Tíz éve annak, hogy legutóbb magyar férfi vízilabda-válogatott világbajnokságot nyert. Akkor Barcelonában Benedek Tibor irányításával a döntőben 8–7-re vertük Montenegrót, az volt a férfi vízilabda-válogatott harmadik világbajnoki címe. Történetesen pontosan tíz évvel azelőtt, 2003-ban jött össze a második vb-aranyérem, akkor még az Aranycsapat nyakába akasztották a medálokat. A női válogatottunk legutóbbi világbajnoki címéig 2005-ig kell visszapörgetnünk az időgépet, a montreali vb-n diadalmaskodott legutóbb a csapat.

Jó lenne, ha mindkét válogatottunk olimpiai kvótát tudna szerezni, ehhez viszont döntőt kell játszani. Látva a mezőnyt és a sűrűséget, ez nagyon nehéz lesz. A férfiaknál a spanyolok kiemelkednek a mezőnyből, mögöttük, magunkat beleértve, öt-hat hasonló szintű csapat van. A lányoknál az Egyesült Államok áll a többiek felett, aztán Hollandia és Spanyolország szintén nagyon erős, de mi is hasonló szinten vagyunk

– számolt be a célokról az Indexnek Madaras Norbert kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke.

Azon dolgozunk, hogy folyamatosan éremesélyes csapataink legyenek. Ez túlmutat a válogatotton, az utánpótlást kell erősíteni. Az U20-as vb-győzelem jó eredmény. Persze nemcsak a győzelem számít, hanem az is, hogy a játékosokat később be tudjuk építeni a felnőttválogatottba. Ez fontosabb is, mint az utánpótlásgyőzelmek

– egészítette ki gondolatait a szövetség elnöke.

Július elején Varga Dénes a vlv.hu-nak arról beszélt, hogy „ha világbajnokságot akarunk nyerni – márpedig azt akarunk nyerni, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy a spanyolokkal mit kezdjünk. Mert eddig vicces volt, hogy a felkészülésen szanaszét vernek minket, aztán a döntő meccsen, amikor valamilyen tét is van, akkor mi nyerünk. Most volt tét, és mégis simán elvertek minket. A későbbiekben ezt meg kéne fordítani, ki kéne egyenlíteni, szóval javulnunk kell”.

Madaras az Indexnek reflektált Varga Dénes nyilatkozatára:

Ennek az előzménye, hogy az elmúlt két évben a spanyolok mindenki előtt ott vannak, talán az olaszok is kicsivel. Viszont az utóbbi meccsek alapján a spanyolok és a mezőny között ez a különbség most még nagyobb lett, úgyhogy Varga Dénes gondolatainak van alapja. Tényleg a spanyolok a legjobbak, de nem legyőzhetetlenek. Ha holnap játszanánk velük, akkor ők lennének az esélyesek, gyorsan és precízen vízilabdáznak. Ha le tudjuk őket lassítani, akkor van esélyünk ellenük. A csapat magja régóta együtt játszik, ráadásul egy klubban, a Barcelonetában.

Varga Zsolt, a férfiválogatott szövetségi kapitánya hasonlóan reagált az NSO-nak. Szerinte a spanyolok és az olaszok a videózásnak köszönhetően rengeteget tanultak tőlünk, és jól építkeznek az utóbbi időben.

Az emberhátrányos védekezésük kimondottan jó, hiszen összeszokott csapatokról beszélünk, amelyek kikényszerítik, hogy az ellenfelük legrosszabb helyzetben lévő játékosa vállalja el a lövést, a lehető legnagyobb nyomás alatt. Minden rivális verhető, a spanyolokat is sikerült legyőznünk a tavalyi Európa-bajnokságon, de az a célunk, hogy a világversenyeken végig stabilan, magas szinten játsszunk. Azokat az elemeket, amelyeket jobban alkalmaznak a vetélytársak, a saját taktikánkhoz igazítva be kell építeni a repertoárunkba. A fejlődéshez elsősorban türelem és alázat szükséges, látom a hiányosságokat, és továbbra is a munkában hiszek

– mondta korábban Varga Zsolt.

