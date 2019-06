Bíró Attila: Nem kell kétségbe esni a hatodik hely miatt

A magyar női vízilabda-válogatott csak hatodik lett a hazai rendezésű világliga szuperdöntőben, Bíró Attila szövetségi kapitány szerint ugyanakkor nem kell kétségbe esni emiatt: elsősorban a védekezéssel voltak problémák, ezt pedig még lehet korrigálni a négy hét múlva kezdőd vb-ig – írja az MTI.

Mindig is komoly energiákat fordítottunk a védekezésre, még akkor is, ha kikaptunk egy-egy szoros mérkőzésen. Most nekem is meglepő volt, hogy a mérkőzések bizonyos szakaszaiban törékenyek voltunk hátul, a nekünk kedvezőtlen játékvezetői ítéleteket pedig rosszul reagáltuk le, és könnyű gólokat ajándékoztunk az ellenfeleinknek.