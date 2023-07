Az előzetesnél keményebb meccsnek bizonyult a pólósaink bemutatkozása a házigazda ellen a 2023-as fukuokai világbajnokságon.

A meccs elején Zalánki Gergő gyorsan két gólt vágott a japánoknak, ám a negyed felére már vissza is értek 2–2-re. Fej fej mellett ment a két csapat a felvonás végéig, ahol aztán a japánok Inaba Juszuke távoli bombájából megszerezték a vezetést. Nem sokáig örülhettek azonban, a játékrész utolsó támadásából Német Toni igazi centergólt szerzett, így 4–4-es állással zárult az első negyed. Itt már látszott, hogy a japánok a közönség erejét (és a véleményes játékvezetést) felhasználva mernek távolról lőni, amely kicsit meg is lepte a mieinket.

A második negyed elején megint csak Zalánki talált a kapuba egy váratlan lövésből, Adacsi karja alatt száguldott be a labda a bal alsóba. Erre azonban a következő percekben kettővel válaszolt Japán, 6–5-re mentek a hazaiak. Sokáig azonban ezúttal sem tartott a japán vezetés. Egyrészt a kapunkban Vogel Soma teljesítménye feljavult – a második negyed közepéig egy védéssel rendelkezett –, az első félidő végén több bravúrt is bemutatott, másrészt a támadójátékunk is erősödött. Manhercz Krisztián fejezte be a félidőt, 7–6-os magyar vezetéssel ért véget a negyed.

Ahogyan az várható volt, a japán válogatott a harmadik negyedre kezdett felőrlődni. A játékrész elején egyből ötmétereshez jutottunk, melyet Jansik Szilárd magabiztosan be is lőtt. Bár több rossz támadás következett tőlünk, a védelemben felerősödtünk, futószalagon érkeztek a blokkok és védések. Szuzuki egy góllal ugyan közelebb tornázta a japánokat a mieinkhez, de a negyed végére 10–7-re húzott el Magyarország. Vogel kilenc védéssel zárta az első három negyedet.

Az utolsó játékrészre Vogel Soma helyét Lévai Márton vette át a kapuban, és az OSC játékosa azonnal egy védéssel mutatkozott be a vb-n. Ez a negyed magyar szempontból az örömjáték perceit hozta: a japánok teljesen elfáradtak, mi pedig lendületből daráltuk le őket. A negyed első gólját Angyal Dániel szerezte egy csavart lövéssel, aztán Zalánki a kaputól kb. két méterre kapott labdát, miután megúszott az emberéről, majd elemi erővel helyezte el a hálóban a játékszert. Később kontrából Jansik, aztán Manhercz is betalált.

Kezdett úgy tűnni, hogy Lévai lehozza kapott gól nélkül az utolsó játékrészt, de három perccel a meccs vége előtt Vatanabe lövése a blokkról a kapuba pattant. Aggódni nem kellett, a gólokat tovább szórtuk, végül Magyarország 16–8-ra legyőzte Japánt a csapat nyitómeccsén.

A mérkőzés legjobbjának Zalánki Gergőt választották meg, aki négy góllal végzett.

A következő meccsünket Horvátország ellen magyar idő szerint szerdán reggel 5-kor játsszuk, a tét gyakorlatilag a csoportelsőség.

Eredmény:

férfi vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló:

Magyarország-Japán 16–8 (4–4, 3–2, 3–1, 6–1)

gólszerzők: Zalánki, Jansik Sz. 4-4, Vámos, Varga Dé. 2-2, Német, Nagy Á., Angyal, Manhercz 1-1, illetve Takata, Szuzuki 2-2, Adacsi, Inaba, Vatanabe, Okava 1-1

A védekezés volt a kulcs

Tavaly, amikor együtt edzettünk velük, két napig tartott, hogy megtaláljuk az ellenszert a játékukra, most két negyedre volt szükségünk. Nyilván a korábbi meccseiknek az elemzése is segített, a találkozó második felére pedig lebénult a támadásuk

– mondta az MTI-nek Varga Zsolt, aki szerint a győzelem kulcsa a védekezés volt, amit alátámaszt azt is, hogy a házigazdák kilenc emberelőnyükből csak egyet értékesítettek.

A magyar újságíróknak a szakember – aki játékosként 2001-ben éppen itt, Fukuokában volt utoljára válogatott – elmondta, a horvátok elleni szerdai, csoportelsőségről döntő rangadón is a védekezés lesz a kulcs. Hozzátette, Josip Vrlic személyében a horvátoké a világ egyik legjobb centere, az ő semlegesítése ígérkezik a legfontosabb feladatnak, amit ha sikerül teljesíteni, a mérkőzés második felére „megnőnek a győzelmi esélyek”.

A csapatkapitány Jansik Szilárd szerint a találkozó elejének tipikus „első meccs jellege volt”, ami nem meglepő, hiszen számos vb-újonc is van az együttesben, ráadásul az elmúlt hetekben több időzónát is megjártak.

Pont ott járunk, ahol kell, tudtuk, hogy körülbelül egy félidőig bírják majd. Különleges játékot játszanak, sokat kockáztatnak. Mi jól reagáltunk erre a félidőtől kezdve, megtaláltuk az ellenszert és megtörtük őket

– mondta a Ferencváros vízilabdázója, aki megjegyezte, a horvátok ellen már nem lesz elég egy félidőnyi jó játék, és a most kapott nyolc gólnál többet a horvátoknak sem szabad engedni, így kiharcolhatnák az extra pihenővel járó közvetlen negyeddöntőt.

A két gólt szerző Vámos Márton szerint szerencsére nem becsülték le a japán csapatot, két negyedig ugyan idegesen játszottak, de utána megnyugodtak, aminek köszönhetően összeállt a védekezés. Az Olympiakosz klasszisa kiemelte, hogy a japán közönség remek hangulatot teremtett, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy sajnos a többi meccsen nem várható ekkora nézősereg.

Vigvári Vendel szerint a nehéz kezdés ellenére a második negyed végétől uralták az összecsapást, a horvátok elleni találkozó viszont természetesen sokkal nehezebb lesz.

Innentől kezdődik a vb, ismerjük a horvátokat, készültünk ellenük. Mindenki tisztában van a téttel, ennek fényében megyünk bele abba a meccsbe

– ígérte.

A horvátok is sima győzelemmel kezdtek

A magyarokkal egy csoportban szereplő Európa-bajnok horvát válogatott a papírformának megfelelően fölényes, 24–5-ös győzelmet aratott a brazilok helyére beugró argentin csapat felett a fukuokai olimpiai kvalifikációs vízilabda-világbajnokság férfitornájának hétfői nyitányán.

A végső győzelemre is esélyes olaszok szintén győzelemmel indítottak, a franciákat 13–6-ra verték a B csoportban – bár az első két negyed után még döntetlenre állt a meccs.

(Borítókép: A japán Arai Acusi [b] és Zalánki Gergő a férfivízilabda-torna csoportkörének első fordulójában játszott Magyarország–Japán-mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)