A szövetségi kapitányok bizakodnak

Bár a felkészülési eredmények alapján lehetne rózsásabb is a helyzet, a két szövetségi kapitány derűsen tekint a világbajnokságra. Mindkét válogatott negyedik lett a Los Angeles-i világkupa szuperdöntőjében – igaz, a férfiak voltak bronzérmesek is egy időre, de egy nevetséges bírói baki miatt az amerikaiak megóvták az eredményt.

Varga Zsolt a szövetség honlapján megjelent cikkben arról beszélt, hogy minden a tervek szerint halad, és biztató az összkép – a férfiválogatottunk péntekig Kiotóban készült a tornára. Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya szintén a szövetségnek annyit árult el, hogy nem szokott a kétkapus edzések eredményeiről beszélni, de „nagyon-nagyon biztató kétkapukat játszottunk az amerikaiakkal”.

A szokásossal ellentétben ezúttal nem 13, hanem 15 fős kerettel gazdálkodhatnak a szövetségi kapitányok, így az esetleges sérüléseket, pihentetéseket jobban ki lehet mozogni. A meccsekre azonban továbbra is 13 játékost neveznek az edzők. A lányok számára már vasárnap elkezdődik a 2023-as fukuokai világbajnokság, magyar idő szerint 13.30-kor Kanada ellen indul a torna. A fiúk hétfőn, magyar idő szerint délben kezdenek Japán ellen.

Mindkét válogatott számára fontos lenne megnyerni a csoportot, a férfiaknál Argentína és Japán nem kéne, hogy gondot okozzon, valószínűleg Horvátországgal zajlik a harc a csoportelsőségért. A női csoportbeosztás viszont ennél is lazább, Japán és Új-Zéland ellen sima győzelem várható, és Kanada sem kellene, hogy nagy akadályt jelentsen a csapatnak – kérdés viszont, hogy egy sima csoportkört követően mennyire lesz nehéz a rájátszásban az első erősebb ellenféllel játszani.

A 2022-es, budapesti rendezésű vb felemás módon sikeredett a magyar vízilabdázásnak.

Egyrészt ott volt a női válogatott, amely parádés módon a döntőig menetelt, és nem sokon múlott, hogy az egyeduralkodó amerikaiakat legyőzze. Szépen csillogott az ezüst is, hiszen világbajnoki érmet előtte 2013-ban, Barcelonában szereztünk, a harmadik hely jött össze, az azt megelőző érem pedig a montreali világbajnoki arany volt.

A férfiválogatott oldaláról viszont nem sikerült jól a budapesti játék. Bár a csoportot magabiztosan megnyertük, a nyolcaddöntőben a döntőig menetelő olaszok kiejtettek minket, a 2019-es vb-n pedig a bronzmeccs úszott el a fiúknak. Bizonyítási vágyból biztosan nincs hiány egyik oldalon sem, hiszen a női válogatott egyre közelít az amerikaiakra, a férfiválogatottnak pedig ki kell köszörülnie a tavalyi világbajnokságon esett csorbát.

Fotó: Index

Csak Magyarországnak van tíznél több, szám szerint 11 érme a férfi vízilabda-vb-k történetében. Ebből három arany, hét ezüst és egy bronz. Az élen Olaszország áll négy arannyal. A magyar női vízilabda-válogatott is a második helyet foglalja el két arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal, az élen az Egyesült Államok áll tetemes előnnyel, hét arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal.

Két világbajnok a férfikeretben

A 2013-as világbajnoki csapatból a 36 éves Varga Dénes és a 31 éves Vámos Márton utazott Japánba. Ők ketten talán az utóbbi évek legnagyobb sztárjai voltak a válogatottnak, ám az idő vasfoga sajnos rajtuk is fogott. Nem játszanak már annyit egy meccsen, mint régen, viszont amikor a vízben vannak, a rutin és a tudás talán többet is ér, mint néhány perc játék. Az ő kezük biztosan nem remeg meg, ha a támadás utolsó másodperceiben kell elvállalni egy lövést.

A válogatottnak viszont megvan a két új kiemelkedő játékosa: Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő meghatározó teljesítményre képes, és adott esetben meccseket tudnak eldönteni. Manhercz 26, Zalánki 28 éves, előbbi most igazolt Marseille-be, utóbbi pedig sorozatban másodjára lett az év legjobb játékosa az olasz Pro Reccóban – amely jelenleg a világ legjobb klubja, és idén sorozatban harmadjára nyert BL-t.

