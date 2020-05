Világbajnok vízilabdázót nevez ki Szijjártó külgazdasági attasénak

Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy hamarosan Gór-Nagy Miklóst, egykori vízilabda-világbajnokot nevezik ki a New York-i magyar főkonzulátus külgazdasági attaséjának.

Gór-Nagy Miklós 2013-ban lett világbajnok a magyar válogatottal, majd négy év múlva ezüstérmet szerzett a vb-n, Európa-bajnokságokon két ezüstöt és egy bronzot nyert. A válogatottban kétszáz mérkőzést játszott, tavaly nyáron vonult vissza.

Első klubja a BVSC volt, majd az Egerben és a Honvédban is játszott, ezután az OSC következett, végül 2018-ban a Ferencvároshoz szerződött. Az Egerrel két bajnoki címet szerzett, majd az FTC-vel is megnyerte a magyar bajnokságot. Utolsó klubjával a Bajnokok Ligája-győzelem is összejött neki, de megnyerték az európai Szuperkupát és a Magyar Kupát is.

„Újabb világbajnokot köszönhetünk a csapatban: dr. Gór-Nagy Miklós világ és háromszoros magyar bajnok vízilabdázó, jogász, közgazdász. Hamarosan Magyarország New York-i Főkonzulátusának külgazdasági attaséja” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Szijjártó minisztériumához több sportoló is kötődik, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó tavaly a miniszter főtanácsadója lett, míg a múlt héten az exfutballista Vincze Ottót bízta meg a barcelonai magyar örökség feldolgozásával.