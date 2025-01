Hosszú Katinka bejelentette, hogy visszavonul

A 35 éves sportoló szerda este egy hosszú bejegyzést tett közzé az oldalán, amiben azt írta: „Bejelentem a visszavonulásom”, és köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette őt karrierjében.

„Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz” – fogalmazott.

Ezt követően írt karrierjéről és a befektetett munkáról, tapasztalatiról, és mindarról, amit az úszásnak köszönhet. „Pályafutásom során olyan értékes leckéket tanultam meg, melyek messze túlmutattak a sporton. Az úszás megtanított a kitartásra a nehézségekkel szemben, a fegyelem fontosságára és a csapatmunka szépségére. Életem végéig tartó barátságokat szereztem, közösen nevettünk és sírtunk, megtapasztaltam a győzelmek örömét és a vereségek tanulságait. Minden egyes verseny egy új fejezet volt, egy lehetőség, hogy túllépjem a határaimat, és felfedezzem a lehetőségem mélységeit” – írta.

Most, ahogy visszatekintek a karrieremre, óriási beteljesülést érzek. Az érmek és rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretetem. Még azután is, hogy felakasztottam a versenydresszt, a víz továbbra is hívogat. Még mindig rengeteg örömöt találok a kartempók csapásában, a lágy fröccsenésekben és a felszín alatt érzett békés magányban