Nekik kettejüknek szórniuk kell a gólokat a sikerhez.

A keretet tekintve tíz játékos a tavalyi pocsékul sikerült hazai vb-n is játszott, öt világbajnoki újonccal vágunk neki a tornának. Mivel a budapesti hetedik helyezés után Märcz Tamás távozott a válogatott éléről, ősszel már Varga Zsolt vezette a csapatot a spliti Eb-n, ahol aztán ezüstérmes lett az együttes. Négy vb-újonc, Vigvári Vendel, Fekete Gergő, Német Toni és Molnár Erik már akkor a csapat tagja volt, Vigvári Vincének azonban ez lesz az első világversenye.

Ami a kerethirdetés szempontjából érdekes lehet, hogy az eddigiekkel ellentétben három helyett két balkezes játékost jelölt ki Varga Zsolt szövetségi kapitány (Zalánki, Vámos), Burián Gergely nem lett kerettag. Pedig Burián az őszi Eb-n ugyanannyi gólt lőtt, mint Zalánki Gergő. Hárai Balázs világbajnokként maradt otthon, ám az egész idényben sérüléssel bajlódott, így várható volt, hogy nem szerepel a válogatottban. Ami még meglepetés lehetett, hogy Konarik Ákos sem lett kerettag, pedig az idényben 71 gólt lőtt a Vasasban, és játszott ősszel Splitben és a Los Angeles-i szuperdöntőn is. Helyette végül a ferencvárosi Pohl Zoltán utazik Japánba.

A szövetségi kapitány döntése és feladata a kerethirdetés, amibe én nem szólok bele. Nem feltétlenül baj az, hogy csak két balkezes játékost viszünk, hiszen ők világszinten is kiemelkednek a mezőnyből. Ami sokkal inkább probléma lehet, hogy csak egy centerünk van, Német Toni személyében

– osztotta meg gondolatait Madaras Norbert a keretről.

A 15 fős csapatból tehát összesen kilencen a Ferencvárosban töltötték a 2022–2023-as idényt. Mivel Varga Zsolt szövetségi kapitány a szezon végéig párhuzamosan a Fradi edzője is volt, érhető módon szívesebben hoz olyan játékosokat a keretbe, akiket minden szempontból ismer, és tisztában van vele, mire lehet tőlük számítani.

A férfiválogatott kerete:

Kapusok : Lévai Márton, Vogel Soma

: Lévai Márton, Vogel Soma Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Vigvári Vendel, Molnár Erik, Vigvári Vince

A tavalyi ezüstérmes keret szinte változatlan

A nőknél a tokiói olimpián bronzérmes csapatból kilencen, a tavalyi budapesti vb-n ezüstérmes gárdából 12-en utaznak Japánba. Bíró Attila csapatában így nagy kimaradókról vagy hiányzókról nem igazán beszélhetünk, a válogatott remekül összeállt az utóbbi években. Három vb-újonc, Neszmély Boglárka, Dömsödi Dalma és a mindössze 17 éves Hajdú Kata tart még az alapemberekkel. Dömsödi már Splitben játszott a válogatottban, Neszmélynek és Hajdúnak viszont a vb az első világversenye.

Mindhárman nagy értékei a magyar vízilabdának. Nem azért vannak bent a csapatban, mert egyszer jók lesznek, hanem azért, mert már most azok, és értékes perceket adhatnak a válogatottnak

– nyilatkozta a kerethirdetéskor Bíró Attila, aki szerint a Fukuokában gazdára találó két olimpiai kvótára a magyar mellett az amerikai, a spanyol és a holland csapat igazán esélyes.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita kiemelte, akárcsak a tavalyi világbajnokságon, ezúttal is lépésről lépésre szeretnének haladni, ez akkor döntőt ért a Margitszigeten.

Szeretnénk jól játszani, és a magunk elé felállított kihívásoknak megfelelni

– fűzte hozzá a Spanyolországban légióskodó világklasszis.

A női válogatott kerete:

Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

Magyari Alda, Neszmély Boglárka Mezőnyjátékosok: Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Parkes Rebecca, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Dömsödi Dalma, Hajdú Kata

(Borítókép: Madaras Norbert 2021-ben. Fotó: Gombkötő Emma / Index)