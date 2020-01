A görögöket is legyőzte, csoportgyőztes a magyar női pólóválogatott

Az már a vízilabda-Európa-bajnokság női tornájának sorsolása után egyértelmű lett, hogy a magyar válogatott két legnehezebb csoportmeccse az oroszok, majd a görögök elleni lesz. Bíró Attila, a válogatott szövetségi kapitánya a torna előtt elmondta, hogy úgy készülnek fel, hogy a játékosok a csúcsformáját ezekre a mérkőzésekre időzítsék. A feladat első fele tökéletesen sikerült, szerdán az oroszokat 9-8-ra sikerült legyőzni, elsősorban a remek védekezésnek köszönhetően.

A magyar játékosoknak friss emlékeik lehettek a görögökről, ugyanis egy hónapja a világliga európai selejtezőmeccsén 9-5-re győzték le őket, majd az Eb-t megelőző, dunaújvárosi felkészülési tornán újra találkozott egymással a két válogatott. Azt a meccset a magyarok még nagyobb különbséggel, 16-8-ra nyerték.

Ugyanakkor Bíró szerint ezekből az eredményből most nem lehetett kiindulni, a görögöktől hiányzott néhány kulcsjátékos is. Éppen ezért most egy egygólos győzelmet is előre aláírt volna ellenük, ami nem is csoda, hiszen mégis csak a legutóbbi Eb ezüstérmes válogatottjáról van szó.

A mérkőzés Garda Krisztina távoli bombagóljával indult be, ami után azonban a görögök két gólt is szereztek. Ettől kezdve az első negyedben a magyar válogatott ment az eredmény után, Garda Krisztina szinte lemásolta az első gólját, majd egy centerezés után Illés Anna látványos mozdulattal húzta a görög kapuba a labdát. Hiába a szép gólok, a magyar védekezése ezúttal nem volt olyan éles, mint az oroszok ellen, a görögöket nem sikerült távol tartani a kaputól, akik így túl könnyen tudtak gólokat szerezni. A negyed utolsó akciójának végén Leimeter Dóra talált be, amivel 4-4-re sikerült kiegyenlítenie.

A második negyedben aztán feljavult a magyar válogatott védekezése, és Gangl Edina is több fontos védést mutatott be. 5-5-ös állásnál Illés Anna második góljával sikerült visszavenni a vezetést, de a következő akcióból a görög center, Eleni Xenaki könnyen a magyar kapuba húzta. Ezután viszont megtört a görögök lendülete, míg a magyar csapat két gólt is szerzett, mindkettőt Pakres Rebecca húzta a kapujukba a nagyszerű feljátszások után, és lett 8-6 az állás. A meccs során először húzott el két góllal a magyar csapat.

A harmadik negyed sokáig a védekezésről szólt, egyik csapat sem tudott a másik kapujába találni. Ezen a helyzeten a magyar csapat változtatott először.

Alig három perccel a negyed vége előtt Garda Krisztina megint nagyon fontos gólt lőtt, és háromgólosra növelte az előnyt.

A végső ütést Vályi Vanda vitte be a görögöknek, így a negyed végére már négygólos előnybe került a magyar válogatott.

Az utolsó negyed elején Parkes a harmadik gólját is megszerezte, amivel már ötgólos volt a magyar csapat előnye. Ez talán túlságosan is megnyugtatta a lányokat, mert Krisztina Kocia kettő, és Eirini Ninu góljárval 11-9-re felzárkóztak a görögök. Bíró Attila időt is kért, hogy rendezze a sorokat, ami sikerült is. Ki más, mint Garda Krisztina fejezte be góllal a magyar támadást.

A meccs végeredménye 13-10 lett, amivel a magyar válogatott megnyerte a csoportot.

Vasárnap az utolsó, szerbek elleni csoportmeccs jó felkészülésnek ígérkezik a keddi negyeddöntő előtt, ahol majd a B csoport negyedik helyezettje, a franciák vagy olaszok lesznek az ellenfelek.

Magyrország-Görögország 13-10 (4-4, 3-2, 2-0, 3-4)

Budapest, Duna Aréna, vezette: Margeta (szlovén), Zwart (holland)

gólszerzők: Grada 4, Parkes 3, Gurisatti, Illés 2, Leimeter 2, Vályi illetve Kszenaki 2, Plevtiru 2, Avramidu, Kocia, Cukala, Ninu

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, csoportkör, 4. forduló: A csoport: Oroszország-Horvátország 34-1 (9-0, 8-1, 7-0, 10-0) Szlovákia-Szerbia 6-2 (1-0, 2-1, 1-0, 2-1) Magyarország-Görögország 25-6 (4-4, 3-2, 2-0, 2-3) Az állás: 1. Magyarország 12 pont (67-26), 2. Oroszország 9 (100-14), 3. Görögország 9 (72-25), 4. Horvátország 3 (19-85) 5. Szlovákia 3 (12-71), 6. Szerbia 0 (19-68) B csoport: Spanyolország-Németország 19-4 (4-2, 5-0, 5-1, 5-1) Hollandia-Franciaország 18-1 (4-1, 6-0, 4-0, 4-0) Olaszország-Izrael 17-1 (3-0, 5-0, 4-1, 5-0) Az állás: 1. Hollandia 12 pont (73-11), 2. Spanyolország 12 (68-22), 3. Franciaország 6 (34-44), 4. Olaszország 3 (44-31) 5. Izrael 0 (12-67), 6. Németország 0 (16-72)

