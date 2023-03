A Magyar Vízilabda Szövetség pénteki beszámolója szerint ez azt is jelenti, hogy a pontrendszer is változik a világbajnokságon, olimpián és világkupán, beleértve a korosztályos viadalokat is. A rendes játékidőben elért győzelemért három pont jár, az egyből következő büntetőkkel kiharcolt siker két pontot ér, aki így alulmarad a párbajban, az egy pontot kap, míg a normál vesztes továbbra is pont nélkül marad. Az új szabályokat március elején már alkalmazták a világkupa belgrádi – nem magyar érdekeltségű – csoportjában.

Az esetleges hármas holtversenyekre alkalmazott előírás változatlan marad: a három csapat egymás elleni eredményei alapján megállapítják a minitorna első helyezettjét, a második és a harmadik között pedig már csak a két gárda meccsének eredménye számít. Az új szabályok szerint viszont már nem lehet döntetlen, így valamelyik fél mindenképpen jobban jön ki az összevetésből.