Sosem látott holtversennyel nyitottak olimpikon úszóink az országos bajnokságon

Németh Nándor parádés győzelme 100 gyorson, Ugrai Panna duplája, illetve az utolsó ilyen viadalát győzelemmel kezdő Kapás Boglárka remeklése jelentette a XX. Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokság nyitónapjának fő attrakcióit. No meg egy sosem látott holtverseny: Késely Ajna és Jackl Vivien 1500 gyorson úszott századra ugyanolyan időt, és állhatott együtt a dobogó tetejére – tájékoztatott közleményben a szövetség.

Szita Károly polgármester és Wladár Sándor MÚSZ-elnök megnyitóját követően Virth Balázs klasszisainak aranyérmeivel indult az idei ob: 200 vegyesen előbb Zombori Gábor, majd Kapás Boglárka győzött. Miután a vegyes másik kiválósága, Holló Balázs egy motorbalesetben ripityára törte a csuklóját, Zomborinak nem igazán akadt riválisa, Kapás Boglárkának ellenben óriásit kellett hajráznia, ám végül a szokásos „bogis” felpörgéssel sikerült megelőznie a nála kilenc évvel fiatalabb Vécsei Rékát.

Ezután Németh Nándor repesztett 46.84-et 100 gyorson – saját bevallása szerint őszintén meglepődött, hogy sikerült 47-en belül jönnie (amúgy ezzel 12. a világranglistán); pláne úgy, hogy messze nem végez teljes értékű edzésmunkát, és saját bevallása szerint inkább hagyta a sprinttávokon alapnak számító delfinezést, mert úgy érezte, a víz felett most gyorsabban halad.

A lantot szintén nagyjából két éve letevő és azóta már az Úszó Nemzet Programban óvodásokat úszni tanító, illetve a Kőbánya fiataljait edző Horváth Dávid a nagypályás ob után rövidpályán is behúzta az elsőséget 100 mellen – a hölgyeknél is a papírforma érvényesült, miután Békési Eszter nyert.

Az sem okozott nagyobb felhorkanást, hogy az egyre acélosabb Ugrai Panna fél órán belül behúzta a 100 gyorsot és az 50 hátat.

Hanem ami 1500 gyorson történt, annak alighanem híre megy a nagyvilágban, már csak azért is, mert az idei nyár két Európa-bajnoka hozta össze – és példátlan az úszósportban, hogy hatvan hossz végén holtversenyben érjen a falhoz a két legjobb. Márpedig ez történt, a Belgrádban 400-on és 800-on győztes Késely Ajna, illetve az 1500-at megnyerő Jackl Vivien századra ugyanannyit úszott, azaz mindketten aranyérmesek lettek!

A férfiaknál Hartmann Máté győzött a leghosszabb távon úgy, hogy egy lendülettel letolt még ötven métert, miután azt hitte, a sípszó a nagypályás viadalokhoz hasonlóan száz méterrel a vége előtt figyelmeztet az utolsó hosszra, rövidpályán azonban ötvennél jeleznek a bírók. A nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, mondjuk úgy, edzettségi állapotának megfelelően ezúttal második lett – ennek ellenére őt invitálták meg doppingvizsgálatra.

A mixed váltók közül a vegyest a BVSC, a gyorsat pedig a Győr nyerte – utóbbi számban a nagy generáció utolsó, még most is induló képviselőjeként odaállt a rajtkőre a Jövő SC kvartettjében Verrasztó Evelyn; speciel az ő esetében a másik három csapattárs 18, illetve 20 esztendővel volt fiatalabb…

Késely Ajna szerint így volt igazságos a győzelem.

Nagyon örülök, hogy sikerült így beérni, és épp mondtam Vivinek, hogy ez így annyira szép és igazságos. Az első ezerig próbáltam a lábánál menni, Vivinek ugye jobbak voltak a fordulói, bár ezt ő nem így látja, de nálam mindenképp jobban csinálta, mert én ott próbáltam spórolni, miután gyengének érzem a lábaim.

Jackl Vivient, a szám másik aranyérmesét riválisa tempója húzta előre.

„Próbáltam a saját tempómat úszni, és így sokkal könnyebb volt, hogy Ajna jött mellettem. Láttam, mikor mennyire kell meghúzni, láttam, hogy az utolsó ötszázon jön fel mellém, úgyhogy akkor én is belegyorsítottam, hogy annyira ne menjen el. Az utolsó ötvenen én is beleadtam apait-anyait, és örülök, hogy így sikerült, és ketten egyszerre értünk be a célba.”

Az első nap bajnokai

férfiak

100 m gyors: Németh Nándor (FTC) 46.84

50 m hát: Szentes Bence (UNI Győr) 24.11

100 m mell: Horváth Dávid (Kőbánya SC) 59.59

200 m vegyes: Zombori Gábor (UTE) 1:57.65

1500 m gyors: Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola) 14:57.89

nők

100 m gyors: Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 53.29

50 m hát: Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 27.55

100 m mell: Békési Eszter (BVSC-Zugló) 1:08.07

200 m vegyes: Kapás Boglárka (UTE) 2:11.98

1500 m gyors: Jackl Vivien (Tatabányai Vízmű) és Késely Ajna (BVSC-Zugló)

mixed

4×100 m gyorsváltó: UNI Győr 3:28.80 (Andor Benedek, Szabó Szebasztián, Pózvai Kiara, Sebestyén Dalma)