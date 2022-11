Felébresztették az altatásból Csapó Gábort, javult az állapota

A 272-szeres egykori válogatott vízilabdázót légzéselégtelenség miatt kellett kórházba szállítani, ahol az intenzív osztályra került, és mélyaltatásba helyezték. Az Index úgy tudja, hogy Csapó Gábornak az elmúlt években többször is voltak egészségügyi problémái, és jelenleg a Honvédkórházban kezelik.

Most a Bors értesült arról, hogy Csapó Gábort felébresztették a mesterséges altatásból. A bulvárlap azt írja, a sportlegenda tudatánál van, és már az ágya szélére is fel tud ülni, de továbbra is orvosi felügyelet alatt tartják.

A kórházba kerüléséről szóló hír után megszólalt Csapó Gábor fiatalkori szerelme is, Zalatnay Sarolta, aki azt mondta a betegségről, hogy a pólósnak ezt a meccset is meg kell nyernie.

Most csak annyit mondanék, hogy Dudi, tessék visszajönni, mert még hallani akarom azt a megnyugtató, dörmögő mély hangodat

– mondta az énekesnő a minap.

Csapó Gábor 1970-től kezdve tizenhat éven át szerepelt a magyar válogatottban. A csapattal 1976-ban, a montreali olimpián nyertek aranyérmet. Visszavonulása után 1990-ig Syracusa Palermo, majd 1990-től 1993-ig a Vasas-Plaket vezetőedzője lett. 1994-ben egy vízilabda-iskolát nyitott, miközben jogászként dolgozott (jogi diplomáját még sportolói pályafutása alatt szerezte). 2000-ben beválasztották az évszázad magyar vízilabda-válogatottjába is, majd nem sokkal később visszatért az edzősködéshez, 2003-tól az FTC csapatát edzette.

Csapó Gábor tavaly az Indexnek is interjút adott, de akkor elsősorban nem a vízilabdáról, hanem a fociról volt szó.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)