészen 2023. január másodikáig, amikor az idős férfiú 90 éves korában elhunyt. Azóta senki sem kapja a járadékot.

De most Shane Tusup bejelentkezett a szabad szemmel Belgrádból is jól látható összegre. Érthető, hiszen gyarapodott a család, május 12-én megszületett Tusup és élettársa, Nagy Viktória Zoé kislánya. Másfelől május óta az exfeleség és extanítvány, Hosszú Katinka immár jogosult az életjáradékra.

Csakhogy a törvény kimondja: az edzőnek be kell töltenie a 45. életévét ahhoz, hogy jogosult legyen a járadékra. És Tusup még csak 36 éves.

Viszont van egy kiskapu: ha a tanítvány elmúlt 35, akkor az edzőnek, bármennyire fiatal is, szintén jár az apanázs.

Igen ám, de van még egy feltétel: az edzőnek magyar állampolgárnak kell lennie. És Hosszú riói diadalmenete idején Tusup még nem rendelkezett magyar állampolgársággal. 2022. szeptember 13-án azonban letette az állampolgársági esküt, és már van neki magyar személyi igazolványa.

A kérdés most már többrétű.

Mi a mérvadó: az olimpiai érmek megszerzésekor regisztrált állampolgárság, vagy a jelenlegi?

Hány ember élvezhet edzői életjáradékot egy sportoló után? Hosszú után egyszer már megkapta a nagyapja, kérdés, hogy az ő elhalálozása után beléphet-e a történetbe egy újabb szereplő?

No és az sem mindegy, hogy Hosszú Katinka meg akarja-e nevezni Tusupot egykori edzőjeként, tekintve, hogy nem a legjobb kettejük viszonya, és az úszónő időközben nemcsak hogy elvált, hanem hozzá is ment egy másik úriemberhez, Gelencsér-Layber Mátéhoz, sőt tavaly gyerekük is született.

Itt tart most a sztori információink szerint. A Magyar Olimpiai Bizottságnál arról tájékoztatták lapunkat, hogy tudnak Tusup folyamodványáról, de nem ők az illetékesek, hanem az államtitkárság. Az Index hivatalos levélben fordult a Honvédelmi Minisztérium Sportállamtitkárságához, és állásfoglalást kért az ügyben. A választ még várjuk.

(Borítókép: Shane Tusup 2019. október 5-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)