A morális megújulás is kihatott a pólóválogatottra

A 21 év után Európa-bajnoki aranyérmet szerző vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Märcz Tamás a Presztízs Sportnak adott interjút. A 2000-ben olimpiai bajnok csapat tagja volt Sydney-ben, utána viszont kimaradt. A 2012-es olimpia előtt az olasz keretbe került be - megvan az olasz állampolgársága -, és csak az utolsó szűkítésnél hagyta őt ki Alessandro Campagna. Az olaszok a nyolc között a magyarokat ütötték el az éremszerzéstől, és később ezüstérmesek lettek.

Märcz most elárulta, nagyon erős volt benne a vágy, hogy még egy olimpián ott lehessen, de így utólag jobb, hogy így alakult. A 2018-as Európa-bajnoki nyolcadik hely után át kellett gondolnia, mit kell változtatnia a csapatnál, és morális téren is előrelépett a csapat.

"Előfordultak például rossz nyilatkozatok bizonyos játékosoktól a feszült és sikertelen mérkőzések után. A sikertelenség okait firtató kérdéseket néhányan személyes sértésnek vették, az edzéseken egy kis lezserséget éreztem, az alázat hiányát. Ekkor határoztuk el a más irányvonalat, a feszesebb, fegyelmezettebb hozzáállást az egymással való bánásmódban is. Keményebb, kritikusabb vonalra váltottam. Irányelveket raktunk össze, amelyek a viselkedésre, a kommunikációra és a social médiára is vonatkoztak. A figyelem, az összpontosítás, a pontosság és az ütemezés, de még az öltözködés terén is zéró toleranciát hirdettünk, olyan szintű előrelépések következtek, melyek kihatottak a későbbi teljesítményekre."

Az interjúból kiderült, hogy 1993-ban még voltak sportállások, és ő, mivel a BVSC játékosa volt, a MÁV-nál vagonlakatosként helyezkedett el. Szereti a zenét, jól zongorázik, furulyázik, de a gitár sem idegen tőle.

Az olimpiáról azt mondta, nem szabad, hogy ne merjenek arra gondolni, hogy megnyerik. A Himnusz alatt egyébként is a játékosok arcát szokta nézni, Tokióban is megtenné a jövő nyáron.

Märcz 2013-ban tért haza, akkor írtunk róla.