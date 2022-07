Varga Dénes és Vámos Márton nélkül játszik az Eb-n a válogatott

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a tréner hétfőn tartja első edzését a nemzeti csapatnak, amely a budapesti napok után horvátországi edzőtáborba utazik, majd a spliti kontinensviadal előtt még a BENU Kupán szerepel.

– fogalmazott Varga, aki két, a névsorban nem található játékosra külön kitért.

Az elmúlt időszak válogatott csapatkapitányának, Varga Dénesnek a kvalitásait senkinek sem nem kell ecsetelni, ugyanakkor úgy ítélem meg, hogy neki most pihenésre, regenerálódásra van szüksége. Az év elején átesett egy műtéten, amely után hamar edzésbe állt, klubjában és a válogatottban is rengeteget játszott, nem véletlenül, hiszen a klasszisa vitathatatlan. Bízom benne, ki tudja magát pihenni, és a következő időszakban újult erővel veti bele magát a munkába. A válogatottban is alapembernek számító Vámos Márton pedig szemműtét után regenerálódik, ezért nem tudja velünk megkezdeni a felkészülést